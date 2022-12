Krajniakovi už neprekáža, ak za rozpočet zahlasujú fašisti a extrémisti

Obavy z takej zmeny volebného systému, ktorá by vyhovovala súčasným opozičným stranám, sú oprávnené. V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 to povedal poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Po štvrtkovom vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) v Národnej rade na možnosť zmeny volebného systému upozornil šéf hnutia OĽANO Igor Matovič. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer) to odmietol.