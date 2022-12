Ako bude Slovensko oslavovať príchod Nového roka? Pozrite si, čo plánujú najväčšie mestá

Silvestrovské oslavy konečne môžu prepuknúť naplno. Chystajú sa na ne takmer vo všetkých kútoch Slovenska. Inak to nie je ani v hlavnom meste. „Vnímame opätovný záujem Bratislavčanov o spoločné a bezpečné privítanie Nového roka,“ uviedla hovorkyňa tamojšej samosprávy Dagmar Schmucková. Polnočný ohňostroj síce radnica neorganizuje, no upozornila, že profesionálny pripravuje Úrad vlády SR. Pri príležitosti 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky ho odpália z Bratislavské­ho hradu.

„Posledné sekundy starého roka si môžu obyvatelia a návštevníci nášho mesta odrátať na Hviezdoslavovom námestí,“ upozornila Schmucková. Vysvetlila, že pred historickou budovou Slovenského národného divadla bude kvôli tomu umiestnená nadrozmerná svetelná časomiera. Program sa tam však začne už tri hodiny pred polnocou. Moderovať ho bude Ján Gordulič, hudobnú atmosféru dotvorí dídžej. Okrem iného tam zaznie Straussov valčík. Nebude chýbať koncoročný príhovor primátora Matúša Valla. Radnica zdôrazňuje, aby sa ľudia rozhodnutí stráviť posledné chvíle starého roka v uliciach hlavného mesta vyvarovali používaniu vlastnej pyrotechniky. Takisto narábaniu so sklenenými fľašami či inými nebezpečnými predmetmi.

Východ s ohňostrojmi

Košičania pripravili párty na privítanie Nového roka aj pre tých najmenších. Detský Silvester plný smiechu, zábavy a radosti odštartovali v historickej radnici už o desiatej doobeda. Deti oslávili posledný deň tohto roka v spoločnosti zabávača Uja Ľuba. Ten si pre ne nachystal rozprávku Ako čerti anjelom Vianoce ukradli, nasledovali UsmievAnka s pesničkovou šou, tancujúci maskoti a bláznivá diskotéka.

Hlavný silvestrovský program sa v metropole východu začne na Hlavnej ulici pri Immaculate o siedmej večer. Ponesie sa v duchu revivalových kapiel, diskotékovej šou a vyvrcholí polnočným ohňostrojom. „Na kompletnú organizáciu Košických rozprávkových Vianoc a silvestrovských osláv bolo z rozpočtu referátu kultúry Magistrátu mesta Košice vyčlenených spolu 55-tisíc eur,“ prezradil hovorca Dušan Tokarčík.

Polnočný ohňostroj nevynechajú ani v Prešove. Predchádzať mu bude zábava, ktorú na Hlavnej ulici odštartujú o deviatej večer. Vystúpia kapely Akustika, Chiki liki tu-a a potom to rozprúdi bubnová šou Batida. Po ohňostroji začne veľká párty s dídžejom Dlugoshom. „Celkové náklady na to sú približne 15-tisíc eur. Z toho na pyrotechniku mesto vyčlenilo 3,5 tisíca,“ objasnila hovorkyňa radnice Terézia Rácová. Zdôraznila pritom, že si uvedomujú neblahý vplyv takéhoto podujatia na rôzne oblasti, vrátane negatívneho dopadu na životné prostredie. „V budúcnosti plánujeme prejsť na šetrnejšiu alternatívu k ohňostrojom. Tá si však vyžaduje dlhšie plánovanie a čas, ktorý sme tentoraz nemali k dispozícii,“ doplnila.

Niekde vo veľkom, inde skromne

V srdci Slovenska sa oslavy začnú až o pol jedenástej večer, kedy nimi ožije banskobystrické Námestie SNP. Silvester tam odštartujú koncertom slovenskej kapely Puding pani Elvisovej. Dvadsať minút pred polnocou ju vystrieda chorvátske Duo Kyselí Krastafci so svojou ohňovou šou. „S pomocou veľkoplošnej obrazovky potom odpočítame posledné sekundy starého roka. Po polnoci sa o zábavu postará dídžej Adžarv s najznámejšími oldies hitmi. Diskotéka pod holým nebom potrvá zhruba do pol druhej ráno,“ povedala hovorkyňa mesta pod Urpínom Dominika Adamovičová.

Banskobystričania pokračujú tiež svojou tradíciou spred pandémie – je ňou slávnostný novoročný program v prvý januárový deň, aby si ho mohli užiť aj rodiny s deťmi. O šestnástej hodine začne koncertom speváčky Simy Magušinovej, ľuďom sa potom prihovorí primátor Ján Nosko. Ten pôvodne na tento deň plánoval pyromuzikálny ohňostroj, no poslanci mestského zastupiteľstva ho z ekologických dôvodov neschválili. Na silvestrovské a novoročné oslavy „odklepli“ zhruba 10-tisíc eur.

