Epidémia plní nemocnice deťmi, stovky škôl pre chrípku zatvorili. Lieky chýbajú

„Prosíme vás, nebežte do ambulancie, hneď ako dieťa začne kašľať alebo ak v noci dostane teplotu,“ žiada rodičov Martina Miškovská, všeobecná lekára pre deti a dorast. Dodala, že sa to, samozrejme, netýka detí, ktoré majú iné diagnózy a rodičia vedia, že pri teplote treba hneď skontrolovať moč alebo vyšetriť CRP.

Chrípka sa najviac šíri medzi deťmi, lieky chýbajú

Ochorenie sa najviac šíri medzi deťmi. Viac ako 500 materských škôl preventívne nariadilo chrípkové prázdniny. Podobne zareagovalo aj viac ako 450 základných škôl. Podľa hlavného hygienika Jána Mikasa by mala chorobnosť na chrípku a iné respiračné ochorenia počas vianočných prázdnin klesnúť. Deti sa podľa jeho slov nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí. No momentálne chýbajú lieky s obsahom ibuprofénu, ako je Nurofen či Ibalgin, a paracetamolu, teda Panadol, či Paralen. Pediatrické ambulancie sú preplnené a vyťažené sú aj lôžka v nemocniciach.

„Chýbajú všetky sirupové formy liekov. Nemáme antibiotiká, lieky na vykašliavanie alebo lieky tlmiace kašeľ,“ upozornila Katarína Okáľová, zástupkyňa prednostu II. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Dodala, že lôžka majú „trvalo vyťažené“.

Vitamíny, respirátor a očkovanie „Ak máte príznaky respiračného ochorenia, je potrebné nenavštevovať prácu, školu či škôlku a liečiť sa,“ pripomína Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Hygienici odporúčajú chrániť sa respirátorom v preplnenej hromadnej doprave, v preplnených uličkách obchodov či na hromadných podujatiach. „Rovnako je to vhodné v situáciách, keď ste obklopení cudzími ľuďmi a nedokážete si od nich udržať bezpečný odstup, alebo ak neviete vyhodnotiť ich zdravotný stav. Respirátor odporúčame nosiť aj v situáciách, ak začínate pociťovať príznaky ochorenia alebo ste sa do kolektívu vrátili tesne ,po chorobe’,“ ozrejmila.

V kolektívoch sa odporúča časté krátke nárazové vetranie niekoľkokrát počas dňa s oknami dokorán. „Tiež odporúčame dbať na hygienu rúk a dezinfekciu plôch, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Odporúčame obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkajte sa tváre a očí neumytými rukami, nepoužívajte osobné predmety spolu s inými ľuďmi. Dodržiavajte respiračnú etiketu – kýchajte a kašlite do vreckovky – nie do dlane; použité vreckovky vyhoďte do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyte ruky vodou a mydlom alebo si ich dezinfikujte,“ dodala Račková.

Všetkým tým, ktorí ešte neochoreli, odporúča očkovanie proti chrípke. „Okrem toho možno svoju obranyschopnosť ďalej podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B, vitamínu D na podporu obranyschopnosti tela. Získate ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín,“ pripomína Račková.

Najvhodnejšie je podľa hygienikov vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C. Teda papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu. „Dbajte na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, pomôže tiež dostatok spánku, aktívny životný štýl a otužovanie. Obliekajte sa primerane počasiu,“ uzavrela.

Komplikácií môže byť veľa

Podľa doktorky Okáľovej sa väčšina pacientov lieči doma. Aj napriek tomu majú všetky lôžka vyťažené. „Hospitalizáciu si vyžiadajú komplikované stavy, napríklad obštrukčné bronchitídy – zápal priedušiek sprevádzaný dušnosťou, ktoré vyžadujú podávanie kyslíka. Aj zápaly pľúc si niekedy vyžadujú podávanie liekov vnútrožilovo, prípadne podávanie kyslíka,“ priblížila.

Foto: TASR, Pavol Zachar Bratislava, lekáreň, Ružinov, chrípka, lieky, epidémia Na snímke ľudia čakajú v rade pred Univerzitnou lekárňou v Ružinove v dôsledku zvýšenej chorobnosti, najmä respiračných ochorení.

