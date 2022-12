Kľúčový deň pre Hegerovu vládu, rozhodne jeden hlas. Je otázne, či to bude Čepček, alebo Vorobelová

„Všetko platí tak, ako som napísal v statuse a na hlasovanie, samozrejme, prídem,“ povedal deň pred hlasovaním pre Pravdu. Jeho podmienku, ktorou je odchod ministra vnútra Romana Mikulca, totiž nesplnili. Osud kabinetu premiéra Eduarda Hegera, ktorý odmietol odvolať Mikulca i ministra financií Igora Matoviča, tak visí na hlase Slavěny Vorobelovej, ktorá v parlamente nahradila Mariana Kotlebu, alebo bývalého poslanca OĽaNO Martina Čepčeka.

76 poslancov by bolo, ale musia prísť

Zo siedmich nerozhodných nezaradených poslancov sme cez víkend spoznali postoj jediného poslanca strany Spolu, ktorá preferenčne nedosahuje ani jedno percento, Miroslava Kollára. Vládu sa rozhodol podržať. Napriek tomu, že mu viacerí vyčítali vplyv Mikuláša Dzurindu či Eduarda Hegera, ktorí na sneme Spolu vystúpili, sa podľa jeho slov rozhodol sám. Jeho kolega Tomáš Valášek, ktorý v parlamente po odchode zo strany Za ľudí zastupuje Progresívne Slovensko, bude, naopak, hlasovať za pád vlády a názor neplánuje zmeniť.

Veľkou parlamentnou „záhadou“ ostáva postoj Vorobelovej. Tá sa má vyjadriť ráno pred hlasovaním na sociálnej sieti. „Vzhľadom na to, čo sa deje, tak nebudem zatiaľ svoje rozhodnutie komunikovať verejne. Nerada by som bola zastrašovaná z jednej či druhej strany,“ povedala pre Pravdu. V koalícii v pondelok prevládal názor, že existuje 76 poslancov, ktorí budú hlasovať za pád vlády.

Ak by sa tak malo stať, v pléne by museli byť všetci poslanci SaS, Smeru, Hlasu a ĽS NS. Za pád vlády by museli hlasovať aj Tomáš Taraba, Štefan Kuffa, Filip Kuffa a aj Valášek a nakoniec Vorobelová. Postoj Štefana Kuffu je však stále otázny. Ide o človeka dlhé roky blízkeho lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorý ho opakovane podržal aj pri odvolávaní.

Naopak, jeho syn Filip Kuffa viackrát na kľúčových hlasovaniach chýbal. V kuloároch sa však šepká aj o možnosti, že by do pléna netrafili všetci poslanci SaS, čo by bolo fiasko vzhľadom na to, že sami návrh podali.

15 minút slávy pre Slavěnu

Bývalý poslanec OĽaNO Martin Čepček ešte stále nevie, ako bude hlasovať. Rozhodnúť sa plánuje v poslednej chvíli. V parlamente je jeho novela o zdanení hazardu, pokiaľ by mu prešla, nie je vylúčené, že vládu podporí. Pozornosť sa však aktuálne sústredí na poslankyňu Vorobelovú. Kto je vlastne náhradníčka Mariana Kotlebu? Slavěna Vorobelová bola do roku 2020 predsedníčkou mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA), ktorú v roku 2014 založil bývalý politik HZDS Sergej Kozlík.

zväčšiť Foto: TASR, Martin Baumann Slavěna Vorobelová Nová poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Slavěna Vorobelová (ĽSNS) skladá poslanecký sľub počas rokovania 65. schôdze parlamentu 26. apríla 2022 v Bratislave

V prezidentských voľbách podporovali Štefana Harabina. Od októbra je jej predsedom Rudolf Huliak, ktorý sa v supervoľbách uchádzal aj o post banskobystrického župana. Pred voľbami v roku 2020 strana vstúpila de facto do volebnej päťkoalície s ĽS NS, no v parlamentne nezískala ani jeden mandát. Situácia sa zmenila po tom, čo lídra ĽS NS Kotlebu uznal Najvyšší súd nanovo za vinného v kauze šekov a uložil mu podmienečný trest. Jeho odchodom zanikol klub ĽS NS. Vorobelová nastúpila ako jeho náhradníčka, no súčasťou klubu ĽS NS sa nestala.

Začínala ako regionálna politička v Humennom a bola hovorkyňou Jany Vaľovej v čase, keď bola poslankyňa Smeru primátorkou, ich vzťah však ochladol. V čase, keď bol ministrom práce Ján Richter, ju prepustili z Národného inšpektorátu práce, kde viedla kanceláriu riaditeľa. Dôvodom bolo, že upozornila na kauzu v Richterovom rezorte.

Vorobelová prezentuje svoje názory na sociálnej sieti, ale aj na svojej stránke. „Washington zjavne už svojich nominantov informoval, ako sa majú zachovať, no z Kremľa noty neprišli a ani neprídu! Nikto na ne totiž ani nečaká!“ napísala na sociálnej sieti v nedeľu. Podľa jej statusov má názorovo blízko k extrémistom z Republiky či ĽS NS. Samu seba označila za konzervatívnu ženu. O prezidentke hovorí ako o pofidérnej Slovenke a o Ukrajincoch ako o banderovcoch.

