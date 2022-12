Slovensko zmrzne, v noci môžu teploty klesať hlboko pod -10 ºC

Nízke teploty, na mnohých miestach celodenné mrazy. Počas týždňa môžu nočné teploty na Slovensku klesnúť až k hranici mínus dvadsať stupňov. Snehu by však malo byť menej než nasypalo počas víkendu.

S najväčším chladom možno rátať v utorok a stredu. Teploty budú klesať hlbšie do mrazivých čísiel aj koncom týdňa. Bude menej zrážok, tie sa vyskytnú vo väčšej miere až na konci pracovného týždňa, či už to bude dážď alebo sneh. Kalamita, ktorá postihla počas víkendu najmä východnú časť Slovenska, by sa nemala zopakovať.

Na východnom a strednom Slovensku sa v pondelok môžu tvoriť snehové jazyky či záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia takmer pre celý Žilinský kraj a tiež okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okres Prievidza v Trenčianskom kraji, okresy Rožňava a Spišská Nová Ves v Košickom kraji a okresy Kežmarok, Levoča a Poprad v Prešovskom kraji.

„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ.

Pre niektoré okresy platia výstrahy do 15.00 h, vo väčšine okresov do polnoci z pondelka na utorok. SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Michalovce a Sobrance. Výstrahy predbežne platia do 14.00 h.