Sudca Truban pred disciplinárnym súdom. Zo špeciálu môže klesnúť až na okres

Truban ako sudca pre prípravné konanie na začiatku júla 2020 rozhodoval o väzbe pre dvoch podnikateľov – Norberta Bödöra a Petra Kubu, ktorí boli v rámci policajnej akcie Dobytkár obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Mali profitovať z korupčného systému poľnohospodárskych dotácií od Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Kým Kuba bol vzatý do väzby, Bödöra súd prepustil. O niekoľko dní však toto rozhodnutie zvrátil Najvyšší súd a vo väzbe skončili obaja.

V prípade vystupoval ako svedok a bývalý riaditeľ rezortnej sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva Marek Kodada. Ten pred súdom tvrdil, že dotáciu dostal aj Trubanov rodinný penzión Altmayer, pričom mu ju protekčne vybavoval advokát Ján Gajan.

Predkladateľmi disciplinárneho návrhu sú predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Ján Mazák. „Náš názor je ten, že kvalita tých informácií, ktoré mal sudca Truban k dispozícii po prečítaní spisového materiálu, ho mala primäť k tomu, aby sa vylúčil,“ odôvodnil návrh po jeho podaní Hrubala.

Zároveň vtedy v súvislosti s podozreniami aj o korupčnom správaní sudcu Trubana nevylúčili ani jeho trestné stíhanie. Zároveň však jeho pochybenie ale nepovažujú za až tak vážne, aby mu bol pozastavený výkon funkcie.

Disciplinárne stíhaný sudca trvá na tom, že zákon ani povinnosti sudcu neporušil. „Trvám na tom, že som postupoval správne. Návrh na disciplinárne stíhanie považujem za nedôvodný, pretože som nekonal so zlým úmyslom ani nedbanlivo. Nerozhodoval som o kauze Dobytkár ale o väzbe dvoch legalizantov Kubu a Bödöra. Ani jedného z nich som nepoznal a preto som ani neoznámil svoju zaujatosť,“ reagoval ešte v októbri 2020 Truban pre denník Pravda.

Za svojím stíhaním vidí Truban politické tlaky a nespokojnosť s jeho rozhodnutím o väzbe pre Bödöra. „Celé to považujem za politickú diskreditáciu, pretože celý tento cirkus začal na základe podnetu podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu a mám za to, že je to odplata za moju rozhodovaciu činnosť. Za to, že som si rozhodol rozhodnúť spôsobom, ktorý sa nepáči politikom. Kedy som pána Bödöra zobral do väzby tento cirkus o mojej zaujatosti by tu vôbec nebol. Tieto veci sa vyťahujú len preto, že som si dovolil pána Bödöra pustiť,“ dodal vtedy Truban.