Konope, záškoláctvo či drobná krádež. Koho tento rok omilostila Čaputová?

Právomoc udeľovania milostí hlave štátu priznáva ústava v článku 102, pod písmenom j. „Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie,“ uvádza ústava. Kým milosť sa vzťahuje na individuálne prípady, amnestia je vlastne hromadnou milosťou.

Odvrátenú tvár tejto právomoci pre slovenskú spoločnosť predstavuje najmä amnestia na zločiny súvisiace s únosom a s zavlečením syna prezidenta Kováča, o ktorých rozhodol v marci 1998 ako zastupujúci prezident vtedajší premiér Vladimír Mečiar. Práve občianska iniciatíva, ktorá v roku 2017 pomohla k zrušeniu týchto amnestií, Čaputovej pomohla do Prezidentského paláca. Aj preto po nástupe do funkcie Čaputová avizovala, že inštitút amnestie vo svojom funkčnom období nevyužije.

Konope, krádež aj nehoda

V roku 2022 dostali prezidentské milosti štyria odsúdení. Udelila ju napríklad 29-ročnému mužovi, ktorý za marihuanu v hodnote necelých 55 eur dostal 10-ročný trest odňatia slobody. Prihliadla aj na to, že trpí nevyliečiteľnou chorobou. Rovnako prezidentka pomohla aj 28-ročnému mužovi, ktorý za kúpu a prechovávanie marihuany dostal päťročný trest za mrežami. Z neho si už viac ako tri roky odsedel.

„Prezidentka Slovenskej republiky sa plne stotožňuje s myšlienkou, že drogovú trestnú činnosť je potrebné primerane postihovať, avšak je potrebné rozlišovať medzi dílermi a konzumentmi. Vzhľadom na osobu odsúdeného a spoločenskú nebezpečnosť jeho konania možno doposiaľ vykonaný trest odňatia slobody považovať za dostatočný,“ odôvodnila hlava štátu.

Ďalšej 48-ročnej žene odsúdenej za dopravnú nehodu s troma ľahko zranenými ľuďmi zas hlava štátu odpustila trest zákazu šoférovania. Jej manžel, ako aj matka totiž trpia vážnym onkologickým ochorením, ktoré si vyžaduje časté cesty do nemocnice a bez vodičského oprávnenia ich táto rodina nemá ako zabezpečiť.

Posledným tento rok omilostneným odsúdeným je 35-ročná matka šiestich detí. Za drobnú krádež v hodnote 28 eur bola odsúdená na jednoročný podmienečný trest. Jej deti ale dostali v škole neospravedlnené hodiny, čím matka v skúšobnej dobe porušila pravidlá podmienečného trestu a musela nastúpiť na rok do väzenia. „Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä zložitú sociálnu situáciu rodiny,“ vysvetlila prezidentská kancelária.

Podklady na rozhodovanie prezidentky v konaní o udelení milosti zabezpečuje ministerstvo spravodlivosti, konkrétne odbor väzenstva a referátu milostí. Ako si ale prezidentka vyberá prípady a ľudí, ktorých omilostí? „Prezidentka pri rozhodovaní berie do úvahy množstvo faktorov, ako je napríklad zdravotný stav či aktuálna životná a sociálna situácia odsúdeného. Prihliada aj na jeho rodinu. Každý jeden prípad posudzuje individuálne,“ priblížil pre Pravdu hovorca kancelárie prezidenta Martin Strižinec.

Konkrétne prípady pre prezidentskú kanceláriu pripravuje odbor legislatívny a milostí. „Žiada posudky od sociálnych úradov, samospráv, skúma zdôvodnenia rozhodnutí súdov, zaujíma sa o život páchateľa pred spáchaním trestného činu a jeho pohnútky a motív,“ vysvetlil prezidentkin hovorca.

„Prezidentka posudzuje aj to, či výkon trestu pôsobí na páchateľa výchovne, a tiež jeho schopnosť vrátiť sa do normálneho života a byť prínosom pre rodinu, deti aj pre celú spoločnosť. Prezidentka v jednotlivých prípadoch zohľadňuje a v konečnom dôsledku zmierňuje tvrdosť trestu a pri rozhodovaní posudzuje aj to, či by ďalší výkon trestu ešte napĺňal jeho pôvodný zmysel,“ doplnil Strižinec.

Srdcové záležitosti

Samotná prezidentka, ktorá je zároveň právničkou, tému milostí označila dokonca za svoju srdcovú záležitosť. „Teoreticky je to tak, že môžem kohokoľvek pustiť na slobodu, kto je vo výkone trestu alebo kto bol odsúdený právoplatne za spáchanie trestného činu. Je to pre mňa veľmi zaujímavá agenda. Je to veľmi silná právomoc a veľmi silná agenda a je to taká jedna z mojich ako keby v podstate srdcových záležitostí,“ povedala Čaputová ešte v roku 2021 vo svojom podcaste Zjednotená krajina.

„Sú to silné ľudské príbehy. Veľmi poctivo sa snažíme zistiť tú situáciu, aby sa nestala chyba, lebo aj to je možné. Ale pre mňa je napríklad indikáciou aj to, keď súd síce uložil trest, ale ďaleko pod hranicou spodnej sadzby. Lenže súd nemôže uložiť milosť, tú môže udeliť iba prezident republiky. Takže už aj tam sú náznaky toho, akým spôsobom sa súd v tom odsudzujúcom rozsudku na ten skutok pozeral. No, takže toto je taká, ako keby pekná, silná, ľudská agenda,“ vysvetlila Čaputová.

Prezidentka zaspomínala na príbeh omilostenej 41-ročnej ženy, ktorú do väzenia dostalo záškoláctvo jej detí. Matka 11 detí najprv stratila bývanie, v ktorom žila s druhom, ktorý ju pod vplyvom alkoholu týral. Prezidentka jej 12. mája 2020 po zohľadnení ťažkej životnej situácie zo 7-mesačného trestu odpustila jeho nevykonaný zvyšok a zároveň odsúdenej odpustila dva tresty odňatia slobody vo výmere 2 roky, ktorých výkony boli súdom podmienečne odložené.

„Je to osoba, ktorá bola aj obeťou domáceho násilia, sama sa starala o tieto deti, celý život pracovala. No, a keď nastúpila do výkonu trestu, dokonca aj predtým tie deti už naplno chodili do školy, a nevymeškali ani hodinu, čiže sa ten stav napravil a bol dôvod omilostiť ju a vrátiť ju do toho rodinného prostredia, aby sa o tie deti mohla ďalej starať. Snažíme sa zistiť v miere, ktorá je možná aj to, ako sa tým ľuďom darí následne. Tá pani je, samozrejme, opäť zamestnaná, deti chodia do školy. Keď tú žiadosť písala vo výkone trestu, tak jej ostatné spoluväzenkyne hovorili, že no určite vyberú akurát teba. Považovali to za úplne naivný a nemožný krok. Napriek tomu ho podstúpila aj pod tlakom svojich detí,“ dodala prezidentka.