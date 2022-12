Prieskum: Víťazom Hlas, PS dýcha na krk Smeru. Za ľudí na úrovni kotlebovcov

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhral Hlas so ziskom 19,1 percenta hlasov. Nasledovali by Smer (16,7 percenta) a Progresívne Slovensko (PS) s 14,1 percenta. Vyplýva to z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median.