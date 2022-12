Drsný spor v OĽaNO. Niektorí už opustili skupinový čet: Matoviča nechcú obetovať, pravdepodobnejšie sú predčasné voľby

Viacerí koaliční lídri, ministri i poslanci neveria, že liberálom z SaS ide o pokojné dovládnutie do riadnych volieb. Poslanci OĽaNO dnes rokujú vo vládnom hoteli Bôrik. Rozhodujú sa, ktorá z alternatív je pre nich priaznivejšia a podľa kuloárnych informácií sa mali dostať do riadneho sporu. Problém medzi sebou nemali len v rámci hnutia, ale do potýčky s Igorom Matovičom sa mal dostať aj minister životného prostredia Ján Budaj. Ten po rokovaní vlády odišiel bez slov a bez vyjadrenia, na rozhodnutie si máme počkať dozajtra.

Koalícia získala dva dni, aby odvrátila pád vlády. V hre sú predčasné voľby aj rekonštrukcia

Niektorí členovia už opustili spoločnú skupinu

Spor medzi členmi poslaneckého klubu však má byť natoľko vážny, že niektorí už podľa informácií Pravdy opustili aj skupinové čety, v rámci ktorých poslanci OĽaNO komunikovali. Svoje požiadavky už prezentovala aj desiatka poslancov združených v Občiansko-demokratickej platforme (ODP) a ku ktorým patrí aj minister Budaj. Desiatka nespokojných poslancov kategoricky odmieta dohodu na predčasných voľbách.

„Predčasné voľby nepovažujeme za riešenie situácie. Očakávame, že koaliční lídri vrátane predsedu vlády, predsedu hnutia OĽANO ako aj líder SaS, využijú tento čas na vytvorenie dohody aj za cenu rekonštrukcie vlády,“ napísali poslanci v stanovisku, pod ktoré sa podpísali aj poslanci Za ľudí Juraj Šeliga a Jana Žitňanská a dvaja nezaradení poslanci Ján Mičovský a Martin Klus. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová neverí, že liberálom ide o dohodu na rekonštrukcii a pokojnom dovládnutí do riadnych parlamentných volieb s možnou tichou podporou liberálov.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš neeviduje žiadny konflikt medzi ministrami Matovičom a Budajom. Pozičné hry a nátlakové postoje mu prídu nefér a neadekvátne koaličným poslancom. „Nebudem komentovať požiadavky rôznych poslancov a politických strán. Každá strana má svoju predstavu o budúcnosti krajiny,“ poznamenal Šipoš.

Ak prejde dohoda s Tarabom, v hre je aj odchod desiatky nespokojných z OĽaNO

Aktuálne to podľa našich informácií vyzerá tak, že prejde verzia dohody na predčasných voľbách. OĽaNO by tak muselo pristúpiť na požiadavku nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu a povedať „áno, ideme do toho“ ako včera povedal sám poslanec. Musel by sa prijať zákon, ktorým by sa zmenila ústava. V parlamente sú akutálne dva návrhy na skrátenie volebného obdobia, Taraba však požaduje, aby nešlo o poslanecký, ale vládny návrh, ktorý by sa mohol prijať v rozmedzí niekoľkých hodín, maximálne dní v skrátenom legislatívnom konaní.

Foto: Pravda, Ivan Majerský kuffa, taraba Nezaradení poslanci Tomáš Taraba (vpredu) a Štefan Kuffa.

Medzi poslancami by sa ešte muselo nájsť 90 hlasov na schválenie takejto zmeny, čo už podľa denníka SME našli. Ak by sa teda poslanci OĽaNO boli ochotní dohodnúť na predčasných voľbách, v hre je aj možný odchod platformy ODP z hnutia OĽaNO. Šipoš nemá informácie o možnom odchode ODP z hnutia OĽaNO v prípade, ak by sa hnutie rozhodlo dohodnúť s Tarabom.

OĽaNO sa včera po hlasovaní nevyjadrilo, večer prebehla koaličná rada, ktorá primárne riešila doručovanie pomoci ľuďom v prípade, ak by vláda padla. Keď sa OĽaNO dohodne na definitívnom výsledku, bude informovať verejnosť. V hre mal byť aj scenár o výmene ministra spravodlivosti Viliama Karasa, podľa poslanca OĽaNO Gyimesiho to mala byť požiadavka Márie Kolíkovej. Karas nič také neeviduje. Aktuálne však s SaS nikto nerokuje, keďže si musia vyriešiť spor medzi sebou a zaujať stanovisko.

Požiadavky však pribúdajú aj medzi poslancami Sme rodina. Včera svoj postoj potvrdil Martin Borguľa a svojím vyjadrením prekvapil aj Ján Krošlák. Obaja chceli hlasovať za pád vlády, obaja preto vystúpili z poslaneckého klubu Sme rodina. Dnes ráno sa ozval aj poslanec Patrick Linhart, ktorý hrozí odchodom z koalície, ak mu ministerstvo financií nezafinancuje dokončenie Potravinového semafora. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan však uviedol, že rezort si to dokáže zafinancovať sám a nepotrebuje na to peniaze od Matoviča. Linhart na svojej požiadavke naďalej trvá a koalícia by mohla prísť o ďalší hlas.

OĽaNO vymenilo boj proti mafii za boj o funkcie

Hnutie OĽaNO vymenilo boj proti mafii za boj o funkcie, tvrdí SaS. Strana citlivo vníma riziko v súvislosti s kupovaním poslancov a dohodami, aby sa vláda Eduarda Hegera udržala pri moci. „Odsun hlasovania o dôvere vláde, ktorá mala v utorok konečne padnúť, sa udial len vďaka hlasom fašistov. Vysvetlením bolo, že chcú spolu s koalíciou rokovať o predčasných voľbách. Igor Matovič s Borisom Kollárom tak v priamom prenose podkopávajú demokraciu na Slovensku,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. Hovorí o zákulisných snahách o dohodu na predčasných voľbách s ľuďmi, ktorí prišli na kandidátke ĽSNS.

VIDEO Sulík: Vládu zas raz podržali fašisti

Prezidentka hovorila s Hegerom

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa včera popoludní stretla s premiérom Hegerom. Hovorili spolu o vývoji aktuálnej politickej situácie, uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Prezidentka situáciu v parlamente pozorne sleduje a zdôraznila, že akékoľvek riešenie vládnej krízy má aktuálne v rukách parlament alebo vláda. „Ja som, samozrejme, pripravená realizovať svoje kompetencie, keď na to príde,“ dodala. Slovensko podľa nej potrebuje pokoj, ako aj stabilnú a funkčnú vládu. Úradnícku vládu považuje prezidentka za krajnú možnosť. Ako zdôvodnila, nie je jednoduché takýmto spôsobom zostaviť odborníkov na krátky čas, keďže úradnícka vláda sa väčšinou zostavuje do predčasných volieb. Zároveň znamená úradnícka vláda podľa nej prebranie politickej zodpovednosti v čase kríz.