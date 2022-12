Víťaz výberového konania na riaditeľa NOÚ je známy

MZ SR to uverejnilo na svojom webe.

Tomáš Alscher pracoval v Národnom onkologickom ústave od roku 2012 v pozícii námestníka, neskôr ekonomického riaditeľa a v máji 2018 bol ministerkou Andreou Kalavskou poverený vedením ústavu, pričom v júni sa stal aj oficiálne jeho generálnym riaditeľom. Jeho konkurentmi v rámci výberového konania boli JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie a MUDr. Jozef Dolinský, aktuálny primár Oddelenia klinickej onkológie NOÚ a niekdajší riaditeľ z rokov 2012–2016.

Aj keď zo strany doktora Dolinského existovali určité výhrady voči tomu ako a kedy (krátko pred Vianocami) sa konalo výberové konanie a kto sa na ňom zúčastnil, vypočutie kandidátov prebehlo v korektnom duchu. V zasadacej miestnosti sedeli aj traja novinári (Pravda, RTVS, JOJ) a zotrvali tam viac ako štyri hodiny. Nesmeli nahrávať ani vstupovať do konverzácie, mohli si však robiť poznámky.

„Nastupoval som do funkcie v čase, keď mal ústav dobrý hospodársky výsledok, ale personálny stav bol rozvrátený,“ povedal okrem iného Ing. Alscher v rámci prezentácie svojej vízie, resp. projektu stratégie rozvoja. „Potrebujeme mať predovšetkým stabilizovaný personál a podotýkam, že ani jeden z lekárov NOÚ sa nepripojil k štrajku. Primárnym cieľom ústavu nie je vytvárať zisk, ale netvoriť stratu. My sme zriadení ministerstvom a pre onkopacientov sme koncové pracovisko, oni nemajú na výber. Súčasťou nášho riadenia je veľké množstvo zamestnancov, máme pravidelné pondelkové verejné porady, na ktoré hocikto môže prísť. Nie je to one man show,“ dodal. V rámci intranetu si každý môže prečítať zápisnice. Fejsbúková stránka NOÚ má 6 300 sledovateľov a pomáha aj pri nábore nových zamestnancov.

Podotkol, že nemá rád vzdušné zámky, a to, čo proklamuje v rámci svojho projektu, sú úlohy a ciele, ktoré si zadefinoval už dávnejšie tak, aby boli realizovateľné v horizonte štyroch rokov. Vníma prevádzkovú stratu, ktorú spôsobila najmä pandémia aj energetická kríza. Podľa neho možno NOÚ vo vývoji hospodárenia porovnávať s Masarykovým onkologickým ústavom, čo je obdobné nemocničné zariadenie, pričom pri tej istej medicínskej výkonnosti sú príjmy brnianskeho pracoviska vyššie o 26 % v porovnaní s NOÚ.

Jeden z cieľov, ktorý sa mu podarilo zrealizovať v rokoch 2018–2022 bola stabilizácia a personálne zabezpečenie na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Bol navýšený počet zamestnancov a zároveň sa uskutočnila rekonštrukcia tohto oddelenia. „Zatiaľ kým v roku 2018 tam bolo desať lôžok a personál mal aj tie problém obsluhovať, dnes máme 19 lôžok a oddelenie, ktoré ako jedno z mála áristických oddelení funguje na 100 %,“ povedal. Okrem toho v rámci svojej prezentácie spomenul, že jeden z najzásadnejších míľnikov ústavu bolo poskytovanie onkologickej zdravotnej starostlivosti počas covidu. „S odstupom času môžem konštatovať, že toto sa nám podarilo,“ povedal.

Okrem iného hovoril aj o to, že k dnešnému dňu poskytli onkologickú zdravotnú starotlivosť 130 ukrajinským pacientom, spomenul zavedenie špeciálnych katétrov, ktoré nahrádzajú klasický žilový vstup pre pacientov, ktorým sa cez žilu podáva liečba aj výživa, zriadenie pozície sociálnej sestry, unikátnej nutričnej poradne pre onkopacientov, elektronický systém objednávania, mobilný hospic poskytujúci paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, newsletter pre pacientov a ďalšie propacientske opatrenia. Spomenul prípravu ústavu na liečbu unikátnou CAR-T terapiou, keď pacienti s niektorými hematoonkologickými ochoreniami budú liečení tzv. bunkovou terapiou, genetickou úpravou vlastných leukocytov (bielych krviniek) a verí, že v budúcom roku sa už podarí odliečiť prvých pacientov v rámci NOÚ (doteraz sa liečili v Čechách).

„Ľudia musia cítiť uznanie, pocit istoty, ak chceme, aby ostali pracovať u nás. Peniaze sú dôležité, ale treba zlepšovať aj pracovné prostredie a rozvíjať medziľudské vzťahy.“ NOÚ by malo byť pre nich značkou, pre ktorú, alebo v rámci ktorej sa oplatí pracovať.

Momentálne v Národnom onkologickom ústave pracuje 1035 zamestnancov.