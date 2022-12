LGBTI: Situácia komunity sa dva mesiace po teroristickom útoku málo zmenila

Situácia sa dva mesiace po vražde dvoch mladých ľudí z LGBTI+ komunity na Zámockej ulici v mnohom zmenila len veľmi málo. Uviedol to v tlačovom vyhlásení majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný. Dodal, že útoky na ľudí z tejto komunity sa stále opakujú.

„Dôkazom toho je aj útok spred dvoch dní v Skalici, keď jednému členovi kapely Berlin Manson zlomili sánku kvôli tomu, že chcel vyvesiť dúhovú vlajku v podniku. Akceptácia LGBTI+ ľudí je na Slovensku stále veľmi nízka," tvrdí Samotný. Zdôraznil, že naša krajina, čo sa týka akceptácie tejto komunity, patrí na chvost v rámci Európskej únie. „V súčasnosti stále nemáme žiadnu právnu úpravu pre homosexuálne páry a taktiež sa nepamätá na dúhové rodiny a na najlepší záujem detí, ktoré vychovávajú tieto páry," myslí si majiteľ Teplárne. Dodal, že v súčasnosti asi 10-tisíc detí vychovávajú páry z LGBTI+ komunity.

Taktiež alarmujúcou je i situácia transrodových ľudí, ktorí sú podľa Romana Samotného väzňami rôznych ideologických súbojov. „Nemajú možnosť žiť kvalitný a dôstojný život a zhoršuje to ich možnosť zamestnať sa. Zároveň nemajú dostupnú potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú, aby boli schopní prejsť tranzíciou," vysvetľuje Samotný. Zdôraznil, že situácia nie je jednoduchá, a preto spustili Iniciatívu Ide nám o život. „Iniciatíva ponúka konkrétne riešenia a kroky, ktoré ak sa príjmu tak sa môže zmeniť postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku, ale taktiež budú prínosné pre celú spoločnosť na zmiernenie polarizácie," dodal. Uviedol, že výzvu vláde, aby spravili konkrétne kroky na zlepšenie situácie, podpísalo už 32-tisíc ľudí a pridalo sa 120 organizácií a firiem. Samotný tvrdí, že v aktivite pokračujú a vytvárajú bezpečné miesta. „Prihlásili sa nám rôzne priestory z celého Slovenska, ktoré sa chcú zapojiť a chcú vytvárať bezpečný priestor, či už na pracovisku alebo v škole," doplnil.

„Oceňujeme podpory solidarity zo strany politikov a političiek, ale situácia v každodennom živote sa nezmenila. Stretli sme sa s viacerými predstaviteľmi vlády vrátane premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO). Diskusia však bola vo všeobecnej informatívnej rovine, nezazneli žiadne prísľuby ani konkrétne odpovede na naše požiadavky," uviedol na tlačovom vyhlásení riaditeľ iniciatívy Inakosť Martin Macko. Dodal, že diskutovať budú aj s predstaviteľmi opozície. Rezort spravodlivosti v súčasnosti pripravuje návrh zákona v rámci úpravy homosexuálnych vzťahov. Martin Macko uviedol, že v januári by mala byť predstavená prvá verzia. „Ich návrh však nerieši všetky situácie, ktoré potrebujeme, aby sa vyriešili. Preto všetko chceme riešiť s poslancami," tvrdí riaditeľ iniciatívy.

Iniciatíva Inakosť spoločne s Romanom Samotným sa rozhodli politikom pripomenúť čin zo Zámockej ulice odovzdaním grafík od výtvarníčky Ivany Šátekovej, ktorá tesne po útoku vytvorila dielo, ktoré podľa majiteľa Teplárne jasne pomenúva situáciu na Slovensku. Výtvarníčka uviedla, že dielo bolo jej spontánnou reakciou. „Nie je v tom žiaden kalkul. Chcem apelovať na politikov, aby taktiež nekalkulovali s hlasmi voličov a nesnažili sa o ich priazeň tým, že budú brať ľudí z LGBTI+ komunity ako ľudí druhej kategórie," vyzvala Šáteková. Dodala, že takéto správanie je neľudské.

Polícia preveruje napadnutie hudobníka v jednom z klubov v Skalici

Polícia preveruje napadnutie hudobníka skupiny Berlin Manson, ku ktorému malo dôjsť v sobotu (10. 12.) v klube Orlovňa v Skalici. V tejto veci prijala trestné oznámenie, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Polícia prípad preveruje s podozrením na ublíženie na zdraví a výtržníctvo. „Vzhľadom na vykonávanie prvotných úkonov zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ doplnila Linkešová.

Incident potvrdil organizátor podujatia. „Je nám to veľmi ľúto a do budúcnosti spravíme všetko pre to, aby sa podobné incidenty už neopakovali,“ uviedol organizátor podujatia občianske združenie Informačné a konzultačné centrum Dvere Skalica.

Na sobotnom koncerte v skalickom klube vystupovala skupina Slobodná Európa. Na sociálnej sieti uviedla, že došlo k fyzickému napadnutiu skupiny Berlin Manson a spevák mal utrpieť ťažké zranenie.