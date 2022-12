Vianočné tajomstvá politikov: Čaputová vysáva a Remišová robí špeciálnu tortu. Pellegrini si chytil vlastného kapra

Prečítajte si, ako trávia Vianoce naši politici a inšpirujte sa aj niektorými receptami. Krásne Vianoce poprial ľuďom aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. A čo-to prezradila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

VIDEO Čo praje Eduard Heger občanom Slovenska?

Zuzana Čaputová

Prezidentka Zuzana Čaputová hovorila o Vianociach v špeciálnom videu, kde odpovedala na otázky. Ako dieťa sladkosti zo stromčeka nevyjedávala a na Vianoce vysáva ešte poobede. „Máme dvoch psíkov, tak je tam trma-vrma. Vzhľšadom na to, že mám rada poriadok, tak to ešte zvykneme poobede prebehnúť,“ prezradila Čaputová. Darčeky kupuje v predstihu. „Skôr sa to blíži k poslednej chvíli. Skôr posledné týždne ako dni,“ povedala. Priznala, že keď sú deti staršie, večera je príjemne dlhšia. „Keď boli malé, snažili sa všetko rýchlo zjesť, aby dostali darčeky,“ uviedla. Viac sa dozviete vo videu.

VIDEO Prezidentka Čaputová prezradila, čo robí na Vianoce

Veronika Remišová

Po hektickom závere roka sa šéfka strany Za ľudí doma konečne dostala k milým vianočným povinnostiam a k obľúbenej makovej torte bez múky. „Na tento skvelý recept som natrafila tak, že moja najmilšia kamarátka má vážnu intoleranciu na lepok a nemohla si dať takmer žiadny dezert. Vyskúšala som mnohé bezlepkové recepty, niektoré sa mi moc nevydarili, iné sa bez múky rozpadávali, až nakoniec som našla túto výbornú makovú tortu, ktorú milujú úplne všetci,“ napísala. Ak ju chcete vyskúšať, Remišová zverejnila aj recept. Postup nájdete v statuse.

Vianočný recept Veroniky Remišovej Korpus 300g pomletého maku

4 vajcia

100 g masla

120 g med (alebo cukor)

100 g biely smotanový jogurt

1 prášok do pečiva Plnka 150 ml smotany na šlahanie

250 g mascarpone

200 g vykôstkovaných višní alebo mrazené maliny

1 vanilkový cukor

vyšľahať šlahačku s cukrom, pridať mascarpone a riadne rozmiešať

Jana Žitňanská

Príprava zemiakového šalátu bola v rodine Jany Žitňanskej v plnom prúde už v piatok a hotová bola aj kapustnica. „Oboje je totiž chutnejšie na druhý deň. Dúfam, že aj u vás už panuje tá pravá vianočná atmosféra. A teda medzi nami, nie je podstatné, aby všetko bolo tip-top, ale to, aby ste mali okolo seba ľudí, na ktorých vám záleží a ktorí vám vašu lásku opätujú. A je jedno, či sú fyzicky pri vás. Dôležité je, že sú,“ napísala.

Juraj Šeliga

Aj Juraj Šeliga pripravoval veci dopredu. Prezradil špeciálny recept na tzv. cesnačky, ale ukázal aj ako vyzerá tradičný oravský punčový rez, samozrejme, s humorom. Podelil sa aj s receptom na majonézu, akú robí málokto. „Tri uvarené vajíčka, olej, soľ a mlieko,“ napísal. Viac nájdete v galérii.

Peter Pellegrini

Líder Hlasu Peter Pellegrini si dokonca chytil vlastného kapra. „Kapor na zajtra chytený. Máte už aj vy toho svojho?“ napísal k fotke. „Aj tento rok, ako všetky predtým, budem tráviť v kruhu rodiny. Na Vianoce budeme u rodičov na Králikoch, kde si spolu sadneme za štedrovečerný stôl,“ povedal pre Pravdu Pellegrini. Tradície sú u nich roky rovnaké a večera je taká, ako pripravovala jeho stará mama. „Moja mama v tom pokračuje. Je to typická Štedrá večera, ktorá začína modlitbou, potom si dáme oblátku s medom, rozlúpeme oriešok, či budeme zdraví a prekrojíme jabĺčko, ktoré sa rozdelí každému jednému za stolom,“ opísal.

