Vyoperované zdravé oko ale aj magnetické predlžovanie kostí. Aké unikáty sa chirurgom podarili v roku 2022?

Počet operácií na Slovensku klesol počas dvoch rokov pandémie o tretinu. Nie však preto, že by bolo menej chorých. Dôvodom pre škrty v plánoch boli nedostatočné kapacity vyťaženého sektora. Podľa údajov Asociácie na ochranu práv pacientov tak dnes čaká na svoj zákrok už každý tretí diagnostikovaný pacient. Teraz, po návrate do normálu, sa nemocnice snažia dobiehať to, čo museli pre koronavírus odkladať.

Nad pacientami visel koncom roka pomyseľný Damoklov meč hromadných výpovedí nemocničných lekárov. Nakoniec sa však štát dohodol na platových podmienkach s Lekárským odborovým združením a k odloženiu plánovaných operácií nedošlo. Kedy sa naplnia ostatné body memoranda na stabilizáciu zdarvotníctva, zatiaľ známe nie je.

Koncom júna Slovenskom zarezonovala operácia päťdesiatročného pacienta s rakovinou, ktorá sa skončila fatálne. Prišiel o zrak, pričom na vine boli chyby a zanedbanie povinností zo strany operačného tímu. Pre profesorku, ktorá zákrok viedla, to znamenalo životnú traumu a koniec na pracovisku. Prišli výčitky, jej následná hospitalizácia na psychiatrii. Nemocnica dostane za chybu pokutu, ktorej výšku určí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Plnohodnotnejší život s cukrovkou

Koncom októbra zrealizovala ako prvá na Slovensku Univerzitná nemocnica Martin (UNM) autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov, ktoré v podžalúdkovej žľaze zabezpečujú tvorbu inzulínu. Autotransplantácia do pečene sa martinským lekárom podarila vďaka spolupráci s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Na tlačovej konferencii v UNM informovali, že po čiastočnom alebo úplnom odstránení podžalúdkovej žľazy zostane vďaka unikátnej metóde u pacienta zachovaná produkcia inzulínu, ktorý je kľúčový pre rovnováhu cukru v krvi.

Operáciu v martinskej nemocnici podstúpil 29-ročný Šimon. „Pacient trpel opakovanými, život ohrozujúcimi zápalmi podžalúdkovej žľazy. Ako príčinu týchto zápalov mu zistili vrodenú chronickú pankreatitídu, pri ktorej hrozí riziko vzniku rakoviny pankreasu. Orgán sa preto musel celý odstrániť, čo by však pacientovi spôsobilo ťažkú formu cukrovky,“ vysvetlila Lenka Nosáková z ambulancie pre ochorenia pankreasu a neuroendokrinných nádorov Internej kliniky gastroenterolo­gickej UNM.

Na operačnom zákroku sa podieľal multiodborový tím UNM a zapojení boli aj lekári z IKEM v Prahe. „Pacientovi sa aplikovala infúzia s Langerhansovými ostrovčekmi do riečiska, ktoré ústi do pečene. Autotransplantáciu realizoval priamo v UNM prednosta Kliniky diabetológie IKEM Peter Girman. Výkon prebehol bez závažnejších komplikácií,“ dodal prednosta Kliniky všeobecnej a viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM Juraj Miklušica.

Pacienta prepustili z nemocnice do domácej liečby na dvanásty deň od operácie. „Sme radi, že sa takýto komplexný výkon podarilo realizovať po prvýkrát práve na pôde UNM. Celková úspešnosť operácie sa prejaví zhruba po troch mesiacoch, kedy by mala produkcia inzulínu dosiahnuť maximálnu úroveň,“ doplnil Miklušica.

„Posledný rok a pol bol veľmi ťažký. Asi jednu tretinu z tohto času som bol v nemocnici. Po operácii je predpoklad, že sa budem môcť normálne stravovať, budem môcť normálne pracovať a žiť skoro plnohodnotný život. Verím, že budem môcť robiť všetky veci, čo ma predtým bavili a napĺňali,“ povedal Šimon.

Endoskopický zákrok ošetrenia vyskočenej platničky začali koncom marca robiť v Nových Zámkoch, ako v prvej štátnej nemocnici na Slovensku. Pacient sa už večer po operácii postavil na nohy.

