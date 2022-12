Rozpočet schválili, no ich budúcnosť je neistá: Vládny chaos sa nekončí. Problémy odsunuli na január

Vianočná rozprávka so šťastným koncom? Ako pre koho a ako v čom. Po páde vlády to vyzeralo takmer ako námet na sci-fi film pre niekoho, kto sa bude snažiť v budúcnosti zdokumentovať túto kapitolu v slovenskej politike. Opozícia ho označila za krásny vianočný darček pre ľudí. Menšinová vláda, ktorá po úspešnom hlasovaní o nedôvere zostala, však až taká nadšená nebola.

Nebyť toho, že si líder OĽaNO svoju demisiu rozmyslel a vytrhol ju z rúk pracovníka Kancelárie prezidentky Metoda Špačeka, možno by si už odvolaný premiér Eduard Heger podporu udržal. Po niekoľkých dňoch vyjednávaní, v ktorých mali kľúčové slovo strana SaS a hnutie OĽaNO, sa odvolanej vláde podarilo schváliť štátny rozpočet a Matovič aj tak odíde. Ešte stále však nie je jasné, ako sa vyriešia vzťahy medzi lídrami a či sa sformuje nová alebo úradnícka vláda a či a kedy budú predčasné voľby.

Jeden úspech neprekryje chaos

Otáznikov je tak veľa, že ani úspešné schválenie rozpočtu chaotický kolotoč odvolanej vlády, v ktorom sa lídri ocitli, neodstráni. Začnime teda úspechom. Výsledkom kľúčových rokovaní medzi SaS a OĽaNO bolo schválenie zákona roka. Dohodu na rozpočte oznámil odvolaný premiér Eduard Heger po boku s lídrom SaS Richardom Sulíkom. Aj keď Smer aj Hlas sa pri rokovaniach zdržali, s podporou SaS a nezaradených poslancov rozpočet prešiel pohodlnou ústavnou väčšinou, ale prakticky „v hodine dvanástej“, keď bili na poplach firmy aj analytici. Do poslednej chvíle totiž rozpočet zdržiaval tvrdohlavý tandem Matovič – Sulík. Ak by bol aspoň jeden z nich ochotný ustúpiť skôr, omnoho skoršie by bol schválený aj štátny rozpočet.

Dnes to už ale nikto nezmení. Škoda bola napáchaná a ani napriek úspechu s rozpočtom vzájomné osočovanie neustalo. Matovič zdôraznil, že štátny rozpočet bol schválený s výdavkami a príjmami tak, ako ho rezort navrhol a SaS spravila „salto mortale“. „My sme dnes uspeli na sto percent ako ministerstvo financií,“ zdôraznil líder OĽaNO s tým, že liberáli popreli samých seba, keď napriek pôvodným výhradám za rozpočet hlasovali výmenou za odchod Matoviča z postu ministra financií. Sulík zhodnotil, že schválený rozpočet síce má nedostatky, no SaS urobila na jeho zmenu všetko, čo sa v aktuálnej situácii dalo dosiahnuť.

„Schválený štátny rozpočet nie je úplne podľa našich predstáv, ale urobili sme, čo bolo v našich silách,“ povedal líder SaS. Liberáli mali niekoľko požiadaviek vrátane zrušenia koncesionárskych poplatkov či zavedenia výdavkových limitov. „Deficit je obrovský,“ povedal. Šéf liberálov dúfal, že sa na budúci rok situácia najmä v oblasti inflácie upokojí. Je potrebné pripomenúť, že pri rozpočte liberáli skutočne nemali podmienku odchodu financmajstra, keďže rozpočet bol pre nich odbornou otázkou a mali k nemu obrovské výhrady a hovorili o katastrofe.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je to dôkaz, že SaS nevedela, čo bude nasledovať potom, keď odvolajú Hegerovu vládu. „Toto mohli urobiť aj predtým, len stačilo menej trucovať a viac rokovať. V každom prípade – rokovanie chce vždy dvoch a aj ten druhý sa musel zrejme presvedčiť, že to ľudia v SaS myslia s pádom vlády skutočne vážne,“ povedal politológ pre Pravdu s tým, že nemožno vylúčiť ani to, že v OĽaNO boli tentoraz ochotnejší pristúpiť na požiadavky SaS.

Podá alebo nepodá? Vráti sa alebo nie?

Matovič však napriek tomu po oznámení dohody opäť ponúkol svoj odchod. Po dvoch nevydarených pokusoch sa zdá, že tentoraz to myslí vážne. Heger by mal v piatok prezidentku Zuzanu Čaputovú požiadať, aby Matovičovi vzala poverenie riadiť ministerstvo financií. „Veľmi rád za tejto situácie odstúpim, aby ľudia mohli mať pekné Vianoce,“ povedal Matovič. Po jednom nevydarenom pokuse, kedy chcel svoju demisiu vymeniť za splnenie nesplniteľných podmienok, a po druhej, vytrhnutej demisii, sú zrejme viacerí skeptickí, či to tentoraz myslí vážne.

