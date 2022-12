Koalícia získala dva dni, aby odvrátila pád vlády. V hre sú predčasné voľby aj rekonštrukcia

Odchod lídra OĽaNO by boli ochotní prijať liberáli z SaS, odchod šéfa vnútra je podmienkou už exposlanca Sme rodina Martina Borguľu. Ak by však poslanci hlasovali o vyslovení nedôvery v utorok, vláda by takmer s istotou padla. Rozhodnutie pár hodín pred hlasovaním totiž zmenil aj Ján Krošlák, ktorý spolu s Borguľom v deň hlasovania opustil poslanecký klub Sme rodina. Za pád vlády by bola aj Slavěna Vorobelová, ale aj Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa, čo je spolu 77 poslancov.

A 77 ich bolo aj za odklad hlasovania, aj keď v inom zložení. Išlo o poslancov OĽaNO, Sme rodina, troch tarabovcov a niektorých nezaradených (Martin Klus, Miroslav Kollár, Martin Čepček a Katarína Hatráková). Hlasovať sa bude vo štvrtok 15. decembra o 17:00. Odklad s tarabovcami vyrokoval Boris Kollár krátko pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde, čím sa vytvoril priestor na možnú dohodu o predčasných voľbách.

Hľadanie dohody na predčasných voľbách

Podľa Tarabu je nutná diskusia nielen na termíne predčasných volieb, ale aj na tom, ako k nim dospieť. Bez zmeny ústavy totiž nie sú možné. „Zákon Borisa Kollára o tom, aby parlament vedel skrátiť volebné obdobie, neprejde, pokiaľ ho nepodporí OĽaNO, pretože SaS si dala podmienku, že my ako opozícia máme zahlasovať za vyhodenie časti, kde ľudia majú možnosť skrátiť volebné obdobie v referende, takže opozícia za toto hlasovať nevie,“ povedal Taraba.

Počas dvoch dní teda podľa neho platí, že ak sú v koalícii ochotní dohodnúť sa na predčasných voľbách, tak vládu podržia, ak nie, ich postoj k hlasovaniu platí. Návrh z dielne Sme rodina je v parlamente v druhom čítaní, OĽaNO ho doteraz odmietalo. Taraba nevylúčil podporu ani dohode na septembrových voľbách. „Ak sa dohodneme na termíne predčasných volieb, rozprávajme sa o podobe, v akej vláda dovládne,“ uviedol s tým, že by malo ísť o vládny návrh, ktorý môže byť odsúhlasený aj počas jedného dňa v skrátenom volebnom konaní, pri poslaneckom by to trvalo dlhšie.

Jeho podmienkou teda do štvrtka je, aby OĽaNO pristúpilo na dohodu. „Musia povedať, či sa dohodneme na predčasných voľbách, alebo nie,“ dodal. Poslanci Občiansko-demokratickej platformy (ODP) hnutia OĽaNO spolu s poslancami Za ľudí Jurajom Šeligom a Janou Žitňanskou a nezaradenými Martinom Klusom a Jánom Mičovským však predčasné voľby nepovažujú za riešenie. „Očakávame, že koaliční lídri vrátane predsedu vlády, predsedu hnutia OĽaNO, ako aj líder SaS, využijú tento čas na vytvorenie dohody aj za cenu rekonštrukcie vlády,“ dodala platforma ODP.

Šéf Smeru Robert Fico však hovorí o politickej korupcii. Vyhlásil, že od Matoviča dostal návrh, že ak nezahlasujú za pád vlády, tak je pripravený rokovať so Smerom o predčasných voľbách v septembrovom termíne. „On je fakt švihnutý. Ak si niekto myslí, že Smer bude robiť obchody s takýmto človekom, tak je na veľkom omyle,“ povedal Fico s dodatkom, že ho ponuka „urazila“. Nespresnil, či mu volal priamo Igor Matovič, alebo ľudia z jeho okolia. Fico žiada voľby najneskôr v júni.

