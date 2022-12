Hegerova vláda padla. Dva dni nestačili, zvíťazili egá lídrov a Matovičovo divadlo

Premiér Eduard Heger nezískal dôveru parlamentu, 78 poslancov hlasovalo za pád vlády. Slovensko čakalo na verdikt niekoľko dní a ani odklad, intenzívne rokovania, hádky a vyjednávanie nepomohli. Po posledných rokovaniach bola SaS ochotná vládu podržať, lebo minister financií Igor Matovič išiel prezidentke podať demisiu. Na poslednú chvíľu si to rozmyslel a doslova ju vytrhol úradníkovi prezidentky z rúk.

Aj to bol dôvod, prečo SaS nakoniec hlasovala za pád vlády, ktorá zažila doslova teatrálny koniec. Matovič mal veľkú šancu, no jeho vláda sa skončila veľkým fiaskom. Vyhrali len egá lídrov. Prezidentka odvoláva vládu Eduarda Hegera zajtra a zároveň ju v zmysle Ústavy SR musí dočasne poveriť vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu.

Predseda SaS Richard Sulík pred hlasovaním po výzve šéfa klubu OĽaNO Michala Šipoša, aby demokrati nepovalili ďalšiu vládu, povedal, že bol v poslednej minúte zavolaný premiérom do traktu predsedu parlamentu, kde mu oznámili, že minister financií Igor Matovič podá demisiu a je na ceste k prezidentke. „Keďže vždy sme mali snahu podporiť demokratickú vládu, tak na poslednú chvíľu sme boli na klube pripravení vyjsť v ústrety,“ skonštatoval.

Matovič vytrhol svoju demisiu z rúk

„Na poslednú chvíľu sa však stalo niečo, čo je nehorázne, neviem, či sa to stalo za posledných 30 rokov na Slovensku. Minister financií prišiel za prezidentkou, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk,“ povedal Sulík, na čo sa ozval obrovský potlesk z radov poslancov extrémistických strán. „Nič lepšie nedoplňuje toto chaotické vládnutie,“ povedal Sulík s tým, že výsledkom je jednohlasné hlasovanie za pád vlády.

VIDEO: Sulíka na poslednú chvíľu prekvapil čin Igora Matoviča.

Prezidentský palác potvrdil, že Matovič prišiel demisiu doručiť, a použil rovnaké slová. „Pred zamestnancami prezidentskej kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu Kancelárie prezidenta SR Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do KP SR,“ napísala kancelária Zuzany Čaputovej.

Kto hlasoval za pád vlády 27 poslancov Smeru

20 poslancov klubu SaS

11 poslancov Hlasu

5 poslancov Republiky

8 poslancov ĽS NS

Tomáš Valášek (PS)

Martin Borguľa, Ján Krošlák a Patrick Linhart

Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci

Hlasovanie o vyslovení nedôvery sa však naťahovalo. Po tom, čo SaS odmietla ponuku demisie Igora Matoviča a nervózne prešľapávala na chodbách, pristúpili poslanci k hlasovaniu. Ešte v sále prebiehali rozhovory medzi lídrami koalície vrátane šéfa SaS Sulíka. Poslanci v úvode odmietli procedurálny návrh Borisa Kollára, aby sa ešte pred hlasovaním o osude vlády rokovalo o novele ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Potom nasledovala 20-minútová prestávka na poradu poslaneckých klubov na žiadosť predsedu klubu OĽaNO Šipoša a krátke prerušenia, počas ktorých Sulík a Šipoš striedavo odbiehali a telefonovali.

Matovič ponúkol demisiu

Dvojdňový odklad hlasovania o odvolaní vlády sprevádzali rôzne teórie. Čas potrebovalo najmä hnutie OĽaNO, ktoré odsun hlasovania iniciovalo. Dva dni im s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom vyrokoval predseda Sme rodina Boris Kollár. Taraba čakal, či OĽaNO pristúpi na dohodu o predčasných voľbách, čo bol jeden zo scenárov. Druhým bola dohoda s SaS na rekonštrukcii vlády, ktorá by ako jediná možnosť neznamenala predčasné voľby.

