Zvyšujú dane aj vlastné platy. Napriek kríze primátori zarábajú ako ministri

Nielen dôležitá funkcia a významné postavenie, ale aj príjemne nadštandardný plat. V nedávnych spojených voľbách úspešní kandidáti prišli aj k pekným peniazom. Aj keď riadia len mesto, zarábajú pomaly ako premiér. Niektorí primátori krajských miest berú len zákonný základ, iní neváhali a svoje platy si nechali od poslancov navýšiť aj o 60 percent. Až polovica primátorov slovenských krajských miest má lepší plat ako minister. Samosprávy sa pritom sťažujú na výpadky príjmov a mnohé hlásia výrazné zvyšovanie daní. „Je to určite veľmi zlý signál voči voličom,“ hovorí politológ Tomáš Koziak.

Rovnako ako štátny rozpočet aj rozpočty miest a obcí trpia rastúcimi cenami. Viaceré obce pristúpili ku skráteným hodinám nočného osvetlenia a najmä energeticky náročné prevádzky ako plavárne či zimné štadióny museli v niektorých mestách aj dočasne odstaviť. Výrazné zvýšenie cien materiálov zas spôsobuje zastavovanie niektorých pripravovaných investičných projektov. Viaceré mestá preto pristúpili aj k zvyšovaniu miestnych daní či poplatkov za komunálny odpad.

Navyše samosprávam, financovaným najmä z daní svojich obyvateľov, robí starosti aj schválenie navýšenia daňového bonusu. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že mestá a obce môžu takto v budúcom roku prísť až o viac ako 400 miliónov eur. Tie mohli použiť na svoje školy a sociálne aktivity. „Štát nemôže bez diskusie so samosprávou zobrať peniaze,“ upozornil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Čítajte viac Šeliga, Saková, Jarjabek, Kotleba či Ňarjaš. Prehľad poslancov, ktorí pohoreli v župných voľbách

V čase pandémie koronavírusu si platy primátori v niektorých mestách aj sami znižovali. V súčasnosti napriek varovaniam pred neschopnosťou financovať zákonom zverené úlohy však v mnohých mestách a obciach zastupiteľstvá rozhodli o výraznom navýšení platov svojich starostov a primátorov. Základný plat šéfovi radnice ponechali poslanci spomedzi ôsmich krajských miest len v Žiline.

„Primátor Peter Fiabáne zarábal celé funkčné obdobie 2018 – 2022 základný plat bez navýšenia. V roku 2021 bol jeho mesačný plat 4 011 eur, v roku 2022 to bolo 4 287 eur,“ uviedol hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. Fiabáne si však navýšenie platu, až o 60 percent, navrhol na ustanovujúcom zastupiteľstve. Poslanci mu vyšší plat nedopriali. Zvýšiť mu ho odmietlo všetkých 29 poslancov.

Čítajte viac Novozvolený primátor Žiliny Peter Fiabáne: Chcem aby mesto nabralo nový dych

Politológ Tomáš Koziak z Vysokej školy medzinárodného podnikania Prešov hovorí, že zvyšovanie platov v čase krízy je zlým signálom pre občanov. „Platy primátorov vyplývajú zo stavu mestskej kasy, ale poslanci ich schvaľujú skôr na základe subjektívneho postoja k svojmu primátorovi. Ak sú proti nemu, určite mu neschvália najvyšší možný plat. Platy rastú aj v štátnej správe, ale ak je rozpočet napätý, je to od poslancov neakceptovateľné a nezodpovedné,“ zhodnotil Koziak.

Dôležité je podľa neho aj to, akým spôsobom dokážu zvyšovanie platov poslanci pred voličmi zdôvodniť. „Je to citlivá téma, ktorú voliči vnímajú veľmi rozporuplne. Častý argument pre zvyšovanie platu je, že sa primátor vo funkcii osvedčil. Toto je ale jeden z tých alibistických a zastieracích argumentov. Nakoniec rozhoduje skôr stav mestských financií a najmä vzťah poslancov k primátorovi,“ dodal Koziak.

Iba jeden plat

Ak primátor poberá aj plat poslanca Národnej rady, z mestskej funkcie mu náleží už len minimálna mzda. To je presne prípad z Nitry, ktorú opäť vedie Marek Hattas. Ten je zároveň poslancom Národnej rady. Má síce nárok na primátorský plat vo výške 4 286,94 eura, ale namiesto tohto platu poberá len minimálnu mzdu – 646 eur a celý plat poslanca vo výške 6 177 eur.

Hattasovi mestské zastupiteľstvo v novembri 2022 schválilo 50-percentné zvýšenie. V prípade, že sa mu po najbližších parlamentných voľbách nepodarí obhájiť funkciu poslanca, bude ako primátor mesačne dostávať 6 048 eur.

