Gyimesi: Mohli sme si vybrať - pád vlády alebo hanbu. Máme oboje

Predčasné voľby považuje za jediné racionálne východisko z marazmu, do ktorého sa Slovensko dostalo. Za optimálne riešenie pre Slovensko, koalíciu a asi aj pre opozíciu považuje dohodu na predčasných voľbách a zároveň na podpore rozpočtu.

Ako sa po štvrtkovom hlasovaní cítite?

Unavený. Keby ste sa ma opýtali o deň skôr, povedal by som, že aj stratený. Už je to ale lepšie, a keď pôjdem v pondelok do práce, bude to už úplne fajn.

Čo bude teraz? Čo čaká Slovensko?

Bol by som veľmi rád, keby nás čakali predčasné voľby – jeden pevný dátum, kedy sa občania budú môcť spoľahnúť, že znovu politikom rozdajú karty. Tento dátum by mohol byť aj dátumom, ktorý dá Slovensku nejaký pevný bod, o ktorý sa bude môcť oprieť. Čas do predčasných volieb totiž bude len takým istým chaosom ako doteraz.

Sú podľa vás ešte iné možnosti než predčasné voľby?

SaS hovorí, že predčasné voľby podporiť nechce, a doteraz to hovorilo aj hnutie OĽaNO. Ja si ale myslím, že to je jediné racionálne východisko z marazmu, do ktorého sa Slovensko dostalo. Ani žiadna úradnícka vláda nebude mať v parlamente podporu 76 poslancov, rovnako ako ani vláda Eduarda Hegera v demisii. Jediné východisko sú teda predčasné voľby. Chce ich celá opozícia a nebráni sa im ani Sme rodina.

Kedy by ste ich preferovali? Už na jar alebo až na jeseň?

Ja by som bol najradšej, keby boli až na jeseň, ale v parlamente na jesenné predčasné voľby vôľa nie je. Ak by mali byť, mali by byť v júni.

Prečo uprednostňujete neskorší, jesenný termín?

Jednak preto, že za tých deväť mesiacov vieme urobiť ešte veľa, za predpokladu, že sa schváli rozpočet. Zároveň vieme ľuďom sľubovanú pomoc aj reálne dať a oni si to všimnú. S nadsádzkou poviem, že oddýchnutí ľudia po dovolenke budú snáď uvažovať racionálnejšie.

Ľudia už so sľubovanou pomocou počítali. Teraz hrozí, že žiadnu nedostanú. Aká je šanca, že sa podarí rozpočet schváliť?

Tá šanca je rovnaká ako minulý týždeň, keď ešte Hegerova vláda nebola v demisii. To znamená, že bude na svedomí každého jedného poslanca, či chce ľuďom na Slovensku pomôcť. Pre opozíciu je dobré to, čo je zlé pre ľudí. Takto by to ale nemalo byť. Podarilo sa im už odvolať vládu, tak teraz musia dať ľuďom istoty, ktoré sľubovali 12 rokov.

Vzniká nejaká dohoda o schválení rozpočtu možno výmenou za skorší termín predčasných volieb?

Predpokladám, že schválenie rozpočtu bude jednou z podmienok koalície na vyhlásenie predčasných volieb, na ktoré treba v parlamente 90 hlasov. SaS sa už vyjadrila, že bude proti, a ak bude proti aj OĽaNO, predčasné voľby vyhlásiť nebudeme môcť. Videl by som však ako veľmi racionálne, ak by sme sa vedeli dohodnúť na predčasných voľbách a zároveň na schválení rozpočtu. Toto by som považoval za optimálne riešenie pre Slovensko, koalíciu a asi aj pre opozíciu.

Igor Matovič v snahe predísť odvolaniu vlády ponúkol svoju demisiu a požiadal SaS, aby stiahla návrh na odvolanie vlády a podporila už pripravený štátny rozpočet na budúci rok. Prečo nedošlo k dohode už po obede na stretnutí medzi premiérom Eduardom Hegerom a lídrom SaS Richardom Sulíkom, a Matovič nešiel podať demisiu hneď?

Od utorka, keď sa odložilo hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, sme sa na poslaneckom klube hnutia OĽaNO až dvakrát rozhodli, že Igor Matovič nebude podávať žiadnu demisiu, s SaS vyjednávať nebudeme, a necháme ich spolu so Smerom, Hlasom, kotlebovcami odvolať Hegerovu vládu. Odhlasovali sme si, že takýmto postupom poveríme premiéra Hegera. Avšak desať poslancov z liberálnej platformy a minister životného prostredia Ján Budaj mali iný názor a tlačili na vedenie, aby sa išli dohodnúť s SaS. Ja som to už vtedy považoval za scestné. Vedel som totiž, že sa s nimi dohodnúť nedá, lebo oni sa dohodnúť nechcú. Povedal som im, že si idú po facku, ktorú aj dostali. Toto riešenie sa mi vôbec nepozdávalo a zároveň to bolo v rozpore s rozhodnutím poslaneckého klubu. Toto riešenie sa ukázalo ako naivné a zlé. To, čo sme teraz dosiahli s hanbou, sme mohli dosiahnuť „s gráciou“. Mohli sme ukazovať na poslancov SaS, aby ľudia vedeli, s kým nás odvolali.

