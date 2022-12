Chcete sa dostať s dieťaťom k lekárovi? Otec stál v mraze pred ambulanciou od piatej ráno

Keď sa k nedostatku detských lekárov pridá chrípková epidémia, rodičov pred ambulanciami čakajú náročné a dlhé chvíle. Čakať u pediatrov sa na Slovensku začína už aj pred piatou ráno. Ak prídete o hodinu neskôr, do ambulancie sa už s dieťaťom nemusíte dostať. Ministerstvo zdravotníctva o probléme vie. Riešenie vidí v pripravovanej reforme ambulancií ako aj vzdelávania pediatrov. „Situáciu s ich nedostatkom by sa mala vylepšiť v priebehu niekoľkých rokov,“ priznáva rezort zdravotníctva.

V tme a tichu rána stojí pred Poliklinikou Tbiliská v bratislavskej Rači rad asi piatich desiatok ľudí. Keď sa o siedmej ráno otvoria dvere detskej pediatrie, rad sa postupne vtlačí do ambulancie a všetci spoločne počítajú. Čakacích lístkov je len 25, je jasné, že na každého sa nedostane.

Matka chorého dieťaťa, s ktorou sa počas čakanie rozprávame, je optimistická. Spočítala si ľudí a očakáva, že bude jedna z posledných, komu sa ešte dnes podarí dostať svoje dieťa na ošetrenie k lekárovi. Po 20. vydanom lístku ale nastane rozruch. „Všetko? Už nevydáva? Veď to nie je normálne. Nech mi nikto nehovorí, že lekárka nedokáže ošetriť viac ako 20 detí za deň,“ sťažuje sa mladá matka, ktorej napriek hodinovému čakaniu už 21. čakací lístok nezostal.

nedostatok pediatrov Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti pediatria patria okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.

Nakoniec sa všetci poberú domov. Niektorí to skúsia na druhý deň opäť, ale ešte aspoň o pol hodiny prídu skôr. „Nevedel som, ako to tu funguje, tak som prišiel až pred siedmou. Zajtra skúsim skôr. Čo iné mi ostáva,“ hovorí mladý otec. Iní sa už ale nevrátia. „Bola som tu aj včera, dnes som prišla radšej o hodinu vopred a aj tak zbytočne. Zajtra už neprídem, syn už bude dovtedy aj zdravý,“ sťažuje sa pôvodne optimisticky naladená matka.

Poradové číslo 1 získal otec, ktorý stál v mraze pred ambulanciou pred piatou ráno. Nebolo to totiž prvýkrát, a už nechcel nechať nič na náhodu. So svojim poradovým číslom následne sadol do auta a išiel po svoje choré dieťa, aby sa s ním do ambulancie víťazne vrátil na ošetrenie. Viac ako 30 ďalších ľudí ale také štastie nemalo.

Aj keď desiatky ľudí odchádzali nahnevaní, nevinia z toho svoju lekárku. „Ona je veľmi milá. Nemôže za to. Lekárov je v ambulanciách málo, mnohí odchádzajú do dôchodku a teraz je chorých veľmi veľa detí,“ zastáva sa všeobecnej lekárky pre deti a dorast Klaudie Haštovej čakajúca matka.

Nemám čas sa ani naobedovať

O vyjadrenie k stavu poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež sme požiadali aj lekárku Haštovú. Na naše otázky zatiaľ neodpovedala.

Viceprezident Asociácie súkromných lekárov Mário Moro, ktorý je sám pediatrom, označil situáciu za extrémne zlú. „Pre chrípkovú epidémiu je veľa chorých. Keďže sa rad radom zatvárajú školy, je to pomerne masové. Robíme, čo môžeme, ale už sa pomaly nedá ďalej, je to na hrane. Slúžim aj cez víkendy a denne vybavím vyše 60 ľudí. Až 90 percent sú to chrípkové stavy. Cez týždeň robím od siedmej do druhej. A to nemám čas sa ani naobedovať ani napiť. Keby to takto malo pokračovať, len ťažko to zvládneme,“ priblížil situáciu Moro.

Upozorňuje ale, že niektorí rodičia to lekárom zbytočne ešte viac sťažujú. „Ďalšia vec je, že keď má dieťa jeden deň horúčky, rodičia hneď utekajú k doktorovi. Na čo?“ pýta sa. „Namiesto toho treba ostať doma. Keď majú deti teploty, sú unavené a malátne, to sú chrípkové stavy. Je už dokázané, že máme chrípkovú epidémiu typu A. Chrípku treba preležať a prepiť. Stačí pár dní počkať, prípadne sa s lekárom poradiť telefonicky. Ak ide o vážnejšie stavy, nemyslím si, že by sa na ošetrenie nedostal,“ odkázal Moro.

Prestarnutí pediatri

Ministerstvo zdravotníctva potvrdzuje, že o probléme vie. „V posledných týždňoch sa enormne zvýšila chorobnosť detí, v niektorých školských zariadeniach dochádza k zatváraniu tried, až celých škôl. Nápor na pediatrov je veľmi vysoký, denne v ambulanciách pribúdajú často až stovky chorých, bežne pediatri vyšetria denne 80 až 90 detí,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková.

„Vyšetriť však všetky choré deti a pri pribúdajúcich niekde až 500 chorých deťoch denne na jedného pediatra nie je v ich fyzických a mentálnych možnostiach vyšetriť všetky. Musí preto dochádzať k posúdeniu závažnosti zdravotného stavu dieťaťa ešte pred návštevou primárnej pediatrickej ambulancie – bežné prechladnutia riešia lekári aj formou telemedicíny, teda telefonátmi a emailami,“ vysvetľuje Lániková.

Priznáva, že dlhodobé riešenie je zatiaľ v nedohľadne, resp. je otázkou rokov. Pretože kým priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 59 rokov, u pediatrov je ešte vyšší – až 61. Celý systém tak držia nad vodou lekári, ktorí sú pár rokov pred dôchodkom, a aj tých je málo. Dokopy Slovensku chýba približne päťsto lekárov.

„Ministerstvo zdravotníctva spolu s odbornou verejnosťou už niekoľko rokov upozorňujú na nedostatok pediatrov na Slovensku, ako aj ich pomerne vysoký priemerný vek. Zároveň rezort pripravuje reformu ambulantnej siete, ako aj reformu vzdelávania, ktoré by mali v priebehu niekoľkých rokov situáciu s ich nedostatkom vylepšiť,“ pripomína Lániková.

Rodičom preto odporúčajú chodiť do ambulancií, len keď je to nevyhnutné. „Spoločne s pediatrami prosíme rodičov detí o súčinnosť a pochopenie tejto situácie a nedožadovanie sa osobného vyšetrenia u pediatra v prípadoch, ktoré si ho nevyžadujú, čo je aj v mnohých európskych krajinách bežnou praxou,“ odkazuje rezort zdravotníctva.