Posledné minúty Hegerovej vlády ako z filmu. Nádej tu bola: Matovič ju vytrhol z rúk, verzie sa líšia

Všetko však mohlo byť inak, no Matovič si svoju demisiu rozmyslel. Po stretnutí v kancelárii predsedu parlamentu Borisa Kollára, kde bol aj premiér Eduard Heger a líder SaS Richard Sulík totiž ešte žila nádej, že liberáli vládu podporia, no v momente, keď Matovič vytrhol svoju demisiu z rúk pracovníka prezidentkinej kancelárie, sviečka zhasla a 78 hlasmi zhasla aj vláda Eduarda Hegera.

VIDEO: Matovič o tom, čo sa stalo v Prezidentskom paláci.

Podľa kancelárie prezidentky Zuzany Čaputovej si to zrazu rozmyslel, podľa lídra OĽaNO ho presvedčil telefonát s osobou, ktorú si veľmi váži. Jej meno prezradiť nechcel.

Prekvapivý oznam a potlesk extrémistov

Verzie zúčastnených sa líšia. Jedno je však isté. Táto nezvyčajná príhoda hodná divadelného predstavenia mala za následok pád vlády a uprednostnenie vlastných záujmov nad záujmami krajiny. O tomto incidente ako prvý hovoril Sulík v pléne tesne pred hlasovaním. Liberáli vraj boli ochotní vládu podporiť.

„Na poslednú chvíľu sa však stalo niečo, čo je nehorázne, neviem, či sa to stalo za posledných 30 rokov na Slovensku. Minister financií prišiel za prezidentkou, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk,“ povedal Sulík, na čo sa ozval obrovský potlesk a hlasný smiech z radov poslancov extrémistických strán. „Nič lepšie nedopĺňa toto chaotické vládnutie,“ povedal Sulík s tým, že výsledkom je jednohlasné hlasovanie SaS-károv za pád vlády.

Po tomto ozname nasledoval pád vlády. Krátko na to reagoval Prezidentský palác a to, čo sa stalo, podčiarkla na sociálnej sieti aj vo vyhlásení prezidentka Čaputová. „Igor Matovič dnes podvečer prišiel doručiť do prezidentskej kancelárie demisiu. Pred zamestnancami kancelárie svoju demisiu podpísal, napokon si však podanie svojej demisie v poslednej chvíli rozmyslel a podpísaný dokument vytrhol vedúcemu kancelárie Metodovi Špačekovi z rúk. Demisia tak nebola doručená do kancelárie prezidentky,“ uviedla Čaputová.

Tajomný telefonát

Na odpoveď, čo sa vlastne stalo, čakali novinári niekoľko desiatok minút. Nakoniec sa pred mikrofón postavil Matovič po boku s Hegerom a poslancami a po úvode o kúpených poslancoch a kritike SaS vysvetľoval svoju verziu slovami, že v kritickej situácii, keď už nevidel iné východisko, v kancelárii predsedu parlamentu Kollára za prítomnosti premiéra Hegera a Sulíka povedal, že je ochotný podať demisiu.

VIDEO: Úradník z paláca o Matovičovej demisii. Ešte sa nestretol s niečím takým.

„Chcel som len jediné stanovisko od strany SaS, že či v tom prípade podržia vládu. Išiel som do Prezidentského paláca, aj keď odpoveď neprichádzala. Nakoniec prišla od premiéra Hegera,“ povedal Matovič s tým, že SaS reagovala, že nevedia garantovať, ako sa zachovajú.

„Podal som svoju demisiu, požiadal som o kópiu, zároveň som telefonoval s človekom, ktorého si veľmi vážim a ktorý mi povedal, že bojovníci sa pred mafiou neskláňajú,“ povedal. Pre Matoviča to boli natoľko silné slová, že keď mu kancelár podával originál a kópiu jeho demisie, zobral si ich. „Podával mi jednu, ja som si zobral aj druhú. Veľmi ma mrzí komunikácia zo strany prezidentky, keď hovorí o vytrhnutí mojej demisie a kópie,“ uviedol. Meno človeka, s ktorým telefonoval, Matovič neprezradil.

VIDEO: Vedúci kancelárie Úradu vlády o incidente pri podávaní demisie.

„Priznávam, že to bolo nezvyčajné,“ povedal. „Keď som si uvedomil, že sa skloním pred skorumpovaným človekom Richardom Sulíkom, ktorý hlasoval s vedomím, že za pád vlády budú hlasovať kúpení poslanci, tak tým by som poprel DNA hnutia OĽaNO,“ dodal s tým, že si mohli vybrať politicky dlhší život, no radšej budú žiť čestne. „Nikdy som sa pred mafiou nesklonil. (…) Neurobím takýto úklon nikdy v živote. Áno, ľutujem, že som to chcel spraviť. Som vďačný telefonátu od toho človeka,“ povedal Matovič na čo mu poslanci zatlieskali.

Verzia 1 vs. verzia 2

S Matovičom bol pri demisii aj vedúci kancelárie Úradu vlády Július Jakab ako svedok. Ten odmietol, žeby Matovič niečo niekomu vytrhol z rúk. „Ja by som to vytrhávaním vôbec nenazval, pri všetkej slušnosti. Pri vytvorení kópie a pri prinesení originálu kópie si ju pán Matovič prevzal s tým, že si svoje rozhodnutie rozmyslel,“ skonštatoval s tým, že Matovič už všetko vysvetlil. „Som rád, že som pri tom bol, pretože pre mňa to bol pomerne silný moment správania sa Igora Matoviča,“ uviedol a všetkým by doprial vidieť neústupčivosť Matoviča pri boji s mafiou. „Netrhal sa o nič s nikým,“ dodal.

Vedúci prezidentskej kancelárie Metod Špaček naopak slová prezidentky potvrdil a uviedol, že Matovič mu vytrhol z rúk demisiu, pričom počas celého aktu podávania demisie telefonoval. „Dnes podvečer v Grassalkovičovom paláci minister financií predo mnou demisiu podpísal, my sme potvrdili jej prijatie, následne počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol kópiu aj originál, otočil sa odišiel,“ uviedol Špaček.

„Môžeme to nazvať, ako chceme, ale v jednej chvíli som mal v ruke demisiu, a potom som ju zrazu nemal,“ priblížil. Ako podotkol, Matovič mal povedať, že si to rozmyslel a odišiel. „Počas celého aktu podávania demisie telefonoval,“ doplnil. Špaček ešte doplnil, že dokumenty nepodával, ale Matovič si ich zobral z jeho rúk sám.

Špekulovalo sa aj o tom, či Matovičovi skutočne niekto volal, alebo sa len tvári, že telefonuje, čo je samo o sebe počas podávania demisie neúctivé. Nebolo by to prvýkrát, čo politik telefonát predstiera. Takúto verziu však Jakab vyvrátil. „Nie, toto nie je ten prípad. Keď telefonujete, tak komunikujete,“ reagoval.

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej dodal, že vláda Eduarda Hegera mohla pokračovať, stačilo riadne doručiť demisiu. No a Boris Kollár na margo procesu pádu vlády poznamenal, že človek by mal vedieť aj hrdo padnúť. „Cítil som dosť silný pocit prenesenej hanby, že ani padnúť nevieme dôstojne,“ uviedol. Parlament vo štvrtok vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Za pád vlády hlasovalo 78 poslancov, 20 bolo proti, dvaja sa zdržali a dvaja nehlasovali. Na odvolanie vlády bolo potrebných 76 hlasov, návrh teda tesne prešiel. Poslanecký klub OĽaNO sa na hlasovaní nezúčastnil.