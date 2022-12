Predvianočná prestrelka. Budaj skritizoval OĽaNO, Matovič mu nič nedaroval: Janko, vážim si ťa, ale toto je úlet

Zdá sa, že ani na Vianoce si niektorí politici nedajú pokoj. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj v piatok podvečer otvorene kritizoval OĽaNO. Vzhľadom na to, že on aj ďalší nespokojní poslanci z Občiansko-demokratickej platformy (ODP) odišli z poslaneckého klubu ich materskej strany, kritika sa dala čakať. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič to však nenechal len tak a v obsiahlom komentári sa do Budaja pustil.

Od vstupu do OĽaNO sa podľa vlastných slov snažil chrániť nádejné antikorupčné hnutie pred nástrhami a pre mimoriadne silnými vonkajšími protivníkmi.

„Tzn. že boli oveľa silnejší, než bola v neblahej pamäti Lexova SIS a mečiarovská kamarila presieťovaných privatizérov, čo sa v roku 1998 snažila rozbiť SDK a zastaviť reformné zmeny,“ napísal. Nevýhodou novej politickej garnitúry bolo podľa Budaja to, že Matovič a jeho kolegovia boli zväčša v narábaní s mocou neskúsení.

VIDEO: Sulíka si nebudem všímať pre vlastné dobro, povedal Matovič.

OĽaNO som musel brániť aj pred sebou samým

„Po 14 rokoch nadvlády Smeru poznali iba opozičníctvo a takými niektorí ostávali, aj keď už vládli. Politickú nevyzretosť viac-menej protestného hnutia OĽaNO sa dalo v opozičnej pozícii prepáčiť. Ale potom, čo sa hnutiu prihodilo víťazstvo, médiá aj občania sa už na každú komunikačnú alebo politickú chybu dívali kriticky,“ skonštatoval dočasne poverený minister. „Nastali mesiace, kedy som sa musel usilovať brániť OĽaNO aj pred sebou samým,“ uviedol s tým, že okrem toho museli v čase pandémie či vojny raziť potrebné zmeny na rezortoch.

Za zvlášť riskantné považoval úvahy a kroky, ktoré smerovali k premene antikorupčnej koalície na tzv. prorodinnú, de facto super konzervatívnu koalíciu. „V tej sa rátalo, po odchode SaS, s podporou bývalých aj súčasných politikov ĽS NS,“ povedal s tým, že interne a potom aj verejne odmietal, aby menšinová vláda visela na šnúrke extrémistov. „Snažil som sa presvedčiť, že zahanbujúce pre nás všetkých je už to, že pohrobkovia ideológií oboch totalít vôbec sedia v NRSR, pretože to dokazuje, akú sme pripustili hodnotovú dezorientáciu voličov.

Zrada pôvodného programu

„Extrémizmus, podporovaný aj z Putinovho Ruska, dnes nebezpečne klame a deštruuje slovenskú spoločnosť. Ako trefne kedysi povedal Igor Matovič – fašisti šíria náboženstvo nenávisti. A teraz by to malo byť práve OĽaNO, kto pozve poslancov ĽS NS k moci?“ pýta sa Budaj. Takéto niečo by podľa neho bolo zradou pôvodného programu, s ktorým OĽaNO kandidovalo vo voľbách 2020. „Varoval som že plán „vypomáhať si“ ideovými pohrobkami fašizmu slovenský demokratický volič odmietne vo voľbách práve tak prísne, ako prísne spočítal Bugármu Mostu spojenectvo s pohrobkami komunizmu združenými v Smere.

V dobe, kedy podľa neho hrozila zmena kurzu OĽaNO, menil sa aj charakter koalície z antikorupčnej na superkonzervatívnu. „Proti zmene politickej línie sa postavilo desať demokraticky orientovaných poslancov. Nie že by boli jedinými takými v klube OĽaNO, to nie sú, ale títo mali odvahu postaviť sa,“ myslí si Budaj s tým, že si ich postoj váži, lebo si boli vedomí následkov a napriek tomu obhajovali pôvodné hodnoty antikorupčného a demokratického hnutia. Desiati poslanci nechceli OĽaNO rozbiť, ale vrátiť ho na pôvodnú cestu a voči Matovičovi boli lojálni.

Matovič a Sulík by mali bojovať proti ficovcom a fašistom, nie medzi sebou

„Žiadali, aj verejne, aby sa zastavila vulgarizácia a deštrukcia vzťahov, ktorú prehlbovali výroky Igora Matoviča aj Richarda Sulíka – predstaviteľov tých dvoch strán, čo svorne a už viac ako desaťročie vystupovali proti korupcii a mafianizácii slovenskej politiky.“ Práve SaS a OĽaNO boli podľa Budaja strany, ktoré si vo voľbách vybrali voliči preto, aby zastavili a napravili „únos štátu“. „Ale od istej doby navzájom bojujú väčšmi, než voči svojim skutočným politickým odporcom, ktorými sú ficovci a fašisti,“ skonštatoval.

Práve to sa im snažili od septembra desiati už odídenci pripomenúť a v rámci hnutia OĽaNO ticho súhlasili aj ďalší. K desiatim poslancom sa pripojil aj Ján Mičovský, Martin Klus, Juraj Šeliga aj Jana Žitňanská. „Teraz nám dal politický vývoj za pravdu. Túto krízu nemohla vyriešiť žiadna, ani občasná spolupráca s extrémistami alebo fašistami, tí sa Hegerovej vláde v rozhodujúcej chvíli vysmiali a pomohli jej pádu. Ani obchody so Smerom alebo s jeho Hlasom,“ uviedol. Krízu mohol podľa neho vyriešiť iba obnovený dialóg medzi OĽaNO a SaS.

Janko, vážim si ťa, ale toto je úlet

„Tých demokratov, čo najprv prišli o vlastnú vládu, aby sa predsa len zastavili na pokraji politickej priepasti. Vďaka tomu prešiel štátny rozpočet,“ vysvetlil. „Demokrati tým nemajú nič vyhraté. Ale do Nového roku idú s novou šancou. Teraz je fajn, že všetci aktéri tejto našej politickej drámy odídu na pár dní zo scény,“ napísal. „Zažil som, resp. sledoval som za tých 33 rokov politického diania už viac skupín poslancov, ktorí sa vzopreli voči hodnotovému odkloneniu vlastnej strany. Niektorí na svoju poctivosť a odvahu doplatili. Ale iní tým pomohli slovenskej demokracii,“ dodal s tým, že desiatka odídencov na tom už má zásluhu, lebo pomohla slovenskej politike odísť zo slepej uličky tejto chaotickej jesene.

Netrvalo dlho a Matovič na tento status reagoval obsiahlym komentárom. „Janko, vždy som si Ťa vážil, ale toto je strašný úlet, čo si tu popísal,“ začal líder OĽaNO, ktorý sa čoskoro vráti do parlamentu. „Nikdy nikto ani len neuvažoval o nejakej koalícii s ĽS NS, ako píšeš. Nikdy sme o takom niečom navyše ani nemali debatu, na ktorej si bol alebo nebol. Alebo inak. Ak by sa nad takým niečím niekedy uvažovalo, dávno by to von vybublalo. Buďme, prosím, poctiví k pravde, dupľom takto pred sviatkami,“ dodal.