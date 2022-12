TANAP: Ochranári vyzývajú na oslavy nového roka v tichosti. Pozor aj na lampióny šťastia

HaZZ: Zábavnú pyrotechniku by ľudia nemali zapaľovať priamo v ruke

Zábavnú pyrotechniku by ľudia nemali zapaľovať priamo v ruke či v blízkosti tváre. Vyvarovať by sa mali aj jej odpaľovaniu v sklenených fľašiach či iných nádobách. Pripomínajú to hasiči, ktorí v súvislosti s novoročnými oslavami apelujú na opatrnosť pri používaní zábavnej pyrotechniky.

Pripomínajú, že každoročne počas Silvestra a Nového roka evidujú nárast výjazdov práve v dôsledku neodborného používania a manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. „Na prelome rokov 2021 a 2022 vzniklo až 39 požiarov, ktoré boli spôsobené zábavnou pyrotechnikou,“ spresnila hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.

V rámci súboru odporúčaní, ako prežiť bezpečný Silvester, HaZZ zdôrazňuje, aby ľudia nevyhadzovali zapálenú pyrotechniku z okien, balkónov či terás. „Mohol by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,“ upozornila Križanová. Zabrániť by mali tiež jej priamemu styku s deťmi či zvieratami.

Ak pyrotechnika nevybuchne, hasiči radia zaliať ju dostatočným množstvom vody, neodporúčajú ju opätovne zapaľovať. „Nevykonávajte neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky,“ doplnili.