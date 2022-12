V hodine dvanástej? Naď sfinalizoval nákup vojenskej techniky za 1,7 miliardy eur

„Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer v pondelok vycestoval do Švédskeho kráľovstva, kde so svojím náprotivkom, Petrom Sandwallom podpisom medzivládnej dohody potvrdili akvizíciu 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 MkIV s 35 mm kanónom. Prvé kusy tejto vojenskej techniky pre OS SR budú dodané v roku 2025, pričom postupne nahradia až polstoročnú dosluhujúcu techniku pozemných síl,“ informovalo ministerstvo obrany.

Súčasťou tejto veľkej dodávky zbraní je aj zapojenie slovenského obranného priemyslu, ktorý by sa mal podieľať na výrobe minimálne 40 percentami. Preto boli spolu s medzivládnou dohodou podpísané aj ďalšie zmluvy medzi švédskym výrobcom – spoločnosťou BAE Systems, a je primárnym partnerom – štátnou firmou ZTS – Špeciál.

„Švédske vozidlá CV-90 spĺňajú požiadavky Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dnešným dňom sme teda posunuli nielen spoluprácu medzi ozbrojenými silami, ale aj medzi našimi krajinami na vyššiu úroveň. Teší ma, že modernizácia našej armády postupuje za ostatné dva roky tempom, aké tu nebolo desiatky rokov,” uviedol po podpisovom ceremoniáli štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer.

Vyrokovali aj možnú zľavu

„Ide o dôležitý krok k modernizácii našich ozbrojených síl a zvyšovaniu obranyschopnosti Slovenskej republiky. Zároveň ide konečne o reálny posun k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády, ktorý Slovensku vyplýva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO. V neposlednom rade sme zabezpečili významný a dlhodobý profit pre desiatky spoločností slovenského obranného priemyslu. Presne tak, ako sme to sľúbili,” dodal Majer.

Čítajte viac Česi idú slovenskou cestou. Nakúpime transportéry za miliardy spoločne?

Rovnaký kontrakt by navyše rado uzavrelo aj Česko. Česká vláda v lete informovala, že začala jednať so Švédskym kráľovstvom o nákupe pásových bojových vozidiel pechoty. Získať by ich chceli až 210. „Vláda rozhodla o zrušení tendru na nákup pásových bojových vozidiel pechoty a poverila ministerku obrany Janu Černochovú, aby zahájila jednanie so švédskou vládou o obstaraní vozidiel CV90,“ informovalo ešte v júli ministerstvo obrany Českej republiky na sociálnej sieti.

Slovenské ministerstvo obrany to vníma ako výhodu. Tvrdí, že obstaranie transportérov Českom môže mať pozitívny vplyv aj na konečnú cenu slovenského kontraktu. „Súčasťou kontraktu je aj klauzula odkazujúca na možnú zmenu finálnej sumy v zmysle množstevnej zľavy,“ uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v nadväznosti na dohodu o spolupráci pri obstaraní a prevádzkovaní pásových bojových obrnených vozidiel, ktorú podpísali s českou ministerkou obrany Janou Černochovou v auguste tohto roka.

Najlepšie vo všetkom

Tender na obstaranie nových pásových obrnených transportérov oznámilo slovenské ministerstvo obrany ešte vlani na jeseň. Niekoľko mesiacov prebiehalo vyhodnocovanie zaslaných ponúk od výrobcov a napokon uspeli Švédi, ktorí podľa ministerstva obrany predložilo najvýhodnejšiu ponuku. Tá navyše obstála najlepšie vo všetkých hodnotených kategóriách.

„Zhrnutím všetkých dostupných podkladov sa švédska ponuka s vozidlami CV9030 a CV9035 od výrobcu BAE Hägglunds AB javí ako ponuka, ktorá v najväčšej miere spĺňa požiadavky Ozbrojených síl na pásové bojové obrnené vozidlo. Vozidlo spĺňa všetky požadované technické parametre, vrátane tých, ktoré boli stanovené ako kľúčové/prioritné z hľadiska použitia pre potreby Ozbrojených síl,“ uviedlo slovenské ministerstvo obrany v štúdii uskutočniteľnosti.

Podobne ako Češi, aj slovenské ozbrojené sily ocenili odskúšanosť tohto vozidla. „Výhodou týchto vozidiel je aj fakt, že väčšina súčasných užívateľov a zároveň členov klubu CV90 neustále zlepšuje a vyvíja nové technologické riešenia subsystémov,“ vysvetlilo svoj výber ministerstvo.

Transportérov CV90 už bolo vyrobených viac ako 1300. Okrem Švédska ich používa aj Nórsko, Fínsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko a Estónsko. Tri z týchto krajín so svojimi transportérmi roky pôsobili aj v Afganistane či africkej Libérii.

Za 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) chce slovenská vláda zaplatiť necelých 1,7 miliardy eur. Spolu so 76 kusmi fínskych osemkolesových transportérov Patria AMVXP v hodnote 447 miliónov eur majú pásové obrnené vozidlá tvoriť základ pozemných síl.