V prieskume stále dominuje Hlas, nasleduje Smer a progresívci

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom decembra, vyhrala by strana Hlas so ziskom 20,2 percenta. Nasleduje Smer so 16,1 percenta a Progresívne Slovensko s 11,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj.

SaS by skončila štvrtá so ziskom 9,9 percenta. Nasleduje OĽANO s ôsmimi percentami, Sme rodina so 7,7 percenta a Republika so 6,6 percenta. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH so ziskom 5,5 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by ostala SNS so ziskom štyroch percent, Aliancia by získala 3,1 percenta, Za ľudí 1,7 percenta, ĽSNS 1,6 percenta a Maďarské fórum 1,3 percenta. Pod hranicou jedného percenta by sa ocitli Dobrá voľba a Umiernení (0,9 percenta), Národná koalícia (0,8 percenta) a ostatné strany (0,8 percenta).

Hlas by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 35 mandátov, Smer 28 a Progresívne Slovensko 21. SaS by mala 17 kresiel, OĽANO 14, Sme rodina 13. S 12 poslancami by bola v parlamente Republika, desať by ich malo KDH.

Rozhodnutých, koho by volilo, je viac ako 63,5 percenta opýtaných v prieskume, 17 percent nevie, koho by volili. Voliť by nešlo 16,1 percenta, nechcelo odpovedať 3,4 percenta opýtaných.

Prieskum sa realizoval na vzorke 1000 respondentov v termíne od 6. do 12. decembra.