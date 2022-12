Politici spomínajú na Vianoce v detstve: Čas zázrakov aj hľadanie surovín v Alžírsku. Spoznáte ich na fotografiách?

Pre všetkých, a politici nie sú výnimkou, sú Vianoce spojené s rodinnou pohodou a aj keď boli v minulosti chudobnejšie, láska nechýbala. Poslanci SaS a Za ľudí si pre Pravdu zaspomínali, ako sviatky vnímali v detstve.

Juraj Šeliga

„Každé Vianoce som od rána mame pomáhal variť, dnes už varím pre celú rodinu kapustnicu a mama pomáha mne. A, samozrejme, ako deti sme sa tešili na Ježiška, a špeciálne, keď sme išli k babke pozrieť pod stromček, či nám niečo maličké nenechal Ježiško aj tam. Babka to vždy akosi zariadila, že Ježisko bol aj tam.“

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Juraj Šeliga Juraj Šeliga

Peter Cmorej

„Ako dieťa som mal najradšej darčeky, asi ako všetci. Veril som, že ich nosí Ježiško až do momentu, keď som dostal bicykel, ktorý bol jemne ošúchaný. Vysvetlenie rodičov znelo, že na ňom zrejme Ježiško spadol. Neskôr mi chlapec zo susedstva povedal, že to bol jeho bicykel a vtedy som zistil, že darčeky dávajú rodičia. V dospelosti pre mňa Vianoce znamenajú čas strávený s rodinou a najmä s deťmi, keďže ako poslanec nemám toľko času, koľko by som chcel. Chvíle s rodinou sú pre mňa tie najpodstatnejšie a najvzácnejšie.“

Foto: TASR Peter Cmorej Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Peter Cmorej.

Jana Žitňanská

„Táto fotografia pochádza z Alžrska, keďže tam som prežila časť svojho detstva. Pamätám si, že sme museli improvizovať pri chystaní štedrovečerného stola, keďže nie všetky suroviny sa dali kúpiť. A o snehu sme mohli len snívať :). Ale boli to veľmi pekné časy.“

Foto: Pravda, Ivan Majerský Jana Žitňanská Jana Žitňanská

Vladimíra Marcinková

„Pre mňa boli Vianoce vždy časom zázrakov. Pamätám si, že som na základnej škole bola úplne posledná z triedy, ktorá sa dozvedela, že darčeky nenosí Ježiško. Mám rada zvyky, tradície a veľmi sa mi páčia vianočné omše a kresťanské zvyklosti. To bolo moje detstvo a snažím sa to kopírovať aj pri svojej dcérke.“

Foto: SITA, Martin Medňanský Vladimíra Marcinková Vladimíra Marcinková

Juraj Krúpa

„Vianoce vtedy boli chudobné, ale krásne, boli to zážitky spod rozžiareného stromčeka, keď ešte darčeky nosil Ježiško a verili sme všetkým rozprávkam. Bola to atmosféra pohody a očakávania prekvapení pod stromčekom, bohatý program rozprávok v televízii, ale hlavne nepopísateľná rodinná atmosféra zhmotnená aj v tradičných vianočných jedlách a v zdobení stromčeka. Teraz, keď sme už dospelí, sú Vianoce pre nás niečím iným. Predstavujú naše spomienky na ľudí, ktorí túto atmosféru Vianoc pre nás vytvárali. V spomienkach na naše Vianoce v detstve nespomíname na počet alebo hodnotu darčekov, ktoré sme dostali.“