Nechýba ani cesnak či kapustnica len s hubami. „Ja osobne milujem vyprážaného kapra. Na záver máme opekance s makom a práškovým cukrom. Toto je večera, ktorú ja zažívam už 47 rokov od narodenia až doteraz. Som veľmi rád, že sa zachovala bez zmeny. Tak je to najkrajšie,“ uviedol. Celé sviatky bude Pellegrini tráviť na Slovensku a nikam do zahraničia sa nechystá. „Nepatrím k ľuďom, ktorí obľubujú odísť do tepla. Ja mám rád zimu so snehom a aj tento rok budem len na Slovensku,“ dodal.

Jaroslav Naď

Aj dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď sa podelil s predvianočným zážitkom na sociálnej sieti. „So štátnym tajomníkom sme dostali od predčasného Ježiška tieto funny svetre. Keď som nás videl a prestal sa chechotať, hovorím si, že ako strašne sme sa prestali smiať na „prkotinách“ a zabudli sme brať veci s ľahkosťou,“ napísal s tým, že si želá, aby všetci aspoň na pár dní vypli všetko negatívne, stresujúce a to, čo nás vyvádza z pokoja. „Aby sme sa vedeli odstrihnúť od toho, čo nás nervuje a robí smutnými. Prajem Vám pokoj, nadhľad a veľa veľa smiechu a radosti v nasledujúce dni,“ dodal. Okrem toho priniesli z vojenských lesov vianočné stromčeky do detských domovov.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Europoslankyňa trávi Vianoce doma a zdôverila sa s veľmi osobným príbehom. „Ten pán na fotke je Viliam, môj strýko. Keď som bola malá, chodieval so mnou na huby a na ryby, čítal mi Winetuovky a učil ma jazdiť na koni. Vtedy som mala som pocit, že moja rodina je veľká. Počas rôznych sviatkov a osláv sme sa zvykli mačkať v obývačkách starobratislavských dvojizbákov. Mávali sme k sebe blízko. Môj dedo a jeho humor bývali lepidlom, ktoré nás držalo pokope,“ opísala.

Foto: FB/Lucia Ďuriš Nicholsonová Lucia Ďuriš Nicholsonová, Viliam, strýko, Vianoce Lucia Ďuriš Nicholsonová si zaspomínala so svojím strýkom.

„Keď dedo zomrel, rodina sa začala rozpadávať, oslavy boli menšie, tichšie a smutnejšie. Viliam je dedov syn. Ten druhý bol môj otec. Mali spolu komplikovaný vzťah. Zomrel už aj môj otec, aj moja babička. Rodina sa scvrkla ako vysušené hrozienko. Viliam sa z môjho života vyparil. Znovu sa objavil až pred rokom, našli ho na ulici, strateného a dezorientovaného a kontaktovali moju mamu. Umiestnili sme ho v zariadení pre seniorov,“ zdôverila sa europoslankyňa.

Počas toho roka naňho často myslela, ale nevedela si nájsť čas navštíviť ho. „Až dnes. Viliam si z nášho stretnutia asi nebude nič pamätať. Ale ja na to určite nezabudnem. Lebo Viliam je súčasťou mojej maličkej rodiny, za ktorú som každý rok vďačnejšia. Rodina je naozaj najviac,“ dodala.

Branislav Gröhling

Exminister školstva poprial všetkým krásne Vianoce v kostýme Mikuláša a podelil sa aj o fotku netradičných medovníčkov, ktoré dostal. „Nech vás dnes nič netrápi ani nestresuje. Prihorený kapor, nevydarený šalát, málo koláčov, nepovysávaná podlaha alebo nedozdobený stromček. Všetky tie veci, ktoré sú napokon nepodstatné. Najdôležitejšie je to, aby sme si po celom roku s našili blízkymi našli čas na zaslúžený oddych a boli vďační za to, čo máme,“ napísal.