Gašparovič: Slovensko prežije, ak si ho nezničíme sami

Slovenská republika (SR) sa k úspechu prebojovávala ťažšie ako Česká republika (ČR). Povedal to bývalý prezident SR Ivan Gašparovič pri spomienkach na rozdelenie československej federácie a vzniku samostatnej SR. Dnes je Slovensko podľa neho úspešné, hoci sa mu nedarí tak dobre, ako by mohlo. Exprezident je presvedčený, že krajina prežije, ak si ju sami nezničíme.

Gašparovič spomína pri výročí rozdelenia federácie a vzniku SR a ČR na nerovnocenné postavenie Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Zdôrazňuje, že dnes sú obe krajiny suverénne a zodpovedné za vlastné politiky a nemôžu sa obviňovať, že jeden na druhého dopláca.

Slováci mali podľa jeho slov pri delení federácie slabšie postavenie. „Spočívalo v tom, že sme neboli tak dobre pripravení, išli sme do neznáma, čo bola veľká zodpovednosť nás, ktorí sme pri tom boli. Pamätám si, ako sa Mečiar rozčúlil na našich ekonómov, ktorí mu po stretnutí s českými ekonómami povedali, že Česi sú za rozdelenie. Pýtal sa ich, dokedy vydržíme my, či do zajtra, do roka, do dvoch. Nikto mu to nepovedal, rozčuľovalo ho to,“ spomína Gašparovič.

Pred 30-timi rokmi podľa neho nikto celkom presne nevedel, ako dopadne Slovensko. „Vedeli sme, že Česi budú na tom lepšie. Ťažšie sme sa k úspechu prebojovávali ako česká strana,“ uviedol pre TASR. Úspech Slovenska pripisuje aj vstupu do Európskej únie a eurozóny. „Ak by sme tam neboli, boli by sme na tom horšie,“ podotkol. Do ďalších rokov varuje pred ničením si kultúry, vlastného jazyka, tradícií. „Slovensko prežije, ak si ho nezničíme sami,“ uzavrel.