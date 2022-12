Ako trávili politici sviatky? Túry, návštevy, ale aj rýľovanie: Heger ukázal svoje ľadové hobby

Nechýbala k tomu ani fotografia. „Pozdravujem vás zo studenej vody. Otužovať som začal takmer pred rokom. Popri behu na schodoch je to moja obľúbená športová aktivita. Trénuje vytrvalosť, psychiku a v neposlednom rade je prospešná pre zdravé telo. Po pár minútach vo vode sa vždy zregenerujem a vyčistím si myseľ,“ napísal.

Vianočné otázky a odpovede prezidentky Čaputovej

Okrem toho vo svojom ďalšom vianočnom statuse opísal význam sviatkov spolu s odkazom pre Slovensko. „Zažívame neľahkú dobu, a práve v nej sú tieto prejavy to najdôležitejšie, aby sme ju čo najlepšie zvládli. Väčšinou sa veľké veci nerodia jednoducho, ale v náročných podmienkach. Verím, že i Slovensko nastúpilo na cestu úspechu a potrebnej premeny v týchto náročných chvíľach, ktoré sme za posledné tri roky zažili,“ uviedol.

Návštevy aj vytúžené prechádzky

Líder mimoparlamentného Hlasu sa vybral navštíviť svojich blízkych. „Z Vianoc sa aj tak najviac tešia deti. Tak, ako moje krsňa Vany a jej braček,“ napísal na sociálnej sieti. Dočasne poverená ministerka investícií sa po dlhej chorobe rozhodla ísť na prechádzku. „Meteorológovia predpovedali dážď až do Nového roka. Našťastie, tak, ako my všetci, aj oni sa občas pomýlia. Naša prvá vychádzka po dlhšej chorobe, ledva sme tých pár sto metrov vyšli,“ napísala Veronika Remišová.

Rýľovanie aj zapichnutá kosť

Čo to o sebe v špeciálnom videu prezradili aj liberáli. Aktivitu, akú o sebe prezradil šéf finančného výboru Marián Viskupič, by ste určite nečakali. Okrem trávenia času s rodinou a vychutnávania si dobrého jedla a oddychu, holduje Viskupič netradičnej činnosti. "Budem aj rýľovať moju záhradu, ktorú do tých Vianoc väčšinou nikdy nestihnem,“ povedal.

Vladimíra Marcinková prezradila, že mala v detstve paniku jesť ryby a tak jej mama kúpila špeciálne filé, na ktorom bol nápis žiadne kosti. „Predsa len sa jedna kosť našla, zapichla sa mi v hrdle a utekali sme do Levoče na pohotovosť, kde mi ju vybrali,“ povedala. „Dusila som sa v aute, myslela som si, že umieram, hysterčila som a mojim rodičom to bolo vtipné, lebo sa nevedeli vžiť do toho detského strachu. Boli to komické Vianoce,“ povedala. Čo prezradili ostatní, nájdete vo videu.