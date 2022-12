Taraba: Máme ponuku rokovať o predčasných voľbách, Kollár by mohol byť mediátorom

VIDEO: Tomáš Taraba a Kuffovci (všetci traja kandidovali za ĽSNS) vysvetľuje, prečo dali koalícii čas do štvrtka, na kedy je odložené hlasovanie o páde vlády Eduarda Hegera.

„Oni (koalícia) si dnes reálne uvedomili, že môžu padnúť. Dali ponuku, že behom dvoch dní, či by sa to dalo posunúť, že oni by boli ochotní sa na túto tému (predčasných volieb) baviť. Mal som stretnutie aj s Borisom Kollárom k tej téme,“ povedal Taraba.

Hovoril aj o hodinovom rozhovore s Borisom Kollárom: „Dnes o pol desiatej Boris Kollár dal taký podnet, že áno, on si vie predstaviť o tejto veci sa baviť a byť nejakým mediátorom,“ tvrdí Taraba. Podľa neho je dnes pre Slovensko kľúčové, že „ak povalíme vládu, tak potrebujeme vedieť, akým spôsobom vieme dôjsť k predčasným voľbám“.

VIDEO: Kollár: Ak by padla vláda, tak nech sú predčasné voľby čo najskôr.