Silvestrovať spoločne však nebudú v Žiline. Mesto žiadny program nechystá. Potvrdila to hovorkyňa radnice Barbora Zigová. „Žilina v tomto roku neplánuje organizovať žiadne novoročné oslavy,“ podotkla. Zdôvodnila to tým, že v rozpočte na to peniaze nevyčlenili. „Stretávame sa s rozdielnymi názormi Žilinčanov. Niektorí sú za ohňostroj, iných zase vyrušuje. Do budúcnosti preto plánujeme zvážiť skôr svetelnú šou, prípadne niečo, čo obyvatelia prijmú lepšie ako ohňostroj,“ dodala.

Skromnejšie oslávia Nový rok aj v Trenčíne. Disko párty na Mierovom námestí sa začne dve hodiny pred polnocou. „Z rozpočtu sme na túto akciu vyčlenili necelých tisíc eur. Ohňostroj už niekoľko rokov nemáme. Dôvodom je naša tolerancia k zvieratám a ľuďom, tiež ochrana životného prostredia. Obyvatelia sa s tým bez problémov stotožnili,“ uviedla hovorkyňa mesta Eriká Ságová.

S prskavkami a bez stresu

Z environmentálnych dôvodov nerobí ohňostroj už niekoľko rokov ani Trnava. „Tiež v snahe privítať Nový rok v pokoji, bez vyvolávania stresu u citlivejších ľudí a zvierat,“ poznamenala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. O sedemnástej hodine začne na Trojičnom námestí Detská mini disko šou. Program bude pokračovať o osemnástej Silvestrovskou ohňovou šou. „Náklady na to sú zhruba 5-tisíc eur,“ objasnila Majtánová.

Hodinu pred polnocou odštartujú silvestrovskú párty na Svätoplukovom námestí v Nitre. „Dlhý program sa nám na Silvestra neosvedčil, ľudia už nie sú nastavení na niekoľkohodinové oslavy v centre mesta,“ zdôvodnil neskorý začiatok hovorca magistrátu Tomáš Holúbek. O zábavu sa postará dídžej Steve. O polnoci ohňostroj nebude, samospráva považuje peniaze naň doslova za vyhodené do vzduchu. Ušetrenú sumu radšej, konkrétne 3 500 eur, darovali útulku pre zvieratá. Privítať Nový rok tam však ľudia môžu s prskavkami. Nosiť si ich nemusia, mesto ich má k dispozícii v dostatočnom množstve. „O polnoci zaznie hymna k 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, bude hrať tiež hudba slovenských autorov a interpretov,“ povedal Holúbek. Celkovo vyčlenila Nitra na tieto oslavy približne 2-tisíc eur.

Radnica vo farbách trikolóry

Stopku má ohňostroj aj pod Pustým hradom. Zatiaľ posledný Zvolen organizoval v roku 2016. „Chceme, aby si mohli oslavy príchodu Nového roka v pokoji užiť všetci obyvatelia, teda aj deti, starší či citlivejší ľudia a zvieratká. Snažíme sa tiež o čo najzodpovednejšie nakladanie s financiami,“ uviedla tamojšia samospráva. Na námestí SNP ale začne o desiatej večer diskotéka s dídžejom Lodym.

Pridať sa k iniciatíve „Vymeňme ohňostroj za prskavky“ a osláviť koniec roka ekologickejšie vyzýva obyvateľov mesta Kultúrna scéna v Martine. Zároveň ľudí pozýva na Divadelné námestie, kde Silvestra odštartujú o desiatej večer. Do polnoci tam bude hrať dídžej Peter Polonec, potom ho vystriedajú Drozďo & Demex.

Bez ohňostroja budú oslavovať Silvester aj v Detve, Hriňovej, Čadci a iných mestách. Tiež to zdôvodňujú ochranou životného prostredia a šetrením. V metropole Kysúc ale plánujú, pred Domom kultúry, už od šestnástej hodiny diskotéku a program pre rodiny s deťmi. O sedemnástej bude koncert skupiny Veľký dom a hodinu pred polnocou začne silvestrovská zábava a oslava 30. výročia samostatnej republiky. Hrať budú najmä slovenské hity, ktoré si spievajú celé generácie. Na počesť okrúhleho výročia zažiari večer budova tamojšieho mestského úradu vo farbách trikolóry. Obrovskú silvestrovskú diskotéku avizuje aj Liptovský Mikuláš. Historické centrum na Námestí osloboditeľov tam ožije o pol jedenástej večer.

V menších mestách väčšinou nič masové nechystajú. Ľudia si tam teda Silvester plánujú užiť individuálne, „po vlastnej linke“.