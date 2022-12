Zvrat pred hlasovaním. Krošlák bude hlasovať za pád vlády, s Borguľom vystúpili zo Sme rodina

Poslanci dnes o jedenástej rozhodnú o osude vlády.

Aktualizované 9:18 Ako vyzerajú počty tesne pred hlasovaním?

Aktuálne to vyzerá, že sa našlo 76 poslancov, ktorí vládu povalia. Prekvapiť však ešte môže Štefan Kuffa, ktorý má blízko k Igorovi Matovičovi, prípadne poslanci Republiky. Rovnako sa čaká na rozhodnutie Slavěny Vorobelovej a Martina Čepčeka.

ZA odvolanie (76) SaS (20)

Smer (27)

Hlas (11)

ĽSNS (7)

Republika (5)

Tomáš Taraba a spol. (nezaradení, 3)

Tomáš Valášek (PS)

Martin Borguľa (ex Sme rodina)

Ján Krošlák (ex Sme rodina)

Aktualizované 8:55 Prekvapil ďalší poslanec Sme rodina. Ján Krošlák bude tiež hlasovať za pád vlády.

„Ja som sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Igora Matoviča. Áno, Igora Matoviča, lebo vláda Eduarda Hegera tu nikdy nebola a Igor Matovič aj po svojom odchode z premiérskeho kresla neprestal škodiť tejto krajine. Dnes nebudem hlasovať za návrat mafie a koniec demokracie, ale za odchod sekty, ktorá spôsobila chaos a teror v tejto krajine,“ napísal s tým, že aj on vystúpil z klubu Sme rodina.

Aktualizované 8:53 Martin Borguľa vystúpil z klubu Sme rodina a bude hlasovať za

Krátko pred hlasovaním sa poslanec Borguľa rozhodol vystúpiť z poslaneckého klubu Sme rodina. „Je to moje osobné, dobrovoľné rozhodnutie. Nechcem, aby moje hlasovanie vrhalo tieň na kolegov a kamarátov v našom klube,“ napísal na sociálnej sieti s tým, že minister vnútra Roman Mikulec má za sebou mnoho zlyhaní a už by podľa neho nemal rezort viesť. „Žiaľ, takému premiérovi, ktorý toto nevidí alebo nechce vidieť, dôveru vysloviť nemôžem!“ dodal.

Rozprava trvala tri dni

Rozprava k odvolávaniu sa začala vo štvrtok 8. decembra po druhej poobede a skončila sa v pondelok poobede. V rozprave vystúpilo viac ako 20 poslancov a niekoľkí ministri vrátane ministra školstva Jána Horeckého, ministra obrany Jaroslava Naďa, ministerky investícií Veroniky Remišovej či ministra životného prostredia Jána Budaja. Ohnivým prejavom do rozpravy prispel aj predseda parlamentu Boris Kollár.

VIDEO Premiér Heger pripomenul Sulíkovi hlasovanie o vláde v roku 2011

Na záver diskusie vystúpil premiér Eduard Heger, aby požiadal poslancov o dôveru. „Verím, že sa v tejto sále nájde dostatok demokratov na to, aby vláda, ktorá priniesla reformy, spravodlivosť, ktorá Slovensko pevne ukotvila v zahraničnej politike, nájde vašu dôveru a bude môcť pokračovať ďalej,“ vyhlásil. Viacerí koaliční ministri a poslanci apelovali na SaS, že sú na jednej lodi a pripomínali im pád vlády Ivety Radičovej a to, že po tom sa k moci dostal Robert Fico s viac ako 40 percentami, ktoré v predčasných voľbách získal.

Heger zdôraznil, že v diskusii zazneli pravdy, polopravdy, klamstvá, ale aj prejavy neúcty. „To, čo sa tu udialo za posledné dni, je splnený sen Fica a Pellegriniho. To, čo sme tu pozorovali, boli na seba útočiaci demokrati. Toto ste chceli, kolegovia z SaS?“ skonštatoval Heger. Opäť pripomenul, že toto hlasovanie bude po 11 rokoch opäť hlasovanie o charaktere štátu. „V roku 2011 to demokrati nezvládli a zaplatili sme za to tú najvyššiu daň,“ vyhlásil. „Na druhom brehu, kde je Robert Fico a Peter Pellegrini, kde sa, žiaľ, teraz dostala aj strana SaS, nie je lepšie, práve naopak,“ dodal premiér.