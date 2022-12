Schôdzu parlamentu prerušili, v úvode dňa prepadli viaceré body programu

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer) prerušil utorkové rokovanie do 11.00 h do hlasovania. V sále chýbali predkladatelia a prepadávali im body. Blanár verí, že po hlasovaní budú mať poslanci jasnejšiu predstavu o tom, ako budú pokračovať v rokovaní. Popoludní sa opäť zíde grémium.

V úvode utorkového rokovania Národnej rady (NR) SR prepadli viaceré body, niektoré pre neprítomnosť poslancov v pléne, niektoré úmyselne odložili. V rokovacej sále sedelo ráno asi desať poslancov. Po krátkej prestávke začali rokovať o novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z dielne poslancov OĽANO.

Pokračovať mali poslanci v úvode dňa rokovaním o novele trestného poriadku z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený) a jeho ďalšími návrhmi, tie však prepadli. Rovnako prepadol aj bod ministra financií o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou. Pre neprítomnosť predkladateľa prepadli návrhy Miroslava Kollára (nezaradený).

Viaceré body programu aktuálnej schôdze by sa mali odsunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom na konci januára. Popoludní sa očakáva aj zasadnutie poslaneckého grémia a prerušenie rokovania do 10. januára 2023, keď by sa podľa slov šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) mohol po úpravách prijať aj štátny rozpočet.