Matovič po odsune hlasovania napísal status. „SaS slúži mafii,“ uviedol Matovič. Hlasovanie podľa jeho slov odložili, aby Slovensku ukázali, ako si SaS a PS kúpili poslanca. „Demokrati z SaS a PS sa tvária, že zázračné precitnutie tesne pred hlasovaním nie je korupciou, len ozvenou svedomia,“ napísal v druhom statuse. K Ficovým slovám sa nevyjadril.

V hre je aj rekonštrukcia vlády

Podľa predsedu parlamentu Kollára odsun hlasovania iniciovalo OĽaNO s tým, že hnutie Sme rodina neprišlo so žiadnou ponukou a poslanci boli ochotní hlasovať. S procedurálnym návrhom na schôdzi vystúpil šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš. „V prípade, že vláda padne, naším primárnym záujmom je, aby boli parlamentné voľby čo najskôr, a nie aby tu vládla vláda úradníkov,“ povedal s tým, že jemu v princípe na dátume predčasných volieb až tak nezáleží.

Návrh novely ústavy, ktorá by umožnila predčasné voľby, je podľa neho stále v hre a nevylučuje, že by sa o ňom mohlo rokovať aj pred hlasovaním o dôvere vláde, ak nájdu v koalícii zhodu. To žiada aj Tomáš Taraba, ktorý to dal ako podmienku, ak by sa na termíne volieb dohodli. Či už v rámci koalície existuje dohoda, na to Kollár neodpovedal. „Pravdepodobne preto sa to odložilo, aby tam vznikol čas dva dni, aby si niektorí koaliční partneri vedeli v rámci svojej strany vysporiadať medzi sebou vzťahy,“ povedal. Zrejme narážal na desiatku poslancov OĽaNO, ktorí sú združení v platforme ODP.

Scenáre sú podľa Kollára teraz rôzne, jedným je už spomínaná dohoda na predčasných voľbách. Dôjsť môže podľa neho aj k rekonštrukcii vlády, ale aj k tomu, že niekto odstúpi. „Môže niekto odstúpiť z ministerského postu, aby upokojil situáciu. Už sme počuli SaS, že sa teoreticky vedia vrátiť a bude 90-tka. Nechcem to rozoberať,“ dodal s tým, že vo štvrtok bude hlasovať tak, ako sa patrí na koaličného partnera. „Ja som nešiel do vlády, aby som ju potopil, pre nás je dôležité, aby sme dovládli.“ Kollár sa ešte bude rozprávať aj s bývalými poslancami jeho klubu Borguľom a Krošlákom.

Práve odchod ministrov Mikulca a Matoviča sa spomína medzi politikmi. Premiér Eduard Heger ešte v pondelok túto možnosť vylúčil. V utorok ráno sa však situácia zmenila a zdá sa, že OĽaNO je oveľa otvorenejšie diskusiám. Ak by odstúpil Mikulec, Borguľa by zrejme zmenil názor. Odchod Matoviča je dlhodobá požiadavka SaS, koniec koncov, ide o jeden z dôvodov, prečo odišli z vlády. Sulík v relácii Rádia Expres potvrdil, že by si vedeli predstaviť odsunutie hlasovania na januárovú schôdzu v prípade, že by bola splnená základná požiadavka odchodu ministra financií Matoviča.

„Za tú dobu by bol čas rokovať o rekonštrukcii vlády tak, aby dovládla,“ povedal. Liberáli však trvajú na tom, že sa do vlády nevrátia. Vládu podľa Sulíka opäť podržali fašisti. Má za to, že k hlasovaniu o páde vlády vo štvrtok dôjde a všetci liberáli budú prítomní a pri hlasovaní jednotní.

Prečo došlo k odkladu hlasovania?

Poslanci sa krátko po jedenástej po procedurálnom návrhu Michala Šipoša dohodli na posunutí hlasovania o pol hodinu z dôvodu rokovania poslaneckých klubov. Po pol hodine sa situácia dramaticky zmenila. Poslanci 77 hlasmi súhlasili s odsunutím hlasovania na štvrtok, odsunutie na januárovú schôdzu neprešlo.

