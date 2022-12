Nové rozdelenie nemocníc. Aké zariadenie bude vo vašom meste? (+tabuľka)

"Reforma si nekladie za cieľ rušiť dobre fungujúce nemocnice či oddelenia. Práve naopak, reformou nemocníc stabilizujeme dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ zdôraznil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozdelené do kategórií a označené ako V., IV., III., II. a I. úroveň, pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu. Najskôr sa nemocnice delili na komunitné, regionálne, komplexné, koncové a národné, no rezort zdravotníctva priblížil, že mená na nižších úrovniach dostatočne neodzrkadľovali to, čo môže nemocnica v skutočnosti poskytovať a názov „komunitná“ si získal negatívne spojenie.

Podľa prvej fázy podmienenej kategorizácie sa zariadením takzvanej piatej úrovne stala Univerzitná nemocnica v Bratislave spolu s partnerskými nemocnicami. Okrem komplexnej starostlivosti z ostatných úrovní sa zameria aj na výkony vysokošpeciali­zovanej starostlivosti s veľmi zriedkavými výskytom. Ilustračným príkladom je transplantácia srdca. Vďaka tomu nemocnica bude slúžiť pacientom so zriedkavými a komplikovanými zdravotnými ťažkosťami z celého Slovenska.

Nemocnicami štvrtej úrovne sa stanú Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Zároveň, úlohy štvrtej úrovne bude plniť aj Univerzitná nemocnica v Bratislave. Okrem komplexnej starostlivosti nižších úrovní nemocnice budú poskytovať aj špecializovanú starostlivosť s nízkou početnosťou, napríklad vysoko komplexné výkony v neurochirurgii či kardiochirurgii.

Do tretej úrovne boli podmienene zaradené Univerzitná nemocnica Martin, Fakultné nemocnice Trnava, Nitra, Trenčín, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Sieť nemocníc tretej úrovne dopĺňajú aj tri nemocnice vyšších úrovní. Pacienti v nich nájdu komplexnú akútnu a plánovanú starostlivosť: od starostlivosti o akútne ťažké úrazy cez onkochirurgické zákroky až po intervenčnú liečbu.

Kedy príde zmena?

Prvé reálne zmeny v praxi by mali ľudia pocítiť v nemocniciach v roku 2024. Ministerstvo zdravotníctva už v minulosti viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na iný typ starostlivosti. Nemocnice najnižšieho typu nemajú povinné žiadne zákroky, no mal by byť v nich dostupný urgentný príjem. Povinnú urgentnú starostlivosť ministerstvo vyžaduje až od nemocnice v druhej kategórii. Rozdiel medzi nemocnicou najvyššej kategórie a štvrtou kategóriou je len v rozmedzí poskytovania chirurgickej starostlivosti.

Napríklad v nemocniciach prvej úrovne, teda najnižšej, nemusí byť nič povinné a je na jej vedení, na ktoré špecializácie sa bude sústrediť. Budú si môcť vybrať maximálne šesť doplnkových programov, na ktoré sa v budúcnosti budú chcieť zamerať. Medzi nimi môže byť napríklad brušná chirurgia či gynekológia.

Optimalizácia siete nemocníc má za úlohu slovenský zdravotný systém prispôsobiť 21. storočiu, priblížila Ildikó Kukanová, generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia na ministerstve zdravotníctva. Reforma, ktorej výsledok by mala krajina pocítiť už o tri roky, má znížiť počet akútnych nemocníc a nahradiť ich komunitnými, ktoré by sa sústredili na doliečovanie. Urgentný typ zdravotnej starostlivosti, či už formou ambulancie, alebo lôžkovej časti však zostane v každej z nemocníc v regióne. Zoznam nemocníc predstaví rezort dnes.

Následne do 30. júna chce mať rezort hotovú metodiku vyhodnotenia siete. Príprava nemocníc a zdravotných poisťovní, aby začali fungovať po novom, je naplánovaná do 31. januára 2023. Začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa podmienok novej siete by sa malo spustiť od 1. januára 2024. Odvtedy budú vytvorené čakacie lehoty pre 614 medicínskych služieb a budú definované v rozmedzí od siedmich do 365 dní.

Niektoré oddelenia by zanikli i samé

Viac ako 75 percent všetkých hospitalizácií, bude poskytovaná práve nemocnicami prvej a druhej úrovne, ktorých je viac ako 50. V prípade nemocníc druhej úrovne bude poskytovaná štandardná starostlivosť v pôrodníctve, výmeny kĺbov či základné chirurgické zákroky.

„Výsledky prvej fázy je nevyhnutné brať ako základnú kostru nemocničnej siete. V súčasnosti sú podmienene vyhodnotené len povinné medicínske programy od druhej úrovne nemocníc. V následnej fáze budú kategorizované ďalšie programy. Inými slovami, ak konkrétne oddelenie v nemocnici nie je zaradené pod povinný medicínsky program, prvá fáza kategorizácie sa tohto oddelenia netýka. Rovnako sa prvá fáza netýka špecializovaných zariadení, ako je napríklad Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy,“ hovorí Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Výsledky druhej fázy kategorizácie nemocníc ministerstvo zverejní v prvom štvrťroku 2023.

Prebiehajúca reforma nemocníc je reakciou na živelné dočasné i trvalé zániky nemocníc či oddelení po celom Slovensku. Na príprave reformy pracovalo viac ako 400 klinických odborníkov, predchádzali jej dlhé mesiace odborných diskusií so všetkými dotknutými subjektami vrátane samotných nemocníc.

Kategorizácia je podľa rezortu hlavným pilierom reformy nemocníc na Slovensku. Rezort verí, že prinesie vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, zagarantuje čakacie lehoty na plánovanú starostlivosť a ukončí éru „hľadania lekára po známosti“.