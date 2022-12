Šipoš z OĽANO: Po schválení rozpočtu sú pre nás otvorené všetky scenáre

„Keď prejde rozpočet, je možné všetko,“ zdôraznil poslanec. Doplnil, že situáciu má teraz v rukách poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). „Bude rokovať s politickými partnermi a urobí všetko preto, aby bola pomoc ľuďom doručená,“ upozornil.

Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling deklaroval snahu liberálov o rekonštrukciu vlády, SaS sa nebráni ani vzniku úradníckeho kabinetu menovaného prezidentkou. Ak by však ani jedna z týchto možností nenašla dostatočnú podporu v parlamente, SaS by zvažovala aj hlasovanie za zmenu ústavy a predčasné voľby. „Ja osobne by som hlasoval za, pretože si myslím, že je to seriózne,“ poznamenal Gröhling.

Predčasné voľby ako jediné riešenie súčasnej situácie vidí z pohľadu strany Hlas-SD poslanec Matúš Šutaj Eštok. „Aj pani prezidentka vyzýva na predčasné voľby,“ pripomenul generálny manažér Hlasu-SD. Nerozumie úvahám o rekonštrukcii vlády a nájdení „novej 76-tky“, poukazuje pritom na neustále rozbroje medzi OĽANO a SaS. Hlas je podľa neho ochotný v prípade schválenia zmeny ústavy a dohody na predčasných voľbách podporiť upravený rozpočet.