Práve odklad hlasovania s veľkou pravdepodobnosťou rozhodol o tom, že vláda Eduarda Hegera v utorok nepadla. Ráno by totiž po statusoch Vorobelovej, Borguľu a Krošláka pád vlády podporilo 77 poslancov. Zvrat nastal práve po prekvapivom obrate už exposlanca Sme rodina Krošláka, ktorý pre Sme povedal, že zvažuje prestup do mimoparlamentnej strany Hlas.

„Ja som sa rozhodol hlasovať za pád vlády pod taktovkou Igora Matoviča. Áno, Igora Matoviča, lebo vláda Eduarda Hegera tu nikdy nebola,“ napísal. Krátko po ňom svoje rozhodnutie oznámila aj náhradníčka Mariana Kotlebu Slavěna Vorobelová, ktorá bola jedným z rozhodujúcich hlasov. Zo Sme rodina odišiel aj Martin Borguľa, ktorý len potvrdil svoj pôvodný postoj. Práve tieto tri hlasy, spolu s tarabovcami, boli necelé dve hodiny pred hlasovaním pre vládu kľúčové. Ak nepríde do štvrtka k novej dohode, pád vlády zrejme ostane reálnou alternatívou.

Rekonštrukcia vlády je len zámienka Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je rekonštrukcia vlády nezmysel a predpokladá, že liberálom ide reálne o predčasné voľby. „Preto SaS hovorí len o posunutí hlasovania o nedôvere. SaS chce počuť konkrétny termín volieb, ale nie riadnych, ale tých predčasných. Takže rekonštrukcia vlády je len zámienka,“ povedal pre Pravdu. Pozmeňovací návrh poslanca Šipoša mal vo svojom zdôvodnení aj slovo voľby, a tak Štefančík predpokladá, že sa bude o predčasných voľbách dva dni intenzívne rokovať. „Ale tak, aby zostala koza celá aj vlk sýty. Ak sa dohodnú na konci septembra, neuškodí to vládnym politickým stranám a hrdo sa bude môcť tváriť aj Taraba. Čo sa týka predčasných volieb, je zrejme jedno, či to bude na konci septembra alebo v polovici februára. Strany získajú poslednú časť z finančného príspevku za voľby, kampaňovať budú v lete, a nie počas Vianoc,“ povedal. Upozornil, že v tom prípade budeme do roku 2024 v rozpočtovom provizóriu. „Pri diskusii o predčasných voľbách je však namieste aj otázka, kto zmenu ústavy podporí. Lebo na predčasné voľby bude potrebná ústavná väčšina. A Fico sa už nechal počuť, že septembrový termín je pre nich neprijateľný, pre časť poslancov OĽaNO je však aj september príliš skoro a predčasné voľby odmietajú. Summa summarum môžeme povedať, že tu poslanci budú brať do úvahy najmä svoj osobný, prípadne stranícky záujem, až kdesi na konci bude záujem o túto krajinu,“ dodal.

Ak by si poslanci neodsúhlasili odsun hlasovania, vláda by v utorok zrejme padla Kto chcel hlasovať ZA SaS (20)

Smer (27)

Hlas (11)

ĽS NS (7)

Republika (5)

Tomáš Taraba a spol. (3)

Tomáš Valášek (PS)

Martin Borguľa (ex Sme rodina)

Ján Krošlák (ex Sme rodina)

Slavěna Vorobelová (nezaradená) Kto hlasoval za odsun OĽaNO (47)

Sme rodina (18)

Tomáš Taraba a spol. (3)

Miriam Šuteková, Juraj Šeliga, Jana Žitňanská (Za ľudí)

Miroslav Kollár (Spolu)

Katarína Hatráková a Ján Mičovský (obaja exOĽaNO)

Martin Čepček (exOĽaNO)

Martin Borguľa (ex Sme rodina)

Martin Klus (exSaS)