Nemá na páde vlády podiel aj Igor Matovič, vzhľadom na spôsob podania či nepodania svojej demisie?

To, čo urobil Igor Matovič, že išiel večer podať demisiu-nedemisiu, to považujem za absolútnu chybu. Toto sa nemalo stať. O trhaní z ruky ale nehovorme. Mal tam svedka – vedúceho Úradu vlády, že si tú demisiu len vzal späť. Ja som Matoviča asi 15 minút presviedčal, aby do Prezidentského paláca ani vôbec nešiel. Pretože tá demisia nemala žiadny zmysel a nič by na situácii nezmenila. Akurát by sa hlasovanie o dôvere vlády posunulo o jeden mesiac a Matovič by nebol ministrom. My sme ale nemali žiadne záruky, že SaS naozaj bude podporovať túto vládu. Nevedeli sme, aké budú mať požiadavky na štátny rozpočet, alebo aké budú ich ďalšie personálne požiadavky. Toto by bol len výstrel do tmy. Bol som veľmi proti tomu, aby tam vôbec išiel. On sa však rozhodol inak a nakoniec svoju demisiu po podaní ešte stiahol. To už je scestné.

Vy ste človekom, ktorý volal Matovičovi do Prezidentského paláca a povedal mu, aby nepodával demisiu? Matovič povedal, že si toho človeka váži. Neboli ste to vy?

Ja som ho prehováral osobne ešte na poslaneckom klube, nie telefonicky. Neviem, o kom Matovič rozprával.

Kto mal byť Matovičovým nástupcom vo funkcii ministra financií? Bol to jeho štátny tajomník Marcel Klimek?

Neviem to potvrdiť na 100 percent, ale predpokladám, že áno.

Matovič kritizoval aj prezidentskú kanceláriu. Vy máte pocit, že nejako zlyhala?

Prezidentská kancelária a konkrétne aj pani prezidentka nevynechá jedinú príležitosť, aby si kopla do Igora Matoviča. Tento jeho skrat, samozrejme, využila, a to spôsobom, aby ho vedela dehonestovať.

Matovič varoval, že sa na Slovensku po voľbách skončí demokracia a bude to tu ako v Orbánovom Maďarsku. Aj vy sa toho bojíte? Ako sa vám to počúvalo?

V tomto sa naše názory s Igorom Matovičom výrazne rozchádzajú. Ešte vlani v lete som mal tlačovú besedu, kde som hovoril, že nový kombinovaný volebný systém, väčšinovo-pomerný, by som ja osobne uvítal. Takýmto systémom by sme mohli eventuálne uľahčiť vstup do parlamentu aj maďarskej strane, ktorá sa tam nevie dostať. V tomto sa môj názor s Matovičovým rozchádza.

Matovič tvrdí, že má dôkazy o korupcii Richarda Sulíka. Vy viete, o čom rozprával, alebo si to len vymýšľal?

Predpokladám, že ak ich má, tak ich aj predostrie. Ja o tom nemám absolútne žiadne informácie.

Ján Krošlák bol tiež Matovičom obvinený, že sa snažil podplácať políciu a Matovič tiež naznačil, že bol jeho hlas kúpený. Vás kolega Jozef Pročko tento týždeň hovoril, že opozícia za hlas za pád vlády núka až 50 miliónov eur…

K tomu môžem povedať len toľko, že kolega Pročko toho už vo svojom živote natáral toľko, že sa čudujem, že ho vôbec ešte beriete vážne. Ja nemám absolútne žiadne dôkazy, že by si niekto niekoho kúpil. Okolnosti a otočky niektorých poslancov ale majú určité znaky toho, že nemuseli hlasovať podľa svojho presvedčenia.

Čo znamená vaše vyjadrenie, že prehodnotíte svoje ďalšie politické pôsobenie? Platí to?

To súviselo s liberálnou frakciou hnutia OĽaNO, ktorá napriek svojmu názvu vôbec nepôsobila demokraticky. Nevedeli sa prispôsobiť väčšine a akceptovať jej rozhodnutie. Väčšina dvakrát rozhodla, že Matovič nemá podávať demisiu, a oni tlačili na pílu dovtedy, kým do tohto rozhodnutia vedenie hnutia nedotlačili. Takýmto spôsobom, ako padla táto vláda, padla aj s veľkou hanbou. Mohli sme si vybrať pád vlády alebo hanbu. Takto máme teraz oboje. Toto sa mi nepáči a toto som kritizoval, keď som hovoril o prehodnotení svojho politického pôsobenia. Ak toto má byť demokracia, tak ja v takomto systéme fungovať nechcem.

V maďarskej strane Aliancia sa opäť vynorili spory okolo trojice platforiem. Ako vnímate tento vývoj? Nevolali vás tam? Išli by ste?

Situáciu, samozrejme, sledujem. Nerád by som sa ale vyjadroval k vnútorným záležitostiam strany, ktorej ani nie som členom. Ja ale ani teraz nie som členom žiadnej strany ani hnutia. Pozorujem to len zvonku, názor na to mám, ale nebudem im do toho zasahovať. Momentálne s nikým z Aliancie nekomunikujem. Takže možnosť môjho vstupu do Aliancie nie je, ani nikdy nebola na stole.