V stredu sa v kuloároch hovorilo o demisii premiéra Eduarda Hegera, čo Pravde potvrdili aj niektorí poslanci OĽaNO. Po dlhých a napätých rokovaniach vo vládnom hoteli Bôrik sa poslanci klubu OĽaNO dohodli. Vo štvrtok ráno sa po hodinovom meškaní postavili pred novinárov premiér Heger, líder hnutia OĽaNO a financmajster Igor Matovič, predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš, ale aj Veronika Remišová a Juraj Šeliga zo Za ľudí. Matovič roztraseným hlasom oznámil finálne riešenie.

Liberálom ponúkol svoju demisiu s dvoma podmienkami – že SaS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery a že podporia rozpočet v pôvodnom znení. „Toto konanie prináša rozvrat. Povalenie vlády v tomto čase spôsobí totálny chaos a neschválený štátny rozpočet strádanie ľudí a mimoriadne ekonomické škody pre štát,“ uviedol.

„Nikdy neustupujem zlu, ale ešte viac mi záleží na rukojemníkoch. Dnes sú však rukojemníkmi všetci ľudia na Slovensku. Preto ponúkam SaS moju demisiu,“ dodal. Premiér Heger sa ponáhľal z vyhlásenia priamo do bytu predsedu SaS Richarda Sulíka, kde rokovali o Matovičových podmienkach. Pre sulíkovcov však bola otázka štátneho rozpočtu odborná, nie politická a bola to zároveň rovnako nesplniteľná požiadavka ako v lete, keď Matovič tiež ponúkol svoju demisiu, no podmienil ju akceptovaním desiatich nesplniteľných podmienok.

Liberáli neskôr avizovali tlačovku, ktorú zrušili a poslali len strohé vyhlásenie. „Pol roka sme svedkami neustáleho chaosu a neprijateľného štýlu vládnutia. Táto vláda si nezaslúži našu dôveru. Dokazuje to aj dnešná tlačová beseda OĽaNO. Väčšina občanov nedôveruje vláde Eduarda Hegera. Viacerými svojimi rozhodnutiami stratila protikorupčný rozmer,“ napísali liberáli.

Zopakovali, že „nezodpovedný“ rozpočet bol práve jednou z podmienkou, prečo iniciovali odvolávanie. „Demisia Igora Matoviča nemala byť len hypotetickou možnosťou, ale mala byť aj skutočne podaná. Dosť bolo chaosu. Odmietame sa na tom podieľať. Slovensko potrebuje pokoj. Potrebujeme a chceme slušnú krajinu so slušnou vládou,“ uviedol prostredníctvom vyhlásenia predseda SaS Sulík.

Čo tomu predchádzalo?

O vyslovení nedôvery vláde sa malo pôvodne hlasovať v utorok doobeda. Po polhodinovej prestávke na rokovanie poslaneckých klubov nakoniec parlament odložil hlasovanie o dva dni. Ráno pred hlasovaním totiž plánovali pád vlády podporiť aj poslanci Martin Borguľa a Ján Krošlák, obaja vystúpili z klubu Sme rodina, a Slavěna Vorobelová. Podporiť ho pôvodne chceli aj traja poslanci okolo Tarabu a Tomáš Valášek (PS). Za pád vlády by hlasovalo 77 poslancov.

Po odsune hlasovania sa rozbehli rokovania, no kľúčové prebiehali práve vo vnútri OĽaNO. Tomáš Taraba bol ochotný podporiť vládu, ak by bolo OĽaNO ochotné podporiť predčasné voľby. Poslanci OĽaNO rokovali do štvrtka a vo vnútri mali vzniknúť dva tábory – jeden za dohodu s SaS a druhý, ktorý podporoval dohodu s Tarabom a predčasné voľby. Proti dohode o predčasných voľbách boli najmä členovia Občiansko-demokratickej platformy, ale aj Juraj Šeliga a Jana Žitňanská zo Za ľudí, ktorí sa podpísali pod viaceré ich vyjadrenia.

Aj preto sa mali medzi sebou hádať nielen poslanci OĽaNO, ale aj minister financií Matovič a minister životného prostredia Ján Budaj. Ešte v stredu to vyzeralo na dohodu, keďže väčšina Matoviča obetovať nechcela. Ani líderka Za ľudí Veronika Remišová neverila, že strane SaS ide o rekonštrukciu, ale o rozbitie vlády. Strana SaS podala návrh na vyslovenie nedôvery vláde začiatkom decembra, poslanci o ňom začali rokovať vo štvrtok 8. decembra popoludní.