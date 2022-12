Zimné strediská bojujú s drahými energiami. Ceny skipasov išli hore

Energetická kríza niektoré rezorty zatvára

Vo veľmi obľúbenom lyžiarskom stredisku Plejsy pri Krompachoch sa tohto roku lyžovať na 99 percent nebude. „Stredisko sme kúpili iba pred dvomi rokmi, po prvej vlne korony. Niečo sme investovali a potom nás zatvorili. Štát nám nič nekompenzoval. No a potom prišla inflácia a neskutočne sa zvýšili ceny energií. Do budúcnosti nevidíme žiadnu perspektívu. Aby sme spustili vleky, fakt by sa musel stať nejaký zázrak,“ hovorí majiteľ strediska Matej Melo.

Vlastné zdroje už minuli a hoci sa snažia nájsť nejakých investorov, nedarí sa im. „Ak by sme mali konečné ceny energií, ktoré sú teraz, preniesť do cien skipasov alebo ubytovania, bolo by to nepredajné. Zníženie DPH by nám pomohlo iba v prípade, že by sme normálne fungovali. Len čo sa týka hotela sme v strate 20-tisíc eur,“ dodáva s tým, že ak sa podmienky zlepšia, určite by chceli prevádzku obnoviť.

Rezort v Levočskej doline zatvára energetická kríza. „Keďže od novembra neboli štátom stanovené kompenzácie za vysoké ceny energií, museli sme prestúpiť k tomu najťažšiemu rozhodnutiu, že lyžovať sa túto zimu v našom stredisku nebude. Ešte v septembri sme s prípravou začali, ale už ani tá znížená sadzba DPH nám nepomôže. Je to pre nás neskoro. Ak by štát prijal opatrenia skôr, bolo by to iné. Stredisko sa nedá zo dňa na deň zapnúť jedným gombíkom,“ vysvetľuje marketingová a PR manažérka strediska Lenka Schreiner Maťašovská.

Podobná situácia je aj v lyžiarskom stredisku Ski Gugel – Mlynky. „Celú túto situáciu majú na svedomí ceny energií, za ktoré dnes platíme 600 eur. Minulého roku to bolo okolo 180 eur. Silovú energiu sme brali za 55 eur, dnes je to 465. U nás to vychádza, že za energie by sme platili 60 percent z obratu, nie zo zisku, a kde sú ešte platy zamestnancov alebo nafta. Strata ide do desaťtisícov,“ povedal prevádzkovateľ strediska Rastislav Mašlonka.