Pri pôrode zachránili novorodenca

Tím lekárov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v polke októbra vykonal unikátnu operáciu, kedy pri pôrode zachránili novorodenca s nádorom na krku. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Dieťaťu podľa UNB ešte pred narodením ultrazvukom diagnostikovali rozsiahly nádor, ktorý mu bránil prehĺtať plodovú vodu. U matky sa preto potvrdilo veľké množstvo plodovej vody v maternici, pri ktorom hrozil jej predčasný odtok.

Okrem toho nádor tlačil na krk novorodenca, čím hrozila nielen porucha prehĺtania, ale aj jeho udusenie. „Pri utlačenej dýchacej trubici vzniká riziko, že by sa dieťatko nedokázalo po pôrode nadýchnuť, pričom desať minút bez dychu môže mať u novorodenca fatálne následky," vysvetlila nemocnica.

Pôrod sa preto uskutočnil za účasti viacerých odborných tímov pre prípad, že by bolo potrebné vykonať akútne otvorenie dýchacej trubice. Išlo o odborníkov z pôrodníckeho, novorodeneckého, anesteziologického a detského otorinolaryngo­logického tímu.

„Pri cisárskom reze sa vybral novorodenec bez prerušenia pupočníka, takže stále dochádzalo k výmene plynov cez placentu a nehrozilo udusenie. Pripojenému novorodencovi sa podarilo zaistiť dýchacie cesty zavedením trubice aj v mieste zúženia, takže nehrozilo udusenie,“ vysvetlila nemocnica s tým, že potom lekári prerušili pupočník a dokončili cisársky rez. Následne dieťa stabilizovali a preložili na intenzívne oddelenie.

Odstránenie brušnej aneuryzmy

Aneuryzma brušnej aorty je jedným z najzávažnejších cievnych ochorení. Ide o vydutie v najväčšej telovej tepny a ak praskne, pacient do niekoľkých minút zomiera. Slovensko ročne eviduje približne 3000 pacientov s aneuryzmou aorty. Najčastejšie sa aneuryzma brušnej aorty objavuje u mužov nad 60 rokov, fajčiarov, ľudí s vysokým krvným tlakom či s inými cievnymi ochoreniami. Väčšie riziko majú aj príbuzní ľudí s aneuryzmou.

Lekári Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave zrealizovali koncom septembra unikátny zákrok na odstránenie brušnej aneuryzmy. Išlo o prvú operáciu tohto typu v strednej a východnej Európe. Aneuryzmu vyplnili špeciálnym materiálom.

Novou metódou sa má predísť zlyhaniu operácie a potrebe ďalšieho zákroku. Uviedol to vedúci lekár oddelenia intervenčnej angiológie NÚSCH Petr Vařejka.

Pôvodná metóda spočíva v zavedení tzv. stentgraftu. Vpichom do stehennej tepny v slabinách sa do aneuryzmy zavedie špeciálna výstuž, ktorej úlohou je presmerovať tok krvi a neprepúšťať krv do výdute. „Vo vaku príde v ideálnom prípade ku zrazeniu krvi a výduť sa zmenší,“ vysvetlil Vařejka.

V desiatich až 20 percentách prípadov však dochádza v dôsledku netesností k zatekaniu krvi do výdute, čo si môže vyžadovať ďalšie intervencie a aneuryzma môže napriek zákrokom prasknúť.

Novinka spočíva vo vyplnení výdute (aneuryzmy) špeciálnym materiálom – biokompatibilným polymérom – po vykonaní stentgraftu. Spoločne so zrazenou krvou má zabrániť pretekaniu krvi do aneuryzmy a jej prasknutiu. Znižuje sa tak riziko neúspešnosti zákroku. Do 2,5 roka materiál telo vstrebe.

Zelený zákal

Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty a na Slovensku ním trpí asi šesť percent populácie. Prejavuje sa zvyšovaním vnútroočného tlaku. Pacienti často berú lieky alebo si musia niekoľkokrát denne kvapkať do oka špeciálne kvapky.

Na zelený zákal používajú v bratislavskej Nemocnici svätého Cyrila a Metoda mikroimplantát. Ten pomôže znížiť vnútroočný tlak. ho voperovali už desiatim pacientom. Pri liečbe glaukómu používajú najmodernejší mini-invazívny zákrok.

