Pročko: SaS, to je čistá katastrofa. Keby všetci boli ako Matovič, o chvíľu sme ako Švajčiarsko

„Najväčší problém je tá nenávisť, ktorú má Sulík k Matovičovi,“ povedal v rozhovore pre Pravdu poslanec OĽaNO Jozef Pročko. Je proti tomu, aby Igor Matovič odstúpil, ako to žiada Richard Sulík a SaS. Uviedol, že je oboznámený s rokovaniami so stranou SaS, ktoré sú podľa neho na bode mrazu.

Pročko: Za hlas poslanca sú ochotní dať aj 50 miliónov.

Považujete za reálne, že by líder OĽaNO Igor Matovič skončil vo funkcii ministra financií?

Som proti tomu.

Vyriešilo by sa tým niečo?

Čo by sa tým vyriešilo? Igor Matovič je líder hnutia OĽaNO, je to človek, ktorý vyhral voľby. Je to pre mňa človek morálne čistý, spravodlivý, čestný. Politik, ktorý nekradne, človek, čo na mysli, to na jazyku. Keby všetci boli takí ako Matovič, tak tu sa nekradne a za chvíľu sme ako Švajčiarsko.

Bol by on sám vôbec schopný odstúpiť?

To neviem, ale som proti tomu. Prečo by mal Matovič odstupovať? Preto, že to chce Richard Sulík? Zato, že to chce SaS?

Mohlo by to pomôcť zachrániť vládu…

Ale veď Sulík sa ide spojiť, respektíve už sa spojil s Ficom a Pellegrinim. To je čistá katastrofa. Veď Matovič už raz odstúpil, už im raz vyhovel. Najväčší problém je tá nenávisť, ktorú má Sulík k Matovičovi. Keď som šiel do verejného života, do politiky, išiel som tam s tým, že chceme odstrániť korupciu v športe a chcem zaviesť spravodlivosť, aby sa nerozdávalo len našim ľuďom. Ak je niekoho cieľom nenávisť voči Matovičovi, tak si môže myslieť, že po odstránení Matoviča bude všetko dobré. Spolupráca s SaS je čistá katastrofa.

Ako vnímate demokratickú platformu okolo ministra životného prostredia Jána Budaja? Nerozbíja to jednotu a silu hnutia OĽaNO, ak odmietajú spoluprácu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu?

Založili si občiansko-demokratickú platformu, kde som sa aj pripísal. Oni potom povedali, že som ju len podporil. Ja som rovnaký demokrat ako oni, každý má rovnaké právo, ale takáto platforma je pre mňa zbytočná. Ak ste vo verejnom živote, či už som liberál, kresťan, alebo socialista, v prvom rade musím byť stále dobrým človekom. Ak niekto nie je dobrým človekom, nie je ani dobrým politikom. Darmo sa hrať na liberála či demokrata, ak človek nie je dobrým.

Pri snahe o záchranu vlády sa spomínal aj odchod ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Vyriešilo by to niečo, alebo je takáto možnosť vôbec na stole?

Teraz si len každý dáva podmienky. Jedni aj druhí. Je to na Romanovi Mikulcovi. Všetko sa zvažuje a zvažuje sa aj odchod Igora Matoviča. Veď on sám povedal, že ak chceme, aby odišiel a myslíme si, že to pomôže, tak odíde. Povedal nám to na klube. Hlasovali sme a drvivá väčšina bola za to, aby neodchádzal.

Drvivá väčšina, ale nie všetci. Kto nehlasoval za to, aby Matovič neodišiel?

Už ste ich spomínali.

Takže členovia občiansko-demokratickej platformy…

Nebudem hovoriť kto. Rozprávajú o nás, že sme hlasovacie automaty, ale u nás je to naozaj tak, že sa dohodneme. To nie je ako keď Robert Fico, Kotleba alebo Sulík zavelia a ich straníci stláčajú tie gombíčky ako idioti. Keby toto mne niekto robil a povedal mi, ako mám hlasovať, tak tu už nie som.

Veríte ešte, že sa bude dať dovládnuť do riadneho termínu volieb?

