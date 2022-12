Čaputová odvolala vládu. Heger neplánuje obetovať Matoviča

VIDEO: Prezidentka vyzvala na predčasné voľby do júna

„Konštatujem, že dráma, ktorú som spomenula vo svojom prejave o stave republiky, sa prejavila aj v posledných minútach vášho vládnutia,“ uviedla prezidentka v príhovore po odvolaní vlády. Požiadala, aby NR SR najneskôr do konca januára prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným voľbám. Vzhľadom na obmedzený charakter vládnutia tejto vlády i nevyhnutnosti prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší rok, prezidentka žiada, aby boli predčasné voľby v prvom polroku budúceho roka. V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, hlava štátu pristúpi k ďalším krokom v zmysle ústavy.

Prezidenta požiadala dočasne poverenú vládu Eduarda Hegera (OĽANO), aby v prechodnom období prispela skôr k stabilite ako k chaosu. Kabinet by mal výkon svojich obmedzených právomocí podľa nej vykonávať s veľkou zodpovednosťou a v prechodnom období prispieť skôr k stabilite ako k chaosu.

„Slovensko potrebuje návrat k poriadku, funkčnosti a najmä k plnej pozornosti k riešeniam problémov ľudí a nie politikov. Ja osobne urobím všetko preto, aby som prispela k pokojnému prevedeniu krajiny k predčasným voľbám,“ povedala prezidentka.

Kollár a Heger: Cieľom je schválenie štátneho rozpočtu na budúci týždeň

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) chce, aby na budúci týždeň bola v parlamente schválená zmena ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia NR SR, a aj prijatý budúcoročný štátny rozpočet. Šéf parlamentu to vyhlásil s tým, že rokovať o tom chce so zástupcami opozície i koalície.

Kollár tvrdí, že prioritou je prijať rozpočet a pripraviť Slovensko na predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať najneskôr do konca júna. „Budeme sa snažiť pripraviť všetko na budúci týždeň tak, aby sme tieto kroky naplnili,“ oznámil.

Šéf parlamentu upozornil, že ak nebude prijatý rozpočet, nebude si môcť plniť vláda záväzky voči zdravotníkom, učiteľom i ďalším občanom. Nebude podľa neho vedieť ani garantovať ceny energií. „Je to ho veľa, aké problémy by to spôsobilo,“ podotkol.

Foto: Pravda, Ivan Majerský heger, kollár, Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

Schválenie štátneho rozpočtu pre rok 2023 na budúci týždeň označil za prioritu aj dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil to s tým, že je to potrebné na realizovanie opatrení na pomoc ľuďom.

„Je to rozpočet pomoci ľuďom a pomoci zamestnávateľom. Nechceme, aby ľudia prichádzali o prácu a preto pomôžeme aj zamestnávateľom. Tento rozpočet je tak postavený. Je teraz na zodpovednosti parlamentu, aby tento rozpočet schválil,“ skonštatoval. Dodal, že o odvolaní ministra Igora Matoviča neuvažuje.

Všetky ďalšie kroky budú podľa Hegera závisieť od politických rokovaní na úrovni strán. „Budeme vás o tom priebežne informovať,“ doplnil.

Poukázal, že jeho vláda bola demokratická, protikorupčná, mala jasné zahranično-politické smerovanie a presadila viacero reforiem. „Slovensko sme výrazne posunuli dopredu a dali sme ho na kurz obnovy,“ dodal.

Národná rada (NR) SR vyslovila vo štvrtok nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Za pád vlády hlasovalo 78 zo 102 prítomných poslancov, proti boli 20, zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním opustili sálu poslanci OĽANO.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Heger sa následne stretli s prezidentkou. Kollár avizoval, že politické strany sa budú musieť dohodnúť na predčasných voľbách. Konať by sa podľa neho mali najneskôr v júni, ešte lepší termín vidí v máji.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Príhovor prezidentky po odvolaní vlády

"Vážený pán predseda Národnej rady SR, vážený pán predseda vlády vážení občania, vážení prítomní,

pred malou chvíľou som odvolala vládu Eduarda Hegera, ako dôsledok včerajšieho rozhodnutia Národnej rady SR o vyslovení nedôvery. Nebudem sa už vyjadrovať k vášmu vládnutiu, urobila som tak nedávno v správe o stave republiky. Konštatujem však, že dráma, ktorú som spomínala vo svojej správe, sa prejavila aj v posledný minútach vášho riadneho vládnutia.

Po akte odvolania vašej vlády vás zároveň, v zmysle ústavy, musím poveriť vykonávaním pôsobnosti v obmedzenom rozsahu. A to až do vymenovania novej vlády.

Z povahy veci je zrejmé, že takáto vláda nemôže zabezpečovať všetky potrebné kompetencie a je teda jednoznačne vládou dočasnou. Z reakcií politických lídrov po včerajšom rozhodnutí Národnej rady SR je taktiež zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu.

Preto vás chcem požiadať, aby ste nielen vy, pán premiér, ale aj ďalší politickí reprezentanti, urobili všetky potrebné kroky k tomu, aby Národná rada SR najneskôr do konca januára prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám.

Považujem za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom polroku budúceho roka, a to z dôvodu, charakteru obmedzeného vládnutia, ktorý som spomínala, ale zároveň aj z dôvodu nevyhnutnosti prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší kalendárny rok. V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, pristúpim k ďalším krokom v zmysle ústavy.

Vzhľadom na moju ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov vás chcem zároveň požiadať, aby ste ďalší výkon svojich obmedzených právomocí vykonávali s veľkou zodpovednosťou a v prechodnom období prispeli skôr k stabilite ako k chaosu. Slovensko potrebuje návrat k poriadku, funkčnosti a najmä k plnej pozornosti k riešeniam problémov ľudí a nie politikov. Ja osobne urobím všetko preto, aby som prispela k pokojnému prevedeniu krajiny k predčasným voľbám.

Vážený pán premiér,

na záver vám ďakujem za konštruktívnu spoluprácu a vláde, ktorej ste predsedali, za všetky kroky, ktoré boli ku prospechu Slovenska."

Dočasne poverená vláda môže rozhodovať o návrhoch zákonov

Až do vymenovania novej vlády dostáva odchádzajúca vláda poverenie vykonávať svoju činnosť od hlavy štátu. Právomoci takto poverenej vlády sú obmedzené. S pádom vlády Ústava SR počíta a stanovuje konkrétne kroky.

Dočasne poverená vláda môže napríklad rozhodovať o návrhoch zákonov a o nariadeniach vlády, o návrhoch štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu, o medzinárodných zmluvách SR, ktorých dojednávanie preniesol na vládu prezident, ako aj o ďalších bezpečnostných otázkach.

„Na rozhodnutia nad rámec týchto právomocí, napríklad na vymenúvanie a odvolávanie štátnych funkcionárov, potrebuje poverená vláda predchádzajúci súhlas prezidenta SR,“ skonštatoval úrad vlády.