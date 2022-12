Šipoš obhajuje Matoviča: My sme vládu nepovalili. Od SaS to bolo nezodpovedné

Poverený minister financií Igor Matovič (OĽaNO) počas podávania demisie v prezidentskom paláci dostal od premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) informáciu, že predseda SaS Richard Sulík negarantuje záruku, že nezahlasujú za pád vlády. Povedal to dnes šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS.

Dodal, že po avizovanej informácii Matovič stiahol svoju demisiu. Taktiež tvrdí, že by nebolo fér a zároveň by bolo arogantné, keby sa tvárili, že sú ideálnou vládou a neurobili chybu. „My sme však vládu nepovalili, hnutie OĽaNO robilo všetko do poslednej chvíle, aby sme ju zachránili," dodal.

Šipoš si myslí, že bolo nezodpovedné, keď SaS prišli s odvolávaním vlády pred Vianocami. „Ľudia a samosprávy nevedia, či dostanú pomoc, nevedia, ako budú fungovať. SaS mala nechať vládu Eduarda Hegera vládnuť, a keď sa chceli baviť o páde vlády, tak až po schválení rozpočtu," uviedol. Šéfa poslaneckého klubu OĽaNO zároveň mrzí, že z klubu odišla Občiansko-demokratická platforma. „Nepovedali nám, kedy a ako odídu, dozvedeli sme sa to z médií. Myslím si, že spolupráca s nimi bola vždy korektná, a tak to ostane. Sú slobodní a ja to rešpektujem," uviedol.

Poslanec za SaS Peter Cmorej v diskusnej relácii uviedol, že táto vláda skončila tak, ako vládla. „Bolo to nedôstojné a bol to cirkus. Heger nebol svojprávnym premiérom, bol na špagátiku Igora Matoviča. Chcem voličov ubezpečiť, že budeme robiť všetko pre to, aby bolo lepšie," tvrdí Cmorej. Poslanec taktiež dodal, že Matovičova ponuka na podanie demisie bola výsmech. „Vedeli sme, že Matovčovi nie je možné veriť, čo dokázal aj tým, že vytrhol papiere o demisii z rúk vedúcemu Kancelárie prezidentky SR Metoda Špačeka," tvrdí Cmorej. Za stranu SaS povedal, že predčasné voľby nie sú najlepším riešením pre Slovensko. „My sa nebojíme úradníckej vlády prezidentky SR Zuzany Čaputovej," doplnil.