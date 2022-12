Korčok sa lúči so slovenskou diplomaciou, odchádza

Uviedol to na sociálnej sieti. „Bolo mi cťou 30 rokov slúžiť Slovenskej republike. Dnešný posledný deň tohto roku, je zároveň mojim posledným dňom na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Mal som tú česť byť súčasťou slovenskej diplomatickej služby od prvého dňa vzniku samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky 1.1.1993.“

Bol som pri veľkých medzníkoch slovenskej zahraničnej politiky, napísal Korčok. „Od vymanenia sa z izolácie keď nám kvôli domácim problémom takmer ušiel integračný vlak, cez vstup do EU a NATO, predsedníctvo v Rade EU, až po dnešok, keď máme jasnú, na hodnotách postavenú, a preto proslovenskú zahraničnú politiku“. Ocenil profesionalitu slovenskej diplomatickej služby.

Rastislav Káčer, súčasný minister zahraničných vecí v odvolanej vláde Eduarda Hegera, ocenil Korčokovu prácu.„Ivan dnes končí v Zahraničnej službe. Keďže ho poznám a viem, že vlastnenectvo nie je pre neho sezónny kabát, ktorý podľa potreby prevracia (a tu by som mohol napísať celý zoznam tých cynických hoviad a niektorých slaboduchých chudákov, ktorí to robia presne naopak) – viem, že Ivan ostane robotníkom svojej vlasti. A čohokoľvek sa chytí, bude to robiť dobre.“