Obecné zastupiteľstvo ale môže plat starostu či primátora rozhodnutím zvýšiť až o 60 percent. Tak sa to stalo napríklad aj v Trenčíne, kde primátor Richard Rybníček dlhodobo poberá maximálny možný plat. Hneď na ustanovujúcom zasadnutí mu ho poslanec Ján Forgáč opäť navrhol zvýšiť na maximálnu možnú úroveň – na 6 860 eur.

Čítajte viac Rybníček: V roku 2026 budeme prakticky "hlavným mestom Slovenska"

„S prihliadnutím na časový a obsahový rozsah a náročnosť funkcie primátora krajského mesta vo štvrtom volebnom období, počas ktorého sa predpokladá realizácia strategických projektov mesta v objeme niekoľko desiatok miliónov eur, ako aj s súvislosti s prípravou na rok 2026, keď bude mesto Trenčín Európskym hlavným mestom kultúry, a tiež vzhľadom na potrebu riešenia pokračujúcej energetickej krízy s výrazným dosahom na hospodárenie miest a potreby zabezpečenia finančnej stability mestských financií predkladáme návrh na zvýšenie platu primátora mesta o 60 percent,“ obhajoval svoj návrh Forgáč.

Dlhodobo dobre zarába aj primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý začína svoje tretie volebné obdobie. Pred štyrmi rokmi mu zvýšili základný plat o maximálnych 60 percent, takže tento rok berie mesačne 6 860 eur. V rovnakej situácii je aj banskobystrický primátor Ján Nosko, ktorý tiež dostáva maximálny možný plat. V Košiciach primátorovi Jaroslavovi Polačekovi poslanci plat navýšili ešte v roku 2019 o 40 percent a v súčasnosti tak dosahuje 6 748 eur.

Hlavné mesto Bratislava vedie opäť Matúš Vallo. Ten od roku 2019 poberal 6 048 eur a so stúpajúcou priemernou mzdou mu rokmi stúpol na súčasných 6 707 eur. Na porovnanie, nový starosta bratislavského Starého Mesta Matej Vagač dostáva so 40-percentným zvýšením 5 440 eur.

Vyššie dane aj platy

Jediným novým krajským primátorom je František Oľha, ktorý na čele Prešova vo funkcii nahradil Andreu Turčanovú. V Prešove už magistrát ohlásil plány na výrazné zvýšenie daní a poplatkov. Daň z nehnuteľností má stúpnuť o necelých sedem percent, poplatok za odpad dokonca až dvojnásobne. Primátor tvrdí, že pri odpade nejde o nič iné, len o zreálnenie nákladov mesta. Náklady však narástli aj na samotného primátora. Mestské zastupiteľstvo mu odkleplo zvýšenie platu o 40 percent. Navrhol to poslanec Richard Dubovický. Oľha tak bude poberať mesačne 6 002 eur.

Čítajte viac Pred voľbami schudol 40 kíl. Primátor Oľha: Ľudia uverili, že keď sa dokážem zmeniť ja, zmením aj mesto

„Myslím si, že toto zvýšenie si zaslúži. V porovnaní s inými krajskými mestami, ktoré majú omnoho menej obyvateľov, to zvýšenie je stále nižšie ako to, čo navrhujeme,“ zdôvodnil svojho návrh Dubovický. Proti bol jeden poslanec Lukáš Anderko. Oľha nezabudol ani na svojho viceprimátora Richarda Drutarovského, ktorému navrhol najvyšší možný plat, zhruba 3-tisíc eur mesačne.

„V manažérskej praxi býva zvykom, že sa uzatvorí zmluva na nejaký plat, a keď ten človek niečo ukáže, tak či už po skúšobnej dobe, alebo po polroku sa mu pridá, respektíve sú tam nastavené nejaké merateľné ukazovatele, kde sa dá zmerať, či sme sa niekam posunuli. Ani v roku 2019 som nehlasoval za zvýšenie platu primátorky, keďže sme zvyšovali po viacerých rokoch miestne dane. Teraz sme v kríze, tak my politici by sme sa mali správať zodpovedne. Nemali by sme si teda dávať nadpríjmy. Robíme politiku pre ľudí, nie pre peniaze,“ povedal Anderko.

Ani bývalá primátorka Andrea Turčanová však z funkcie na prešovskej radnici neodíde s prázdnymi rukami. Dosluhujúca primátorka poberala základný zákonný plat zvýšený o 36 percent vo výške 5 831 eur. Keďže primátorovala štyri roky, teda celé jedno funkčné obdobie, náleží jej odstupné vo výške troch mesačných platov – 17 493 eur.