Nespokojní poslanci opustili OĽaNO. Rozvratu sme nezabránili: Heger pochopil, že stojíme nad priepasťou

„Platforma pripravovala svoje samostatné pôsobenie už pred odvolávaním vlády, a to z dôvodu, že naše hlavné požiadavky neboli vypočuté. To znamená, že konflikt pokračoval a smeroval k pádu vlády," vysvetlil Čekovský. Dodal, že o zámeroch platformy informovali vedenie hnutia a povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO).

Čítajte viac Heger vládne v obmedzenom režime. Čo bude ďalej? Čaputová chce predčasné voľby, Kollár hľadá 90 hlasov

„Demokratická platforma do poslednej chvíle robila pre záchranu vlády Hegera maximum, trvali sme na dohodách a zastavení rozvratu. Keďže sa tak nestalo, jediným riešením v tejto chvíli je odchod z poslaneckého klubu OĽaNO," zdôraznil poslanec.

Podporujeme Hegerovu vládu

K hnutiu sa pridali aj poslanec Juraj Šeliga, exposlanec za SaS Martin Klus či nezaradený Ján Mičovský. Budaj apeloval na spájanie sa demokratických síl pred nasledujúcimi voľbami. „Treba sa spájať a to bude pre budúce dni a týždne náš program,“ povedal. Práve toto má byť program platformy na najbližšie týždne. Minister hovorí, že len spojenectvo demokratov bráni návratu „totalitárom“ a apeluje na odloženie sporov. Vie si predstaviť aj prípadnú rekonštrukciu vlády, a to aj s SaS. „Je to demokratická strana,“ uviedol s tým, že s ňou treba rátať aj do budúcna.

zväčšiť Foto: TASR, Jakub Kotian Kristián Čekovský, Ján Budaj, OĽaNO, platforma Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj

Ako jediný je aj členom hnutia OĽaNO. Zatiaľ sa rozprávajú a chce si počkať na snem, ktorý bol už dvakrát zrušený. „Vediem dialóg s pánom Hegerom aj s pánom Matovičom. Necháme si istý čas, aby sme urobili tieto kroky,“ povedal Budaj s tým, že je slušné a správne dodržiavať tieto postupy.

Skonštatoval, že premiér pochopil, nad akou priepasťou stojí politika OĽANO a že môže byť záchrancom. Nepovedal však, či bude apelovať na zmenu pomerov v hnutí či jeho politiky. Na margo budúcnosti jeho platformy uviedol, že sa bude osamostatňovať na pôde parlamentu a budúcnosť je ešte otvorená.

Mandát by nemal byť predmetom obchodu

Poslanci ODP nepodporia ani novelu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR. Naďalej podporuje vládu Eduarda Hegera a jej program. Chcú nájsť aj cestu na prijatie štátneho rozpočtu pomocou demokratických strán. Na poslanecký klub hnutia pôjdu členovia platformy večer posledný raz.

zväčšiť Foto: TASR, Jakub Kotian Kristián Čekovský, Ján Budaj, OĽaNO, platforma Na snímke poslanec NR SR Kristián Čekovský.

„Mandát by nemal byť ani predmetom obchodu za rozpočet či iné ústupky,“ uviedol Budaj v súvislosti s diskusiou o ukončení volebného obdobia parlamentu a dodal, že odmieta snahy opozície o čo najskoršie predčasné voľby. „Predčasné voľby už v minulosti viedli ku katastrofálnym koncom,“ dodal. Platforma podľa jeho slov naďalej vyzdvihuje víťazstvo Igora Matoviča (OĽaNO) nad lídrom Smeru-SD Robertom Ficom. Dodal, že voliči v roku 2020 dali hnutiu OĽANO silný mandát.

Poslanci ODP chcú viesť o rozpočte dialóg. Podľa Čekovského sú obe ich pripomienky splniteľné. „Problém by nastal, ak by mal byť rozpočet upravovaný na zadanie strán Hlas a Smer,“ uviedol. Na otázku, či si vie predstaviť novú 76-tku. „To je otázka na politických lídrov,“ povedal. „Táto vláda nie je žiadna agónia,“ dodal Budaj.