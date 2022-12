Kollár: Predčasné voľby áno, ale nie na jar. Je to hazard

Pád vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) napriek vlastnej kritike jej spôsobov nepodporí. „Ideálne by bolo, ak by bol ten koniec vlády predčasný, ale zároveň aj riadený,“ povedal v rozhovore pre Pravdu nezaradený poslanec Miroslav Kollár, ktorý sa do Národnej rady dostal za stranu Za ľudí a od septembra 2021 je predsedom strany Spolu. Jeho bývalý kolega Tomáš Valášek a strana PS pád vlády podporujú. „Obaja máme rovnaký cieľ - predčasné voľby. Rozchádzame sa akurát v názore, aká cesta k ním vedie,“ vysvetľuje Kollár.

Oznámili ste, že návrh SaS na vyslovenie nedôvery vláde nepodporíte? Prečo?

Ja týmto hlasovaním nechcem podporiť vládu, ale nechcem podporiť ani toto odvolávanie vlády. Návrh SaS totiž považujem za nezodpovedný. Tých dôvodov je viac. Po prvé, nikto dnes nevie povedať, čo sa bude diať v stredu. Neexistuje ani ústavný rámec, ktorý by nám umožnil skrátiť volebné obdobie parlamentu a ako ohlásil Boris Kollár, ak padne vláda, začne s Robertom Ficom pracovať na čo najskoršom termíne predčasných parlamentných volieb. Tu sa rozprávame zhruba o apríli. Pre mňa je absolútna priorita, aby v budúcich voľbách, nech budú kedykoľvek, existovala aspoň teoretická šanca na úspech proeurópskych a prodemokratických strán. To podľa mňa v apríli nebude možné a tieto voľby by otvorili Robertovi Ficovi a extrému dvere k moci.

Čo je v súvislosti časom po odvolaní vlády nejasné?

Richard Sulík predložil návrh na odvolanie vlády rok pred koncom funkčného obdobia bez toho, že by mal podporu 76 poslancov, a bez toho, aby mal právny rámec na skrátenie volebného obdobia. Dokonca hovorí o nejakej rekonštrukcii vlády a novej vládnej väčšine. Vo chvíli, keď návrh SaS prejde, už nebude mať situáciu pod kontrolou Sulík, ale Robert Fico. Ja som ale nešiel do politiky preto, aby som pomáhal Robertovi Ficovi skrátiť čas jeho návratu k moci. V princípe by som bol rád, keby sme najprv schválili ústavný zákon o skrátení volebného obdobia parlamentu. Aby vôbec existoval legálny nástroj na skrátenie volebného obdobia. Posledné, čo ľudia v tejto chvíli potrebujú, je nahradiť jeden chaos druhým. Všetkých možných kríz už máme všetci plné zuby. Pokiaľ teda nie je jasné, či vôbec existuje zákonná cesta k predčasným voľbám, nebudem pomáhať Ficovmu návratu k moci.

Nie je to len naťahovanie času v prospech novej strany Mikuláša Dzurindu?

V princípe nie. Vládu na Slovensku od roku 1989 zostavovalo zhruba 1 150 000 voličov. V ktorom vesmíre je teraz možné, že súčasné prodemokratické strany získajú takýto počet voličov a budú vedieť spolu vládnuť? Takú možnosť jednoducho v horizonte štyroch mesiacov nevidím.

Akú úlohu má hrať strana Spolu v Dzurindovej strane?

Vnímame ten vývoj ostatných dvoch rokov, a preto sme povedali, že urobíme všetko preto, aby vo voľbách neprepadli prodemokratické hlasy. My v súčasnosti viažeme možno pár desaťtisícov voličov a čo by za ne dali v posledných voľbách Progresívne Slovensko a KDH? Obe tieto strany by dnes boli v parlamente a Matovič by nemal takú dominantnú pozíciu a všetko by to vyzeralo inak. Urobíme teda všetko preto, aby neprepadol žiadny hlas. V tomto sme úplne otvorení, ale tá technika bude závisieť aj od termínu volieb. V každom prípade to vyzerá na spoločný postup v nejakej podobe.

Skôr volebná koalícia, ako v roku 2020 s PS, alebo aj úplné spojenie strán?

Preto hovorím, že tá technika bude závisieť od termínu volieb, lebo na jar bude tá spolupráca vyzerať inak ako na jeseň.

Prejde ústavný zákon o skrátení volebného obdobia? A v akej podobe, s referendom či bez neho?

To ja neviem, stále som len opozičný poslanec. To, že nechcem podporiť pád vlády, neznamená, že sa zo mňa stal koaličný poslanec. Igor Matovič je pre mňa stále pôvodcom 90 percent problémov tejto krajiny. Nemám teda komunikáciu s vládnymi stranami, a preto neviem, či ústavný zákon o skrátení volebného obdobia naozaj podporia. Za seba môžem povedať len toľko, že návrh tarabovcov nepodporím. Jednoducho nebudem hlasovať za návrh niekoho, kto kandidoval za stranu ĽS NS Mariana Kotlebu. Návrh kolegu Miloša Svrčeka zo Sme rodina ale podporím. Pre mňa by bolo ideálne, keby z toho jeho návrhu vypadla možnosť skrátenia volebného obdobia referendom. To považujem za zlý nápad. Uvidíme, v akej podobe o ňom budeme nakoniec hlasovať, a či o ňom vôbec hlasovať budeme, keďže hnutie OĽaNO si na to chcelo uplatniť veto.

Nezvýšil by pád vlády šancu na prijatie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia?

Mnohí dnes hovoria, že keď padne vláda, zákon sa určite schváli. To ja však netuším. Saskári napríklad hovorili aj to, že nechcú predčasné voľby. Čo ja teda viem, čo spravia? Minulý týždeň tiež povedali, že za to nebudú hlasovať, ak tam ostane možnosť skrátenia volebného obdobia referendom. To, že existuje 76 poslancov, ktorí sú za pád vlády, ešte neznamená, že existuje 90 poslancov za skracovanie volebného obdobia. Potom nás však čaká 14 mesiacov chaosu.

Strana Spolu pred dvoma rokmi kandidovala do parlamentu spolu s Progresívnym Slovenskom (PS), ktorú dnes v parlamente zastupuje iba Tomáš Valášek. On a PS však v súčasnosti podporujú pád vlády. Ako to hodnotíte?

Stretli sme sa a z tých debát mám pocit, že máme obaja rovnaký cieľ. Ideálne by bolo, ak by bol ten koniec vlády predčasný, ale zároveň aj riadený. Rozchádzame sa akurát v názore, aká cesta k tomu vedie. Ja hovorím, že v súčasnosti je hazard hlasovať za ukončenie vlády, zatiaľ čo Valášek si myslí, že práve tým rozhodnutím o konci tejto vlády prinútime kolegov v parlamente hľadať cestu k predčasným voľbám. Cieľ máme teda rovnaký a rozchádzame sa len v názore na cestu k nemu.

Neprehovárali ste ho?

Nemyslím si, že je mojou úlohou prehovárať ho. Rovnako ako som sa radil s kolegami v strane ja, aj Valášek to komunikoval s predsedníctvom PS a je to teda aj ich rozhodnutie. Takže prehovárať ho nie je v tejto chvíli namieste.