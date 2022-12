Krajniak: Zaujíma ma iba schválenie novely ústavy a štátneho rozpočtu

Ak nebude schválený rozpočet, bude ohrozené vyplácanie pomoci ľuďom. Ako je to s dôchodkami?

Vyplácanie dôchodkov nie je ohrozené aj vďaka tomu, že Sociálna poisťovňa tento rok dobre hospodárila. Dlhý čas v roku 2023 a možno ani vôbec nebude potrebovať nejakú dotáciu zo strany štátu.

Líder OĽaNO Igor Matovič straší tým, že budúce voľby budú posledné demokratické, zmení sa trestný zákon a zrušia sa Špecializovaný trestný súd aj Úrad špeciálnej prokuratúry. Obávate sa toho?

Neobávam. Aby sme sa ani nemuseli obávať toho, čo príde po voľbách, treba ľudí presvedčiť, že to, čo robíme a chceme robiť, je dobré. Závisí od každého politika, do akej miery dokáže presvedčiť ľudí, že jeho program je dobré podporiť.

Spomínali ste obavy z progresívneho puču, ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu. Na zmenu ústavy, ktorá umožní predčasné voľby, dala čas do januára. Podarí sa vám novelizovať ústavu, aby ste sa vyhli úradníckej vláde?

My za stranu Sme rodina budeme hlasovať za zmenu ústavy. Postoj pani prezidentky pri navrhovaní ďalšieho postupu bol veľmi seriózny. Predseda parlamentu Boris Kollár ho akceptoval a jasne povedal, že urobí všetko pre to, aby došlo k dohode na zmene ústavy, na predčasných voľbách a popri tom aj k dohode na štátnom rozpočte.

Boris Kollár povedal, že by to chcel stihnúť tento týždeň. Veríme, že sa to podarí?

Práve preto zvolal na pondelok v parlamente grémium, kam pozval všetky politické strany pôsobiace v parlamente. Verím, že dospejú k dohode, ktorá pomôže túto krízu ukončiť.

Budú mať občania počas Vianoc „politický pokoj“?

Verím, že politici si nebudú brať ľudí za rukojemníkov, a preto je ich povinnosťou vyriešiť všetky tieto veci ešte do Vianoc. My určite k tomu budeme chcieť prispieť.

Ako hodnotíte úlohu hnutia Sme rodina pri páde vlády? Aj traja poslanci, ktorí boli donedávna členmi vášho poslaneckého klubu, hlasovali za jej pád?

Hnutie Sme rodina v týchto voľbách získalo 17 poslancov a všetci hlasovali proti pádu vlády. Do poslednej chvíle sme robili všetko pre to, aby sme vládu udržali. Nie pre to, že je pekné mať vládu, ale pre to, aby sme mali schválený štátny rozpočet a mohli vyplatiť pomoc domácnostiam v súvislosti s cenami energií.

Hnutie OĽaNO malo mať tento víkend snem. Nepohodli sa a vieme, že ich poslanecký klub opustili desiati poslanci. Ako si do budúcnosti predstavujete vzájomnú politickú spoluprácu?

Neprikláňame sa na žiadnu stranu. Počkáme si, ako si kolegovia v OĽaNO usporiadajú vzťahy. Je to ich vnútorná záležitosť. Nebudeme do toho nijako zasahovať ani to komentovať.

Dlhšie sa hovorí, že by nezaradený poslanec Tomáš Taraba mohol vstúpiť do klubu Sme rodina. Ako vidíte prípadnú spoluprácu, budete sa s niekým spájať?

O tom, aký bude náš postup v súvislosti s budúcimi voľbami, budeme rozmýšľať vtedy, keď bude stanovený termín volieb. Do Vianoc ma takéto úvahy ani nezaujímajú. Zaujímajú ma iba dve veci – schválenie novely ústavy a schválenie štátneho rozpočtu. To sú veci, ktorými sa budem zaoberať.