Sľub 5-tisíc eur je zavádzanie. Stabilizačný príspevok bude po zdanení o polovicu nižší

„Máme podpísaných viac ako 1 300 dohôd o stabilizačnom príspevku. Z našich zamestnancov má nárok na tento príspevok 3 140 zamestnan­cov,“ priblížila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

No len minister financií Igor Matovič dokáže ľudí nahnevať aj vo chvíli, keď rozdáva peniaze. Sám pre denník Pravda priznal, že je to „jeho špeciálna vlastnosť, ako ľudí zaujať“. Kým Matovič prezentoval príspevok vo výške päťtisíc eur, tak zdravotníci mu odkazujú aj to, že v realite to je len polovica.

Sľuby sa sľubujú

Ministerstvo zdravotníctva až po schválení zistilo, že nestihne vyplatiť celý stabilizačný príspevok všetkým zdravotníkom. V decembri z neho dostanú polovicu, teda 2 500 eur a ak poslanci nezmenia zákon, budú platiť aj zdravotné a sociálne odvody. Suma sa im tak výrazne zníži.

Po zdanení im tak z celkovej sumy ostane 2 650 eur. „Do 31. 12. 2022 bude vyplatený preddavok vo výške 2 500 eur, ktorý bude pripísaný na účet zamestnanca a ten ním môže disponovať v plnom rozsahu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková.

„Ak prejde legislatívna úprava, z celkovej sumy 5 000 eur bude zrazený len preddavok na daň a zvyšná suma bude vyplatená v mzde za mesiac december 2022 v januárovom výplatnom termíne, odhadom ešte 1 500 eur,“ dodala Lániková. Hlasovať sa má dnes o 17. hodine.

„Dovoľte mi poďakovať sa všetkým zdravotníckym pracovníkom za trpezlivosť v súvislosti s vyplatením stabilizačného príspevku, ktorý bol ohlásený už novembri. Verím, že týmto príspevkom aspoň čiastočne vyjadríme vďaku za vaše vysoké pracovné nasadenie a trpezlivosť,“ podotkol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Chaos a sklamanie

Príspevky však majú aj ďalšiu medzeru, pretože obchádzajú vodičov sanitiek, ktorí hovoria o diskriminácii. Posádku tak tvorí lekár s vybojovaným platom, zdravotníci s príspevkom a vodič, pre ktorého sa nezmenilo nič. Predseda Asociácie dopravnej zdravotnej služby Michal Bahelka síce priznáva, že nie sú zdravotnícki pracovníci, upozorňuje však, že v sektore pracujú.

„Na tom výjazde pracujú rovnako ako ostatní členovia posádky. Rovnako riskujú svoje zdravie, sú preťažení rovnako ako ostatní. Z tohto pohľadu je to určite diskriminačné,“ dodal Bahelka. Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby, priznal, že má kolegov, ktorí boli na dovolenke a dohodu o príspevku tak nestihli podpísať.

Aj sanitári, ktorí nemajú školu, vypadli zo zoznamu zdravotníckych pracovníkov, a tak nemajú nárok na príspevok. "Nerobí to dobrú krv medzi zamestnancami,“ uviedla vedúca sestra pľúcnej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava Zuzana Varjasiová pre Markízu.

Ku kritike stabilizačného príspevku pre zdravotníkov sa po záchranároch a Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek pridáva aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP). „Okrem destabilizačného prvku a nedodržania slova, ktoré dala vláda zdravotníkom, prináša tento príspevok aj chaos, ktorý panuje v rámci administratívneho spracovania jednotlivých dohôd pre zdravotníkov,“ tvrdí v tlačovej správe SKMTP.

„Zdravotníci sa stávajú nástrojom politického vyjednávania strán a stabilizačný príspevok náš systém destabilizuje,“ uviedla prezidentka SKMTP Iveta Šluchová. Dodáva, že „následkom je hnev a odpor pacientov aj zdravotníkov voči poslancom a vláde“.

Stabilizačný príspevok v súčasnej forme podľa nej znechucuje členov komory, ktorá profesijne zastrešuje skoro 20-tisíc zdravotníkov.