Mafia a kúpení poslanci Matoviča neospravedlnia. Opozícii spravil predčasné Vianoce

Rozvrat dôvery v politické vedenie krajiny sa pádom vlády dostal do novej fázy. Opozícia zatiaľ oslavuje Vianoce. Medzi Matovičom a Sulíkom sa spustil súboj o to kto presvedčí verejnosť o svojej pravde a do hry zatiahli aj prezidentku. Boris Kollár sa za ostatných kajá a tvári sa ako hrdina. Je však na mieste si položiť otázku či k pádu vlády nepomohol aj on sám, hovorí v podcaste denníka Pravda politológ Radoslav Štefančík.