Vidím, že táto vláda je naozaj proobčianska, neskorumpovaná, rozdáva ľuďom, a nielen tým našim. Politika tejto vlády je proslovenská. Táto vláda by dobre dovládla až do konca svojho volebného obdobia, ale problém je to, že robíme, čo sme povedali. Polícia vznáša obvinenia, ale nie preto, že by sme jej kázali obviniť Fica, ale preto, že má rozviazané ruky. Polícia preto môže obviňovať tých skorumpovaných politikov, ktorí tu 12 rokov rabovali. A narabovali si veľké peniaze. Za hlas jedného poslanca sú ochotní dať aj 50 miliónov eur, len aby táto vláda padla.

Ako teda vnímate to, že aj váš bývalý kolega z OĽaNO Ján Krošlák oznámil, že bude hlasovať za pád vlády?

Veľmi nemilo ma to prekvapilo. Jána Krošláka som považoval za človeka, ktorý chcel odstrániť korupciu v športe, pretože peniaze nešli športovcom a deťom, ale strácali sa na zväzoch. Takže veľmi nemilo ma to prekvapilo a zvlášť to, keď povedal, že ide do strany Hlas.

Hovoríte, že vláda vládne dobre, ale podporu v parlamente stráca, ak ešte nestratila. Sú predčasné voľby už neodvratné?

Keď táto vláda nedostane dôveru, predčasné voľby budú asi najlepším riešením. Uvidíme. Prispôsobím sa v tomto väčšine. Vždy som bol solitér, ale tu som sa naučil, že sa treba prispôsobovať a svoje osobné záujmy prispôsobovať celku. To je veľmi dobrá vec. Každému odporúčam, aby si skúsil takúto funkciu. Keď ste čestný človek a chcete robiť dobre, budete ešte lepší. Ak ste ale hajzel, budete dvojnásobný hajzel. Viete, koľko je tu príležitostí?

Budú voľby skôr na jar alebo až v septembri? Preferovali by ste v OĽaNO viac skorší alebo neskorší termín?

O tomto ani nerozmýšľam. Mne je to jedno. Keď vláda nedostane dôveru, je mi to jedno. Som presvedčený, že veľká mlčiaca dobrá väčšina vidí, čo sa tu udialo. Tá urevaná menšina, tá robí to, čo sa tu deje. Ja nie som kšeftár. Keď za mnou s niečím prídete a je to normálna vec, budem s vami spolupracovať. Nerobím ale také veci, že schváľte mi rozpočet a ja vám podporím predčasné voľby.

To ale za vás robí niekto iný. Buď vyjednáva premiér, alebo lídri vládnych strán…

Tak na toto sa musíte opýtať ich. Ja toto nikdy robiť nebudem.

Bude sa vo štvrtok hlasovať o dôvere vláde alebo sa hlasovanie môže znovu odložiť, napríklad ak sa dohodne termín predčasných volieb?

Ani to vám nepoviem. Veci sa menia z hodiny na hodinu.

Ste oboznámení s prebiehajúcimi rokovaniami?

Som oboznámený s rokovaniami s SaS, ktoré sú na bode mrazu. Keď sa opýtam kolegu, ktorého nebudem menovať, či mu nevadí, že je vedľa Petra Žigu z Hlasu. On mi na to povedal, že máme demokraciu a môžu sa spojiť, s kým chcú. Čo mám na to povedať?

Neprekážalo by vám, keby sa OĽaNO spojilo s poslancami okolo Tomáša Tarabu?

My sme sa s nimi nespojili.

Rokuje sa však teraz aj s nimi, aby podporovali vládu do predčasných volieb.

S tým má problém občiansko-dekokratická platforma.

Vy osobne s tým problém nemáte?

Ja nemám problém. Keď mňa niekto podporí, nech ma podporí. Ja som ale nikdy neprosil o podporu ani Kotlebu, Suju, ani Mazureka.

Ani nebudete?

Keď som sem prišiel, vyčítal som Ficovi, že tu pije ako dúha. Ja som si tu nedal ani kúsok alkoholu. Nie som ten, kto si kaká do pusy. V živote by som si tu nedal ani štipku alkoholu, ak rozprávam, že sa tu pije. Nie som taký človek.