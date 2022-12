Rezort zdravotníctva do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do konca roka zverejní základnú kostru novej nemocničnej siete. Pôjde o konkrétny zoznam nemocníc s ich zaradením do jednotlivých úrovní od druhej po piatu. Zároveň určí zoznam základných povinných medicínskych programov, ktoré musia nemocnice v danej úrovni spĺňať. Ďalšie, doplnkové programy chce rezort zverejniť do konca marca 2023. Zástupcovia MZ SR o tom informovali na štvrtkovom tlačovom brífingu.