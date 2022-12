Nelia z Charkova na Slovensku oslavuje Vianoce dvakrát

Riadia sa juliánskym kalendárom, a tak Štedrý deň budú oslavovať až 5. januára. Tie „pravé“, radostné a bezstarostné Vianoce však tento rok zostanú iba zbožným želaním.

Z vojnou zmietanej Ukrajiny totiž od 24. februára 2022 utieklo na Slovensko viac ako milión ľudí. O dočasné útočisko u nás požiadalo niečo viac ako stotisíc z nich. Medzi nimi je aj 39-ročná Nelia.

„Na Slovensku som krátko. Prišla som iba pred dvoma týždňami so svojou 9-ročnou dcérou. Pochádzame z Charkova, odkiaľ sme odišli, keďže nám tam začali vypínať elektrinu. Dva mesiace sme žili v Ľvovskej oblasti a odtiaľ sme prišli k vám, do Košíc,“ popisuje svoju cestu žena, ktorá na Ukrajine zostávala hlavne kvôli svojmu manželovi, aby mu bola nablízku, a 20-ročnej druhej dcére, ktorá v Ľvove študuje psychológiu.

Útočisko našli v doškoľovacom stredisku U. S. Steel, ktoré je v Medzeve a sú tam ubytovaní aj iní ukrajinskí odídenci. Nelii aj jej dcére sa tu veľmi páči. „Sú tu príjemní ľudia, zatiaľ máme všetko, čo potrebujeme. Dokonca sú k dispozícii sociálni pracovníci aj psychológ, ktorého služby sme tiež využili,“ hovorí s ťažkým povzdychom, keďže pred necelými dvoma mesiacmi prišla o svojho muža. „Zomrel ako dobrovoľník, keď zachraňoval ľudí z horiaceho domu. Zasypala ho tam stena.“

Z rodiny ako prvá do Košíc odišla jej svokra. „Je onkologická pacientka a veľmi ťažko sme jej vedeli na Ukrajine zabezpečovať liečbu. Tak sme sa dohodli, že u vás jej asi bude lepšie. Musím povedať, že to tak aj je. Má veľmi dobrú zdravotnú starostlivosť a je ubytovaná v Dome sv. Lazara, ktorý prevádzkuje gréckokatolícka charita v Košiciach. Keď môj muž zomrel, navrhla nám, aby sme prišli za ňou. Staršia dcéra však chcela zostať u mojej mamy na Ukrajine.“

Keďže je Nelia na Slovensku krátko, prácu zatiaľ nemá. Akurát sa stihla pred sviatkami zaregistrovať. Potom bude mesačne dostávať 68 eur z úradu práce. „Pomáha mi charita, ktorá nám zabezpečila ubytovanie a stravovanie bezplatne. Vrátiť sa na Ukrajinu ani nemám kde, keďže náš byt zhorel. Čo bude ďalej, ešte neviem. Najprv sa z toho všetkého musím spamätať. Je to ešte veľmi čerstvé. Určite sa chcem naučiť jazyk, aby som bola platným členom tejto spoločnosti.“

Vianočné sviatky sa už pre nich začali. Tohto roku ich budú sláviť dvojmo. V ubytovni pre nich pripravili slávnostnú štedrú večeru 24. decembra a nechýbal ani program. „Beriem to tak, ako to je. Jedlo bolo chutné, hoci trochu iné, ako sme u nás doma zvyknutí, a v programe zaznela aj krásna koleda, ktorá mi pripomenula moju domovinu. Viem však, že si tu v Medzeve pripomenieme aj pravoslávne Vianoce. Na stole by nemali chýbať bravčové kotlety a huspenina. Ak by ma vyzvali, či im s nejakým jedlom pomôžem, veľmi rada sa pridám.“

Nelia má však v hlave stále ich ostatné spoločné Vianoce v Charkove. „Štvrtého januára sme zvykli stavať stromček. Štedrý večer máme 5. januára. Pod stromček si zvykneme dávať rôzne darčeky, ale nesmú tam chýbať aj mandarínky. Na stromčeku sú okrem ozdôb aj rôzne sladkosti. Štedrá večera u nás pozostáva z 12 druhov jedla. Každé jedlo symbolizuje napríklad lásku, zdravie, dôveru… Podáva sa napríklad kapusta, zemiaky, ryby, cesnak, med, fazuľa, pirohy, mačanka či slivčanka.

Okrem iného si pripravujeme aj staroslovanské jedlo zo pšenice a medu. Z neho zvykla naša staršia dcéra odniesť aj svojim krstným rodičom. V prvý vianočný sviatok – sviatok Božieho narodenia, si spievame koledy,“ popisuje klasické ukrajinské Vianoce Nelia, ktorá si najradšej spomína na tie, keď mala 30 rokov. „Rodina mi vtedy darovala medailón, na ktorom bolo venovanie, a zavesili mi ho na stromček. Bol to asi môj najkrajší darček. Dnes by som všetky darčeky oželela, len aby už bol pokoj. Veľmi mi chýba môj manžel a dcéram ich otec.“

So staršou dcérou je Nelia v každodennom kontakte. „Dúfam, že bude v poriadku a verím, že sa jej na pravoslávne sviatky podarí prísť za nami na návštevu. Som presvedčená, že všetko to zlé, čo teraz zažívame, raz prejde a my sa budeme ďalej tešiť zo života. Budem rada, ak si tu aj moja mladšia dcéra nájde svoje miesto a bude šťastná. Mám pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Pre svoje deti musím byť teraz mamou aj otcom v jednej osobe, aby tú stratu tak nepociťovali,“ dodáva na záver.