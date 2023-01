Na Slovensku sa už zarába viac ako v Grécku, Maďarsko je takmer na chvoste EÚ

Európsky štatistický úrad (Eurostat) zverejnil rebríček miezd v únii, ktorý zostavil na základe výšky priemerného celoročného príjmu.

Eurostat publikoval na konci decembra 2022 dáta z členských krajín za rok 2021. Na Slovensku to bolo 16 160 eur. V Poľsku vyšiel príjem za celý rok na 14 430 eur. Maďarsko je na tom výrazne horšie: 12 620 eur. V oboch štátoch ide o prepočet zo zlotých, respektíve z forintov.

Naopak, po troch desaťročiach od rozdelenia federácie je na tom lepšie Česko ako Slovensko. Za riekou Moravou sa ročne v priemere zarába 18 170 eur (v prepočte z korún). Veľmi vzdialené je od týchto dvoch štátov Rakúsko (48 720 eur).

Údaj z Maďarska by mal znepokojovať tamojšieho premiéra Viktora Orbána, pretože v jeho krajine je priemerný ročný príjem druhý najnižší v celej EÚ. Na poslednom mieste sa nachádza Bulharsko (10 300 eur v prepočte).

Čo sa týka skupiny štátov so zárobkom menším ako 20-tisíc eur, spolu so zmienenými krajinami sem ešte patrí Rumunsko (v prepočte 13-tisíc eur), Grécko (15 880 eur), Chorvátsko (16 170 eur v prepočte z roku 2021, od 1. januára 2023 sa v krajine už platí eurom), Lotyšsko (18 750 eur) a Portugalsko (19 300 eur).

Znamená to, že priemerný ročný príjem na Slovensku je už vyšší ako v Grécku. Pred niekoľkými rokmi to vyzeralo opačne, ale Gréci pykajú za svoju vážnu finančnú krízu. Ich dlhová kríza vznikla na prelome rokov 2009 a 2010. Vysvitlo, že grécke vlády dlhé roky vykazovali nižší deficit, než bol v skutočnosti. Členské štáty eurozóny museli zachraňovať Atény prostredníctvom finančnej pomoci v objeme niekoľkých desiatok miliárd eur.

Pred vypuknutím krízy bol v Grécku priemerný ročný príjem viac ako 21 600 eur. Naopak, na Slovensku menej ako 12 700 eur (v obidvoch prípadoch ide o údaje z roku 2009, čo bol, mimochodom, prvý rok, kedy Slovensko používalo euro namiesto koruny).

V roku 2013 sa Gréci postupne prepadli na úroveň približne 17-tisíc eur (na Slovensku to bolo niečo viac ako 13-tisíc eur). Odvtedy priemerná ročná výška slovenských miezd každoročne stúpala, ale Grécko zaznamenalo niekoľko výkyvov, po ktorých sa za posledných šesť rokov už ani jeden raz neocitlo nad hranicou 17-tisíc eur. Z údajov za rok 2021 vyplýva, že na Slovensku sa ročne v priemere zarobilo o 280 eur viac na hlavu v porovnaní s Gréckom.

Pozornosť si nepochybne zaslúžia dva pobaltské štáty, pretože sa dostali nad úroveň 20-tisíc eur: Estónsko (21 480 eur) a Litva (21 740 eur). Ocitli sa v spoločnej skupine s Cyprom (22 730 eur), s Maltou (27 330 eur), so Španielskom (28 180 eur), so Slovinskom (28 760 eur) a s Talianskom (29 950 eur). Ide o krajiny v rozmedzí priemerného ročného príjmu 20-tisíc až 30-tisíc eur.

S výrazným náskokom sa nachádzajú v rebríčku výšku miezd Francúzsko (40 130 eur), Fínsko (43 190 eur), Nemecko (44 400 eur), Belgicko, už zmieňované Rakúsko a ešte Švédsko sú v rozpätí 46 930 eur až 48 720 eur.

Tesne nad hranicu 50-tisíc eur ročne sa dostalo Írsko, čo znamená, že je na treťom najlepšom mieste v EÚ. Druhé miesto patrí Dánsku (v prepočte 63 260 eur). A pomyselná zlatá medaila sa spája s Luxemburskom (až 72 200 eur).

V prípade Luxemburského veľkovojvodstva treba upozorniť na to, že príjem, ktorý vychádza zhruba na 6-tisíc eur mesačne v priemere, vyplýva hlavne z toho, že táto malá krajina je centrom mnohých finančných a poisťovacích firiem, čo si môžu dovoliť poskytovať takpovediac rozprávkovo krásne platy svojim zamestnancom (v oboch sektoroch tam pracuje až 52-tisíc ľudí, čo je približne 11 percent luxemburskej populácie). Na druhej strane je potrebné zobrať do úvahy enormne vysoké životné náklady v Luxembursku: na štvorčlennú rodinu to mesačne vyjde takmer na 3 400 eur, pričom v tom ešte nie je zarátané nájomné.