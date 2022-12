Veľké odhalenie sa nekoná, tajomný volajúci ostáva záhadou: Matovič poprel, že išlo o Pročka

Dočasne poverený minister financií Igor Matovič chcel podať demisiu, no v poslednej minúte si to rozmyslel a aj to prispelo v pádu vlády. Presvedčiť ho mal tajomný volajúci. Skloňovali sa mnohí, líder OĽaNO poprel, že by to bol Jozef Pročko.