Po dohode poisťovne operáciu preplácajú. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že implantát vydrží šesť rokov.

Hlboká stimulácia mozgu

Parkinsonovou chorobou na Slovensku podľa odhadov trpí približne 15-tisíc ľudí. Pacientom sa trasú ruky a majú aj poruchu reči. Terapia je plne hradená zdravotnými poisťovňami. Ľudia s Parkinsonovou chorobou a ich blízki už niekoľko rokov poznajú metódu hlbokej stimulácie mozgu, ktorá môže prejavy Parkinsonovej choroby vypnúť doslova jedným tlačidlom. Zavedenie elektród do mozgu však predstavuje jeden z náročnejších neurochirurgických výkonov. Lekári v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, vďaka najmodernejšiemu prístrojovému vybaveniu, začali využívať najkomfortnejšiu a najmenej invazívnu metódu implantácie ako prví na Slovensku.

Príčinou vzniku Parkinsonovej choroby je odumieranie nervových buniek produkujúcich dopamín. Táto látka zaisťuje správny prenos signálov medzi nervovými bunkami a je dôležitá pre riadenie a koordináciu pohybu a činnosť svalov. Následné príznaky ako tras, zlá koordinácia pohybu a poruchy reči sú dôsledkom práve ubúdania dopamínu v štruktúrach mozgu. V neskorších fázach choroby sa dostavujú vôľou nezvládnuteľné mimovoľné pohyby a kŕče a široké spektrum nemotorických príznakov – od zažívacích ťažkostí, porúch spánku až k mnohým psychiatrickým problémom.

Liečba sa preto zameriava najmä na zmiernenie nepríjemných prejavov a minimalizáciu zdravotného postihnutia. Pre pacientov, ktorým nezaberá klasická medikamentózna liečba, je na Slovensku už niekoľko rokov dostupná unikátna metóda hlbokej stimulácie mozgu. Tá prostredníctvom implantovaného neurostimulátora a elektród zavedených do špecifických štruktúr mozgu pomáha pomocou pravidelných elektrických impulzov zmierňovať nepríjemné prejavy Parkinsonovej choroby. Vďaka tomu dokáže vrátiť pacientom a ich rodinám stratenú kvalitu života a psychickú pohodu.

„Máme k dispozícii najmodernejší neurostimulátor využívajúci tzv. „data driven therapy“, teda liečbu na základe získaných dát od konkrétneho pacienta s využitím technológie BrainSense. Moderná technológia obsiahnutá v neurostimulá­toroch nám lekárom pomáha so správnym nastavením terapie, čím pacientom významne uľahčuje život. V praxi to vyzerá tak, že neurostimulátor zavedieme pod kľúčnu kosť, odkiaľ je spojený s mozgom pacienta pomocou tenkých elektród. Neurostimulátor následne sníma mozgové signály, na základe ktorých terapiu nastavíme a vyhodnotíme jej účinnosť,“ vysvetľuje doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. z Neurologickej kliniky UNLP a LF UPJŠ Košice.

Celosvetovo už podstúpilo takúto liečbu viac ako 300-tisíc pacientov. Na Slovensku je to viac ako 250 pacientov. Terapia je plne hradená zdravotnými poisťovňami.

Magnetické predĺženie kosti

Jedinečná operácia v žilinskej nemocnici – 15-ročnému pacientovi predĺžili ramennú kosť. Využili na to inovatívnu metódu. Do kosti mu vložili magnetický vnútrodreňový fixátor. Túto metódu použili ako prví na Slovensku aj v Česku.

Metódu rozťahovania kostí pomocou magnetu aplikovali v žilinskej nemocnici pred dvomi rokmi na dolných končatinách. Očakávajú, že dobré výsledky dosiahnu aj na ramennej kosti.

Magnetický fixátor sa dá použiť iba u pacientov, ktorí už majú ukončený vývoj kostí, teda najmenej 14 až 15-ročných. Kratšia ramenná kosť pre pacienta neznamená iba kozmetický, ale aj funkčný problém. Po úspešnej operácii stačí krátky pobyt v nemocnici a posúvanie magnetického fixátora zvládne rodina doma. Asi po 18 mesiacoch po ukončení predlžovania lekári z kosti fixátor vyberú.