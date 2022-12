SLK: Ak sa nezmení návrh rozpočtu, ľudia budú musieť za zdravotnú starostlivosť platiť

Ak sa rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok nezvýši, občania si budú musieť za zdravotnú starostlivosť priplácať z vlastného vrecka. V tlačovej správe na to upozorňuje Slovenská lekárska komora (SLK).

Podľa komory je otázne, či vôbec nájdu ambulanciu, ktorá ich aj v takom prípade bude môcť ošetriť. SLK dlhodobo upozorňuje na deficit zdrojov verejného zdravotného poistenia, vedúci k podfinancovaniu zdrojov potrebných na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení.

„Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2023 je nedostatočný. Požadujeme jeho nárast vo výdavkoch na verejné zdravotné poistenie na úroveň minimálne 6 percent HDP. Požadujeme navýšenie minimálne o 700 mil. eur oproti súčasnému návrhu," uviedli v tlačovej správe. Vláda v návrhu rozpočtu na rok 2023 podľa SLK limituje nárast výdavkov pre špecializovaný ambulantný sektor na úroveň 6 percent oproti roku 2022. Toto podľa komory vedie k ďalšiemu zatváraniu ambulancií špecialistov a nárastu celkovej a regionálnej nedostupnosti ambulancií. Následky podľa komory pocíti pacient predovšetkým v dlhých čakacích lehotách, v oneskorenej diagnostike a liečbe.

„Najjednoduchším spôsobom, ako toto zvýšenie zabezpečiť, je zvýšenie platby štátu za ekonomicky neaktívnych občanov – tzv. poistencov štátu. Spôsoby finančného zabezpečenia nemocníc formou oddlžovania sú v ambulantnej sfére neaplikovateľné," upozorňuje SLK. V tejto súvislosti komora podporuje aj aktuálny návrh strany Sloboda a Solidarita zvýšiť sadzbu za tzv. poistencov štátu na 4,5 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo je aktuálne cca 54 eur.

„SLK navrhuje čo najskôr zvýšiť platbu za poistenca štátu minimálne na úroveň, ktorú povinne odvádza živnostník s jeho pravidelnou valorizáciou, v roku 2022 to bola suma 79 eur mesačne. To umožní získať zdroje na zabezpečenie reálnych platieb pre nemocnice aj ambulancie,“ uviedol prezident SLK Pavel Oravec. V opačnom prípade sa podľa neho budú nemocnice aj ambulancie ďalej zadlžovať, mnohé nemocnice budú ďalej chátrať a mnohé ambulancie naďalej živoriť alebo ukončovať svoju činnosť. Zdravotníci budú podľa Oravca odchádzať do zahraničia a občania sa nebudú vedieť dostať k adekvátnej zdravotnej starostlivosti.