Politológ: Nová slušná vláda so SaS je skôr len Sulíkov sen

„Nič viac ako demisiu svojho lídra Igora Matoviča OĽaNO ponúknuť ani nemohlo. Bola to krajná ponuka na posledný kompromis, ktorú OĽaNO malo, a nevyšlo to. Je jasné, že Sulík nie je človekom kompromisu. Túto Matovičovu ponuku SaS odmietla presne takým spôsobom, akým túto svoju politickú hru hrala doteraz. Nechcela vo vláde pokračovať a hrala to jednoznačne na predčasné voľby,“ zhodnotil politológ Tomáš Koziak z Vysokej školy medzinárodného podnikania Prešov.

Igor Matovič v snahe predísť odvolaniu vlády ponúkol svoju demisiu a požiadal SaS, aby stiahla návrh na odvolanie vlády a podporila už pripravený štátny rozpočet na budúci rok. Očakávali ste, že Matovič ponúkne odchod z postu ministra financií?

Trochu to aj prekvapilo. Nič viac totiž OĽaNO ponúknuť ani nemohlo. Bola to krajná možnosť, ktorú OĽaNO malo, a nevyšlo to.

Do akej miery za touto ponukou cítiť tlak občiansko-demokratickej platformy OĽaNO okolo ministra životného prostredia Jána Budaja, ktorá žiadala dohodu s SaS?

Zrejme tam ten tlak musel byť, keďže to bola posledná možnosť OĽaNO, a požiadavka tejto platformy sa splnila.

SaS ponuku Matoviča odmietla s odôvodnením, že Matovič mal demisiu rovno podať, a nie ju len ponúkať, a tiež pre rozpočet, ktorý je podľa nej nezodpovedný. Mala SaS tieto podmienky prijať? Bola to dobrá ponuka?

Ponúkli to na poslednú chvíľu, ale bola to aj ponuka na posledný kompromis. Je však jasné, že Sulík nie je človekom kompromisu. Ani v tejto vláde nebol človek kompromisu, aj keď to o sebe tvrdí. Myslím, že aj voliči to takto vyhodnocujú, čo jednoznačne vidieť aj na poklese preferencií strany SaS. Túto Matovičovu ponuku SaS odmietla presne takým spôsobom, akým túto svoju politickú hru hrala doteraz. Nechcela vo vláde pokračovať a hrala to jednoznačne na predčasné voľby.

Je takýto postup pre SaS naozaj výhodný?

Neviem, akým spôsobom to má Sulík spočítané. Zrejme očakáva, že po predčasných voľbách získa SaS väčší podiel na moci, ako má teraz. Nemyslím si však, že by to tak bolo. Nič tomu totiž nenasvedčuje. Skôr to vyzerá, že je to len Sulíkov sen. Ak SaS ostane mimo vlády, z mocenského hľadiska je to horšie ako to, než čo mala doteraz. V krajnom prípade sa však SaS nemusí dostať ani do parlamentu.

SaS tiež tvrdí, že dosť bolo chaosu a Slovensko potrebuje slušnú krajinu so slušnou vládou. Spolieha sa Richard Sulík na nejakú dohodu s Hlasom Petra Pellegriniho na spoločnom zostavení vlády alebo o akej budúcej slušnej vláde rozpráva, ak preferencie ukazujú skôr na rastúcu silu Smeru a Republiky?

Zostavenie slušnej vlády, v ktorej bude aj SaS, je skôr len Sulíkov sen. Nevieme, ako bude vyzerať rozloženie síl po voľbách. Až vtedy sa budú rozdávať karty. Na základe trendov však vidíme nárast Hlasu, Smeru a Republiky, pokles SaS a OĽaNO. Pre SaS toto nie je dobrá perspektíva. Viem si predstaviť, že by Pellegrini mohol Sulíkovu podanú ruku akceptovať. Na druhej strane ale ochota Smeru a Sme rodina vládnuť vytvára kombinácie, ktoré by nemuseli byť pre SaS príjemné. Je veľmi pravdepodobné, že Sulíkova SaS ostane po nadchádzajúcich voľbách mimo vlády.

SaS žiadala odchod Matoviča už v lete, keď odchádzala z koalície. Urobilo už vtedy OľaNO chybu, že nestiahlo Matoviča z vlády? Nechalo teda OĽaNO problém s Matovičom od leta vyhniť až do dnešnej podoby?

Môže sa to takto javiť. Rozprávame sa však o lídrovi strany, ktorá vyhrala voľby. Tlak na Matovičov odchod bol v lete dosť problematický a požiadavka SaS bola dosť neprimeraná. OĽaNO síce možno urobilo chybu, ale v čase, keď na to Sulík tlačil, to bolo neprimerané. Chybu však urobil aj Sulík, aj Matovič. Sulík tlačil veci na ostrie noža a Matovič zas urobil rad iných chýb, ktoré OĽaNO posunuli tam, kde je teraz. Môžeme sa baviť o tom, kto spravil väčšiu chybu, ale urobili ju obaja.

Sú už predčasné parlamentné voľby neodvrátiteľné, či už pred letom, alebo na jeseň?

Vyzerá to tak, že v tejto situácii sú už neodvrátiteľné. Či už pôjde o riadený pád vlády s podporou poslancov okolo Tomáša Tarabu, alebo o okamžité vyslovenie nedôvery vláde.

Komu vyhovuje skorší a komu neskorší termín predčasných volieb?

Skoršie voľby určite vyhovujú Smeru a Hlasu, neskoršie zas koaličným stranám. V každom prípade by skoršie voľby znamenali ukončenie tohto chaosu. Predčasné voľby sú v danom prípade dobrým riešením.

Jedna vec je pád vlády a druhá vec je nájsť 90 hlasov na zmenu ústavy, aby sa následne rozhodnutím parlamentu dospelo k skráteniu volebného obdobia. Očakávate problémy s hľadaním ústavnej väčšiny v parlamente?

Neverím, že pripravované referendum bude platné. Preto je vyhlásenie predčasných volieb problémom, ktorý môže celý tento proces zablokovať. Jazýčkom na váhach bude zrejme Boris Kollár, ktorý to pravdepodobne odobrí. Pokiaľ povie, že to chce, tak sa tá ústavná väčšina dosiahne.

Aký postup zvolí prezidentka v prípade odvolania vlády?

Má niekoľko možností. Určite ale bude musieť rešpektovať aktuálny politický stav a svoje ústavné kompetencie. Určite bude chcieť ukončiť tento chaos, a preto môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou očakávať, že po páde vlády budú nasledovať stretnutia s lídrami parlamentných strán. Spolu sa dohodnú na postupe, ktorý povedie k predčasným voľbám tak, aby to bolo čo najpriechodnejšie a najbezbolestnejšie.