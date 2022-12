Zhoda medzi liberálmi a konzervatívcami: nenávisti predídeme najmä slušnou diskusiou

Do on-line DEMDIS diskusie na tému „Liberáli vs. konzervatívci. Kto môže za narastajúcu nenávisť? A je nálepkovanie tou správnou cestou?”, ktorá sa uskutočnila v priebehu novembra aj na stránkach Denníka Pravda, sa zapojilo takmer 200 ľudí s rôznymi názormi. Cieľom bolo nájsť zhodu pri téme, ktorá dlhodobo polarizuje našu spoločnosť. Čo sme teda zistili?

Príčin je viac

Politici, ekonomická kríza či sociálne siete. Aj to diskutujúci zhodne zaradili medzi hlavné príčiny narastajúcej nenávisti v našej spoločnosti. Problém však zhodne nevidíme len v klesajúcej životnej úrovni, ale aj v nedodržiavaní pravidiel férovej diskusie. Tretí najkonsenzuálnejší názor totiž spočíval v tom, že „nemali by sme sa navzájom nálepkovať a hádzať ľudí do jedného vreca”.

Diskutujúci zároveň zhodne uznávajú, že urážanie a dehumanizovanie celej komunity ľudí, len na základe zlyhaní jednotlivcov nie je tou správnou cestou. Konsenzus sme totiž našli aj na tom, že „v každej komunite sa nachádzajú aj extrémisti, ale väčšina je slušná. Aj medzi konzervatívcami aj medzi LGBTI+ komunitou”.

Príčiny narastajúcej nevraživosti vidíme aj vo fungovaní sociálnych sietí, ktoré nás „uzatvárajú v bublinách a radikalizujú”. Veľký podiel na situácii má podľa diskutujúcich aj „internet a osobné frustrácie z neschopnosti žiť pokojne a šťastne”.

Civilizovaná diskusia riešením

Hlavným záverom diskusie je zhodná podpora riešenia v podobe kultivovanej diskusie bez vzájomného osočovania. V tomto prípade išlo o druhý najkonsenzuálnejší komentár. Na prvom mieste sa umiestnil princíp, ktorý aplikujeme aj v DEMDIS diskusiách: „V civilizovanej diskusii by sme sa mali správať slušne, neznevažovať druhých a snažiť sa o pochopenie.” Okrem toho panovala aj široká zhoda na tom, že „v diskusii by sme nemali tolerovať nenávistné prejavy voči komukoľvek (teda aj voči konzervatívcom aj LGBTI+ ľuďom)".

Demokracia je diskusia. Široký konsenzus na riešení v podobe civilizovanej diskusie predstavuje dobrý signál, že to celé nemusí byť až také zlé. Zhodne totiž uznávame, že „vzdelanie a kultúra vzájomného rešpektu (aj pri rozdielnych názoroch) je základ v boji s nenávisťou”.

Výsledky diskusie nám opäť ukazujú, že napriek zdanlivo priepastným rozdielom toho máme spoločného viac, ako by sme očakávali. Znovu sa potvrdzuje aj široká zhoda na základných hodnotách – princípoch rovnosti, slobody, tolerancie a vzájomného rešpektu. Drvivá väčšina z diskutujúcich sa identifikuje s heslom „ži (slušne) a nechaj žiť (slušne)”.

V DEMDIS budujeme svet férovej a otvorenej diskusie. Práve vďaka vašej účasti nachádzame konsenzus a porozumenie aj tam, kde by sme to neočakávali. So správnym nástrojom v rukách vieme viesť aj konštruktívny a ohľaduplný dialóg. A to v dnešných časoch nie je vôbec málo. Ďakujeme!

O projekte

Diskusie zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v polarizovanej spoločnosti.

Kompletné výsledky diskusie aj v podobe PDF dokumentu nájdete na demdis.sk.

Viac o požívanej metodike a fungovaní softvéru Polis nájdete na tomto linku.