Žarty nechýbali ani na jeho tlačovke, kde svoj krok oznámil. „Možno bude telefonát, uvidíme,“ zavtipkoval. Štefančík si nevie predstaviť, že by sa situácia zopakovala a líder OĽaNO by si to opäť rozmyslel. „Voliči by to vnímali ako do očí bijúci podraz. Vyzerá to tak, že tentoraz to Igor Matovič myslí skutočne vážne a žiadny telefonát od žiadneho kocúra už nehrozí,“ dodal. Otázne je, aká bude po demisii Matovičova budúcnosť.

Skloňuje sa jeho návrat do parlamentu, v tom prípade by sa vystriedal s náhradníkom Sebastiánom Kozarcom. Sám však teraz nevedel povedal, či sa vráti do parlamentu, alebo nie. „Ešte sa rozhodnem, či nastúpim, alebo nie,“ povedal. Na funkciu podpredsedu parlamentu ani predsedu poslaneckého klubu zálusk nemá.

Rozhodne dohoda s Kollárom

Toľko k pozitívam, späť k chaosu. Odvolaná vláda stále nevyriešila otázku, ako bude fungovať ďalej. Prezidentka Zuzana Čaputová sa tento týždeň stretla s Hegerom a predstaviteľmi SaS vrátane Sulíka. Opozícia opäť vytiahla historky o progresívnom puči a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár pre istotu zopakoval, že úradnícku vládu nepodporí. Viaceré úvahy smerovali k vytvoreniu novej sedemdesiatšestky. Odvolaný premiér Heger v rozhovore pre denník Sme uviedol, že Sulík mu dokonca ponúkol novú vládu na pôdoryse pôvodnej štvorkoalície v zložení SaS, OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí, no bez Matoviča. Čím by povalenie vlády, škriepky o štátnom rozpočte, tvrdohlavá obrana lídra OĽaNO zo strany jeho kolegov a premiéra a to, že sa liberáli postavili na zadné, vlastne stratili zmysel.

Sulík pritom ešte v utorok tvrdil, že medzi SaS a kýmkoľvek iným neprebiehajú žiadne rokovania o predčasných voľbách alebo o hľadaní nových 76 poslancov podporujúcich vládu. Po štvrtkovom schválení rozpočtu svoje tvrdenie upravil tak, že sa s premiérom o tejto možnosti rozprávali. „Áno, bavili sme sa o tom, o dva alebo tri dni neskôr som mu povedal, že považujem túto debatu za uzavretú, čiže nemáme nič rozdebatované,“ dovysvetlil.

„Richard Sulík prišiel s ponukou na sedemdesiatšestku, celý čas po povalení vlády o tom hovoril, a teraz hovorí niečo iné. Netrúfam si interpretovať tieto reči,“ skonštatoval Heger. „Žiadnu sedemdesiatšestku s poslancami z opozície, či už strán, čo tu vybudovali rozsiahly korupčný systém, a zaplatili za to dvaja ľudia svojím životom, do takej sedemdesiatšestky nepôjdem, a ani s extrémistami,“ dodal na margo iných možností.

Rozhodujúca bude teda dohoda s Kollárom. Šéf Sme rodiny si nevie predstaviť, že tu vznikne nová vláda so starými poslancami. „Nemôžeme si z ľudí robiť dobrý deň. Akože povalíme túto vládu, lebo nevieme vládnuť spolu. A potom ju postavíme, lebo vieme vládnuť spolu? Však to je psychiatria, nie?“ Ak by sa však dohodli na novej vláde, Sme rodina nebude Hegerovi kaziť rokovania, no ich podmienkou sú predčasné voľby najneskôr v septembri 2023. Otázne je, či by s tým súhlasili liberáli a OĽaNO, ktorí ich odmietajú. Matovičovi poslanci, už bez desiatich odídencov, by však mohli otočiť. Predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš totiž pred pár dňami uviedol, že pokiaľ bude schválený rozpočet, možné je všetko. Na predčasné voľby v prvom polroku vyzýva aj hlava štátu.

Poslancom dala čas do konca januára. Schôdza je aktuálne prerušená a poslanci sa opäť zídu až 24. januára a rokovať majú práve o zmene ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Kollár by bol rád, keby sa na predčasných voľbách dohodli v priebehu niekoľkých dní. „Máme možnosť do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbám do leta budúceho roka. V prípade, že sa tak neudeje, prezidentka vymenuje úradnícku vládu. Ja osobne s touto formou vlády nebudem súhlasiť, ale budem konštruktívny. Musíme pripraviť voľby, to je najlegitímnejšie,“ povedal líder hnutia Sme rodina. „Pevne verím, že odzvonilo tomuto cirkusu a tejto psychiatrii,“ dodal Kollár.