Upozornila, že niektoré deti v priebehu infekcie odmietajú prijímať tekutiny, prípadne vracajú a potrebujú zavodniť vnútrožilovo. „Niekedy sa infekcie komplikujú hnisaním a vtedy je niekedy potrebná chirurgická intervencia, teda vypustenie hnisu. Komplikácií môže byť veľa,“ podotkla.

Covid podľa nej predstavuje zhruba päť až desať percent zo všetkých respiračných infekcií. „Dominuje chrípka typu A, ale aj bakteriálne infekcie, streptokokové, pneumokokové aj hemofilové,“ dodala. Situácia nie je iná ani v Považskej Bystrici. „Podstatne viac je detí s ochorením na chrípku a chrípke podobné ochorenia ako detí s potvrdeným ochorením na covid. Najmä vo vekovej skupine 3– až 6-ročných detí,“ podotkol riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Igor Steiner.

Tým, ktorým vykonávali vyšetrenia na dôkaz pôvodcu ochorenia, prevažne vychádza vírus chrípky typu A, RSV, rhinovírusy. „Väčšina detí zvláda ochorenia štandardne, ale vyskytujú sa deti s komplikáciami, u ktorých je nevyhnutná hospitalizácia, niekedy dokonca aj s prechodnou oxygenoterapiou,“ spresnil riaditeľ.

Neobvyklý výpadok

Výpadky liekov na trhu nie sú podľa Petra Sedláčka, PR manažéra siete lekární Dr. Max, nič výnimočné. Lekárne sú s nedostupnosťou konfrontované takmer denne. „No ak dnes chýba nejaký konkrétny liek a jeho nedostatok sa medzičasom zastabilizuje, nasledujúci týždeň či mesiac to môže byť zase iný,“ ozrejmil. Napriek tomu priznal, že „aktuálna situácia trvajúca už niekoľko týždňov je neobvyklá“.

Prečo chýbajú lieky? Nedostatok personálu vo výrobe.

Výpadky surovín potrebných na výrobu liekov.

Absencia a výpadky v dodávkach obalových materiálov.

Rast nákladov.

Týka sa to najmä oblasti pediatrických liekových foriem určených na liečbu bolesti a horúčky u detí – konkrétne sú to sirupy a čapíky s obsahom paracetamolu a ibuprofénu. „V rámci voľnopredajného sortimentu sú to potom prípravky proti bolesti hrdla – konkrétne vo forme pastiliek. Ale evidujeme aj výpadky pri liekoch na lekársky predpis, a to naprieč viacerými kategóriami, akými sú kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálne nervová sústava či respiračný systém. Výnimkou nie sú ani antibiotiká,“ do­dal.

„Situácia s výpadkami liekov je spôsobená chýbajúcimi účinnými a pomocnými látkami, ale aj obalovým materiálom na strane výrobcov. Spoločnosť Unipharma ako veľkodistribútor liekov a zdravotníckych pomôcok situáciu bohužiaľ nevie nijako ovplyvniť,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Unipharma Milan Vrúbel.

Priznal, že lieky ako Nurofen, Panadol, Paralen či Ibalgin majú momentálne výpadok. „Do Vianoc prišla dodávka liečiv s obsahom ibuprofénu, paracetamolu a flurbiprofenu, ale po naskladnení do lekární očakávame ďalší výpadok, keďže je po týchto liekoch momentálne enormný dopyt zo strany pacientov nielen u nás, ale aj v zahraničí. Situácia s antibiotikami je veľmi podobná,“ ozrejmil Vrúbel.

Pre koho a kde je stále povinný respirátor? Nosenie respirátora či rúška je stále povinné na miestach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb chorých, zraniteľných skupín populácie, respektíve osôb s narušenou imunitou. Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest – teda nosa aj úst – platí pre: personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte s klientmi a pacientmi – personál nemocníc, ambulancií a lekární, návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení (klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti vo všeobecnosti nemajú povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty), pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov, zákazníkov lekární.