Parlamentné počty PROTI odvolaniu (73) OĽaNO (47 vrátane členov ODP)

Za ľudí (3)

Sme rodina (19)

Martin Klus (nezaradený, ex SaS)

Katarína Hatráková (ex OĽaNO)

Ján Mičovský (ex OĽaNO)

Miroslav Kollár (Spolu) ZA odvolanie (75) SaS (20 poslancov)

Hlas (11 poslancov)

Smer (27 poslancov)

ĽS NS (7)

Republika (5)

Tomáš Valášek (nezaradený, PS)

Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (nezaradení, Život-NS)

Martin Borguľa (Sme rodina) Nerozhodnutí poslanci (2) Slavěna Vorobelová (nezaradená, v NR SR nahradila Mariana Kotlebu)

Martin Čepček (nezaradený, ex OĽaNO)

„Celé mi to pripadá ako prieskum reakcie voličov SaS, Hlasu-SD a Progresívneho Slovenska na ich prípadnú budúcu spoluprácu. Očividne sa tieto tri donedávna nepriateľské strany začali zbližovať a tieto ich zásnuby v podobe odvolávania Hegerovej vlády by sa aj s pomocou progresívnej Čaputovej v prípade úspešného odvolania mohli pretaviť do ich liberálneho manželstva,“ napísala Vorobelová pred niekoľkými dňami.

Koaliční poslanci nevedia, ako sa zachová. Viacerí predpokladajú, že bude hlasovať za pád vlády, no jej vyjadrenia nenaznačovali ani jednu, ani druhú možnosť. Jej postoj je nejasný aj preto, že pri odvolávaní Igora Matoviča a Romana Mikulca hlasovala za, no viacero vládnych návrhov podporila. „Avšak to neznamená, že teraz bijem jednu bandu s Matovičom alebo Kollárom. Taktiež som odmietla robiť poskoka Sulíkovi v prípade jeho obštrukcií,“ píše na Facebooku. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku podržala vrátane jeho názoru na zmenu paragrafu 363. Ak by sa však Vorobelová rozhodla vládu podporiť, rozhodnúť by teoreticky mohol aj hlas poslanca Čepčeka.

Nasrdený premiér Heger

Rozpravu poslanci ukončili po troch dňoch. V rozprave padlo mnoho invektív a roztržka bola citeľná najmä medzi liberálmi a poslancami OĽaNO. Do Richarda Sulíka sa v pondelok obul aj šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽaNO). „Richard, kto sa koordinuje s Robertom Ficom, kto ho pozýva na ministerstvo hospodárstva konzultovať ceny energií. Stretol si sa s Kočnerom, s Kotlebom tajne, stretol si sa s Ficom, ktorého si osobne pozval na ministerstvo. Ja ti nenadávam, hovorím, čo robíš.“ Sulík sa nahnevane postavil a odišiel zo sály. „Vidíte, ako to vyzerá? Na konkrétnu, vecnú kritiku dostanem osobné invektívy,“ povedal. „Znižujete úroveň slovenského parlamentu,“ dodal. „Ty si podržtaška Igora Matoviča,“ reagovala Jana Bittó Cigániková na Kremského.

Líder SaS Sulík v úvodnom vystúpení vo štvrtok pomenoval osem dôvodov, prečo sa SaS rozhodla vládu odvolať. Premiér a koalícia apelovali najmä na ich spoločný boj proti mafii a pripomínali pád vlády Ivety Radičovej. Podľa Márie Kolíkovej je vláda protikorupčná len do takej miery, do akej jej to dovolí predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. „A to je teda veľmi málo,“ povedala. Líder Smeru Robert Fico povedal, že sa bude „s kolou a pukancami“ prizerať pádu vlády.

Medzi poslednými vystúpil premiér Eduard Heger. Kým jeho štvrtkový prejav bol priam nostalgický, v pondelok poobede bol o niečo ostrejší. Svoju pozornosť obrátil na liberálov. „To, čo sa tu udialo za posledné dva alebo tri dni, je splnený sen Fica a Pellegriniho, lebo čo sme tu pozorovali, boli len na seba útočiaci demokrati. Toto ste chceli, kolegovia z SaS?“ pýtal sa. Hlasovanie o vláde bude podľa Hegera znova hlasovaním o charaktere štátu. „Demokrati to vtedy nezvládli a zaplatili za to tú najvyššiu daň,“ povedal o páde vlády Ivety Radičovej.

Rokovania pokračovali aj v pondelok. Či bude potrebné riešiť, ako ďalej, alebo bude pokračovať menšinová vláda vo vegetatívnom stave, uvidíme po utorkovom hlasovaní. Ak by vláda padla, Boris Kollár preruší schôdzu a zvolá poslanecké grémium. Sme rodina sa už viackrát vyjadrila, že v takom prípade bude presadzovať predčasné voľby.

