Čaputová a Kollár navštívili na Vianoce ľudí v službe

Ústavní činitelia navštívili ľudí, aby im poďakovali za celoročnú službu a rovnako aj za to, že netrávia Vianoce doma, ale v práci.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila počas Štedrého dňa železničiarov, hasičov a vodárenských pracovníkov. Všetkým poďakovala za celoročnú službu a rovnako aj za to, že netrávia Vianoce doma, ale v práci. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti.

„Pri týchto stretnutiach vždy cítim profesionalitu pracovníkov. Ako po zvyšok roka, aj v týchto dňoch zabezpečujú všetky základné služby, aby najväčšou starosťou nás ostatných bola rodinná pohoda,“ vyhlásila.

Doplnila, že v tomto čase myslí aj všetky ostatné profesie, ktoré sú v službe počas vianočných sviatkov. „Všetkým, ktorí dnes slúžia, zo srdca ďakujem,“ uviedla.

Pracujúcim, s ktorými sa stretla osobne, priniesla Čaputová sviatočné pečivo, ktoré napiekli zamestnanci s mentálnym znevýhodnením zo sociálneho podniku Bivio v Bratislave. „Verím, že im to chvíle strávené v práci aspoň trochu osladí,“ poznamenala prezidentka.

Zároveň poďakovala aj príslušníkom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ktorí podľa nej po celý rok odvádzajú kvalitnú a profesionálnu prá­cu.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) navštívil na Štedrý deň zdravotníkov a záchranárov v Bratislave. Všetkým pracujúcim priniesol kapustnicu a zároveň im poďakoval za celoročnú prácu. Kollár o tom informoval na sociálnej sieti.

„Rozhodol som sa prísť pozrieť tých, ktorí nemôžu byť pri svojich rodinách, a sú to naši zdravotníci, vojaci, hasiči, záchranári,“ vyhlásil. Podľa neho ide o prejav spolupatričnosti a vďaky.

Zdravotníkom, ktorí trávia sviatočný deň v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Kramároch, sa predseda parlamentu poďakoval a zároveň spomenul aj nedávne dlhotrvajúce rokovania. „Veľké ospravedlnenie za to naťahovanie, že to tak veľmi dlho trvalo, keď rokovania prebiehali,“ prihovoril sa im. Podľa neho sa to však nakoniec všetko zvládalo a celá situácia je uzavretá.

Kollár následne navštívil aj stanicu záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, kde sa stretol so záchranármi. „Som rád, že sa im môžem osobne poďakovať,“ vyhlásil. Vysvetlil, že kúsok od stanice mal dopravnú nehodu, pri ktorej mu pomohol práve okoloidúci záchranár.